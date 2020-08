Les nombreux retards auquel Intel a dû faire face dans son processus 10 nm, couplé aux progrès réalisés par AMD Avec l’architecture Zen dans ses différentes variantes (Zen + et Zen 2), il a laissé le géant de la puce dans une situation que, il y a quelques années, nous n’aurions pas pu imaginer.

C’est un fait que Intel continue de dominer l’industrie des processeurs x86, et que sa capitalisation boursière continue de doubler, en valeur totale, AMD. Cependant, la concurrence croissante de la firme Sunnyvale et les problèmes avec les sauts de processus que rencontre le géant de Santa Clara sont deux réalités qui ont fini par entrer en collision avec la force, et le résultat a été un tremblement de terre majeur qui a ébranlé les fondations de l’entreprise dirigée par Bob Swan.

Il ne fait aucun doute que 2020 a été l’année du 14 nm ++ pour Intel, mais heureusement cette réalité il se rapproche du changement. Un fichier PDF divulgué du célèbre taïwanais MDG Compal a révélé que Intel ne lancera pas de nouveaux processeurs 14 nm en 2021, et que pendant cette année, nous ne verrons que de nouvelles puces dans le processus 10 nm.

Intel achèvera enfin la transition vers 10 nm d’ici 2021

On parle du passage à 10 nm d’Intel depuis plusieurs années. Après l’arrivée de l’architecture Broadwell, en 2015, le saut s’est produit à 14 nm. Avec Skylake, qui est arrivé en 2016, nous avons vu un «tock» sur ce processus qui a considérablement amélioré l’IPC, et la prochaine étape a été, en théorie, l’arrivée de Cannon Lake, fabriqué à 10 nm.

Vous connaissez déjà l’histoire, le processus 10 nm qu’Intel avait en main à l’époque ce n’était pas techniquement ou économiquement viable, la société n’a donc eu d’autre choix que de le retarder et de recourir à des tocks continus: Kaby Lake à 14 nm +, Coffee Lake à 14 nm ++, Coffee Lake Refresh à 14 nm ++ et Comet Lake à 14 nm ++.

La transition vers le processus 10 nm a commencé avec l’annonce de Ice Lake dans ses versions basse consommation, mais ne sera achevé que l’année prochaine. Selon les informations que nous avons trouvées dans le PDF de Compal Intel lancera:

Processeurs de la série U et Y de Tiger Lake, fabriqués en processus 10 nm ++.

Processeurs de serveur Ice Lake-SP, fabriqués en 10 nm + processus.

Processeurs Alder Lake-S, destinés au marché grand public et fabriqués selon le procédé 10 nm ++.

Nous n’avons aucun détail sur la livraison de tous ces processeurs uniquement à partir des usines Intel ou si l’entreprise de Santa Clara doit sous-traiter une partie de la production à TSMC. Dans tous les cas, l’important est que tout indique qu’il s’agit de la dernière année de 14 nm, du moins en théorie.

Je vous rappelle que le processus 7nm qu’Intel mélangeait a fini par être abandonné, et que pour cette raison la société a confirmé un retard compris entre 18 et 24 mois, ce qui signifie que les premiers processeurs du géant de la puce fabriquée en 7nm n’arriveront pas jusqu’en 2022 ou 2023. Si nous mettons cela en perspective et relions toutes les informations dont nous disposons, la conclusion est claire, Intel pourrait utiliser le processus 10 nm pour 2021, 2022 et une partie de 2023.