. – Politique de confidentialité

Nous respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger votre vie privée en ligne à notre

site. Ce qui suit divulgue les pratiques de collecte et de diffusion d’informations pour ce site Web

site.

Cette politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 10 mai 2018.

Propriété légale

. (le «site Web») appartient et est exploité par Valnet inc. («Nous» ou «nous»), une société

constituée en vertu des lois du Canada, ayant son siège social au 7405, route Transcanadienne,

Bureau 100, Saint Laurent, Québec H4T 1Z2.

Données personnelles collectées

Lorsque vous visitez notre site Web, nous recueillons certaines informations relatives à votre appareil, telles que votre

Adresse IP, quelles pages vous visitez sur notre site Web, si vous avez été référé par un autre

site Web et à quelle heure vous avez accédé à notre site Web.

Nous ne collectons aucun autre type de données personnelles. Si vous accédez à notre site Web via un

compte de réseau social, veuillez vous référer à la politique de confidentialité du fournisseur de médias sociaux pour plus d’informations

concernant leur collecte de données.

Fichiers journaux

Comme la plupart des serveurs de site Web standard, nous utilisons des fichiers journaux. Cela inclut le protocole Internet (IP)

adresses, type de navigateur, fournisseur d’accès Internet (FAI), pages de renvoi / sortie, type de plateforme,

date / horodatage et nombre de clics pour analyser les tendances, administrer le site, suivre les utilisateurs

mouvement dans l’agrégat et rassembler des informations démographiques générales pour une utilisation globale.

Biscuits

Un cookie est un élément de données stocké sur l’ordinateur de l’utilisateur lié à des informations sur l’utilisateur.

Nous et certains de nos partenaires commerciaux (par exemple, les annonceurs) utilisons des cookies sur notre site Web.

Ces cookies suivent l’utilisation du site à des fins de sécurité, d’analyse et de publicité ciblée.

Nous utilisons les types de cookies suivants:

Cookies essentiels: ces cookies sont essentiels à la mise à disposition de notre site Web.

Cookies de fonctionnalité: ces cookies nous aident à nous souvenir des choix que vous avez faits sur notre site Web, à mémoriser vos préférences et à personnaliser votre expérience sur le site Web.

Cookies d’analyse et de performance: ces cookies nous aident à collecter une utilisation statistique et analytique pour aider à analyser l’utilisation du site Web.

Cookies de réseaux sociaux: ces cookies vous permettent d’interagir avec le contenu de certaines plateformes de réseaux sociaux, par exemple «aimer» nos articles. En fonction de vos réseaux sociaux

, le réseau de médias sociaux en aura une trace et pourra afficher votre nom ou identifiant en relation avec cette action.

Cookies publicitaires et publicitaires ciblés: ces cookies suivent vos habitudes de navigation et votre emplacement pour vous proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêt.

Veuillez consulter notre section «annonceurs» ci-dessous pour plus de détails.

Si vous souhaitez désactiver les cookies, vous pouvez le faire via les options de votre navigateur. Pour plus d’informations sur les cookies et comment les gérer,

veuillez consulter http://www.allaboutcookies.org/.

Balises pixel

Nous utilisons des pixels invisibles, qui sont de petits fichiers graphiques qui nous permettent, ainsi qu’à nos partenaires tiers de confiance, de suivre votre utilisation du site Web et de collecter des données d’utilisation, y compris le

le nombre de pages que vous visitez, le temps que vous passez sur chaque page, ce sur quoi vous cliquez ensuite et d’autres informations sur votre visite sur le site Web.

Annonceurs

Nous utilisons des sociétés de publicité tierces pour diffuser des publicités lorsque vous visitez notre site Web. Ces sociétés peuvent utiliser des informations (à l’exclusion de votre nom, adresse, adresse e-mail ou numéro de téléphone) sur vos visites sur ce site et sur d’autres sites Web afin de fournir des publicités sur des produits et services qui vous intéressent. Si vous souhaitez plus d’informations sur cette pratique et connaître vos choix de ne pas utiliser ces informations par ces entreprises, cliquez ici.

Les annonceurs, en tant que fournisseurs tiers, utilisent des cookies pour collecter des données d’utilisation et démographiques afin de diffuser des annonces sur notre site. Par exemple, l’utilisation par Google du

Le cookie DART lui permet de diffuser des publicités à nos utilisateurs en fonction de leur visite sur nos sites et d’autres sites sur Internet. Les utilisateurs peuvent refuser l’utilisation du

Cookie DART en visitant la politique de confidentialité de Google Ad and Content Network.

Nous avons examiné toutes les politiques de nos partenaires publicitaires pour nous assurer qu’elles sont conformes à toutes les lois applicables en matière de confidentialité des données et aux pratiques recommandées en matière de sécurité des données.

