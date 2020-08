Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé le Climate Pledge en septembre 2019 (Photo Amazon)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est resté discret sur son initiative de 10 milliards de dollars sur le changement climatique depuis son annonce il y a six mois. Mais des documents découverts par Recode suggèrent comment le programme pourrait être structuré et indiquent que le milliardaire commence à aller de l’avant avec lui.

Le Bureau américain des brevets et des marques a attribué à Fellowship Ventures LLC une marque déposée pour le Bezos Earth Fund en juillet. Il n’est pas clair si la marque porte simplement le nom ou si Fellowship Ventures sera un véhicule pour les dons et les subventions accordés par le Bezos Earth Fund. L’adresse postale de la LLC nouvellement créée se trouve dans la ville natale d’Amazon, Seattle, et est enregistrée au Delaware.

Bezos a signé à la main la demande de marque le 6 mars, suggérant son implication directe avec Fellowship Ventures, l’une des nombreuses SARL et entreprises financées par la fortune du leader technologique.

L’équipe de Bezos chez Amazon a refusé de commenter l’entreprise.

Bezos a dévoilé l’initiative environnementale dans un post Instagram en février, s’engageant à «travailler aux côtés des autres à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous». Il a déclaré à l’époque que le Bezos Earth Fund attribuerait ses premières subventions à des scientifiques, des militants et des organisations non gouvernementales cet été.

Bezos n’a révélé aucun détail supplémentaire sur l’initiative depuis février.

Le Bezos Earth Fund est l’un des dons philanthropiques les plus importants de l’histoire, mais de nombreuses questions demeurent sur l’effort. Les experts en philanthropie et en environnement sont particulièrement curieux de connaître la période pendant laquelle les 10 milliards de dollars seront donnés.

«Dix milliards de dollars, c’est un chiffre gigantesque et donc à lui seul, cela fait une grande différence», a déclaré Stacy Palmer, rédactrice en chef de l’organisation de presse indépendante The Chronicle of Philanthropy, au début de l’année à .. « Mais si ce sont 10 milliards de dollars qui doivent être dépensés sur 20 ans, c’est vraiment différent de 10 milliards de dollars dépensés en un an pour des projets immédiats ou pour la recherche ou pour le plaidoyer. »

Pendant une grande partie de leur histoire, Amazon et Bezos ont été critiqués pour avoir accumulé autant de richesses sans une stratégie philanthropique plus intentionnelle. Certaines critiques viennent de l’intérieur; Les techniciens de l’entreprise ont formé des employés d’Amazon pour Climate Justice il y a plus d’un an pour plaider en faveur de politiques de développement durable plus agressives.

Amazon et Bezos sont devenus plus sérieux au sujet de la philanthropie ces dernières années au milieu du retour de flamme.

L’année dernière, Amazon a créé le Climate Pledge, qui vise à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique avec 10 ans d’avance sur le calendrier et encourage d’autres entreprises à faire de même. Puis Amazon a surpris Seattle en annonçant qu’il avait acheté les droits de dénomination de ce qui était autrefois Key Arena. Le stade s’appellera désormais Climate Pledge Arena.

Bezos utilise également sa fortune personnelle pour financer de nouvelles initiatives philanthropiques. En 2018, il a dévoilé le fonds Day One de 2 milliards de dollars pour promouvoir les innovations dans l’éducation préscolaire et le logement abordable.

Les dépôts réglementaires montrent que Bezos a vendu lundi environ 3 milliards de dollars d’actions Amazon. Bezos a déclaré en 2017 qu’il vendait 1 milliard de dollars par an pour financer son entreprise spatiale Blue Origin, mais il a augmenté la taille et la fréquence des ventes d’actions.