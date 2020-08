Netflix dispose désormais d’une nouvelle interface utilisateur en hindi, disponible pour tous les utilisateurs du monde entier.

Netflix est maintenant disponible dans une nouvelle interface utilisateur en hindi. Cette décision peut être considérée comme faisant partie des efforts d’expansion continus de Netflix en Inde. La société n’augmente pas seulement son ardoise de contenu indien original, mais expérimente également un plan d’abonnement abordable dans le but d’attirer de nouveaux membres. Netflix estime que sa nouvelle interface utilisateur en hindi rendra le service de streaming plus accessible et mieux adapté au public indien.

Avec la nouvelle interface utilisateur, l’expérience Netflix complète, y compris l’inscription, les lignes de recherche, les aperçus, les collections et les paiements, peut être affichée en hindi. L’interface utilisateur en hindi de Netflix sera disponible pour tous les utilisateurs sur son application mobile, son application TV et son site Web.

Vous pouvez passer à la nouvelle interface utilisateur en hindi de Netflix à partir de la section « Gérer les profils » de votre compte. Vous devrez utiliser un navigateur de bureau, TV ou mobile pour effectuer la modification. Cela ne peut pas être fait via l’application mobile Netflix. Le changement d’interface utilisateur ne sera pas universel sur tous vos profils Netflix. Vous pouvez modifier les paramètres de langue pour chaque profil individuel de votre compte.

Le menu des paramètres de langue dans la section « Gérer les profils » sur Netflix.

Netflix a également récemment annoncé une liste de 17 nouveaux originaux indiens dans le cadre de ses efforts d’expansion dans le pays. On dirait que Netflix va tout faire en Inde, d’autant plus que Disney Plus Hotstar et Amazon Prime Video améliorent également leur jeu en Inde.