Nous utilisons les annonceurs suivants:

Liens vers d’autres sites Web

Ce site contient des liens vers d’autres sites. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de la

les pratiques de confidentialité de ces autres sites. Nous encourageons nos utilisateurs à être conscients lorsqu’ils quittent notre

site, et de lire les déclarations de confidentialité de chaque site Web qui recueille personnellement

informations identifiables. Cette déclaration de confidentialité s’applique uniquement aux informations collectées par ce

Site Internet.

Objectif de la collecte de données

Nous utilisons les informations que nous collectons pour:

Administrer notre site Web, y compris le dépannage et l’analyse statistique ou de données;

Pour améliorer notre site Web et améliorer l’expérience utilisateur en vous assurant d’avoir accès à un contenu personnalisé en fonction de vos intérêts;

Analyser l’utilisation des utilisateurs et optimiser nos services.

Pour nous assurer que notre site Web reste sécurisé et ne fait l’objet d’aucun piratage ou fraude.

Partagez des informations avec nos partenaires pour fournir des publicités ciblées et des fonctionnalités de médias sociaux.

Données partagées avec des tiers

Nous ne vendons ni ne louons vos données personnelles à des tiers. Cependant, nos partenaires, y compris les partenaires publicitaires,

peut collecter des données relatives à votre utilisation du site Web comme indiqué dans les présentes. Veuillez consulter notre section «annonceurs» ci-dessus pour plus de détails.

Comment vos données sont stockées

Toutes les données collectées via notre site Web sont stockées sur des serveurs situés aux États-Unis. Notre

les serveurs sont certifiés sous le bouclier de protection des données UE-États-Unis.

L’adresse IP et les données de chaîne d’agent utilisateur de tous les visiteurs sont stockées dans des fichiers journaux rotatifs sur Amazon

serveurs jusqu’à 7 jours. Tous nos employés, agents et partenaires s’engagent à maintenir

vos données confidentielles.

Nous avons examiné les politiques de confidentialité de nos partenaires pour nous assurer qu’ils respectent des politiques similaires

afin d’assurer la sécurité de vos données.

Consentement en vertu des lois applicables

Si vous êtes basé dans l’Espace économique européen («EEE»), une fenêtre de consentement apparaîtra lorsque

accéder à ce site Web. Si vous avez cliqué sur «oui», votre consentement sera stocké sur nos serveurs pendant

douze (12) mois et vos données seront traitées comme indiqué dans cette politique de confidentialité. Après midi

mois, on vous demandera à nouveau de donner votre consentement.

Nous nous conformons au cadre de transparence et de consentement d’IAB Europe.

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement peut entraver votre capacité à accéder à certains services et ne nous permettra pas de

fournir une expérience de site Web personnalisée.

Sécurité des données

Nos serveurs sont conformes à la norme ISO 27018, un code de bonnes pratiques axé sur la protection des

données dans le cloud. Nous nous conformons à toutes les précautions raisonnables afin de garantir que vos données

sécurité.

Dans le cas où nous prenions connaissance d’une violation de la sécurité des données, d’une modification, d’un accès non autorisé

ou la divulgation de toute donnée personnelle, nous prendrons toutes les précautions raisonnables pour protéger vos données

et vous en avisera conformément à toutes les lois applicables.

Accéder, modifier et supprimer vos données

Vous avez le droit de demander des informations sur les données que nous avons dans nos dossiers pour vous, de demander

correction et / ou suppression de vos informations personnelles. Veuillez nous contacter au

data@valnetinc.com ou à l’adresse postale indiquée ci-dessus, à l’attention du service de conformité des données.

Âge

Ce site Web ne cible pas les personnes de moins de 16 ans. En visitant ce site Web. Vous par la présente

garantissez que vous avez 16 ans ou plus ou que vous visitez le site Web sous

surveillance.

Avertissement légal

Bien que nous fassions tout notre possible pour préserver la confidentialité des utilisateurs, nous pouvons avoir besoin de divulguer des informations personnelles lorsque

requis par la loi dans lequel nous croyons de bonne foi qu’une telle action est nécessaire pour se conformer à un

une procédure judiciaire, une décision de justice ou une procédure judiciaire signifiée sur l’un de nos sites.

Notification des changements

Chaque fois que nous modifions notre politique de confidentialité, nous publierons ces modifications sur cette page de politique de confidentialité, et d’autres

les endroits que nous jugeons appropriés, afin que nos utilisateurs soient toujours au courant des informations que nous collectons, de la manière dont nous les utilisons,

et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous les divulguons.

Informations de contact

Si les utilisateurs ont des questions ou des suggestions concernant notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter à

data@valnetinc.com ou par courrier à l’adresse postale indiquée ci-dessus, à l’attention du service de conformité des données.