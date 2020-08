Après avoir publié mardi iOS 14 beta 4 et iPadOS 14 beta 4 pour les développeurs, Apple a maintenant publié iOS 14 public beta 4 et iPadOS 14 public beta 4.

Maintenant que les versions bêta publiques sont également en cours de déploiement, tout le monde avec un appareil iOS ou iPadOS peut essayer le nouveau logiciel et toutes les fonctionnalités ajoutées par Apple cet automne.

iOS 14 est une énorme mise à jour contenant des centaines de nouvelles fonctionnalités que vous pouvez lire ici – certains points forts incluent des widgets d’écran d’accueil, de nouvelles fonctionnalités d’interface utilisateur compacte, une bibliothèque d’applications avec toutes vos applications installées et l’application Messages repensée.

La version bêta publique 4 d’iOS 14 d’Apple est maintenant disponible, aux côtés de la mise à jour logicielle iPad correspondante pour les développeurs, iPadOS 14 bêta publique 4. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons dressé une liste complète ci-dessous qui contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez maintenant, installer une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

