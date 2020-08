L’opérateur semi-virtuel Kena Mobile a récemment décidé de mettre à jour votre portefeuille d’offres, introduisant également quelques promotions d’été avec Giga supplémentaire, à la fois pour les clients nouveaux et existants.

L’entreprise a également confirmé le changement dans la liste des opérateurs d’origine pour certaines promotions Attaque d’opérateur, tandis que la promotion du premier mois gratuit pour l’offre Kena 5.99 se poursuit en ligne. Découvrons tous les détails ensemble.

Kena Mobile met à jour le portefeuille de ses offres

À partir du 3 août 2020, les deux offres Operator Attack appelées Kena 5.99 et Kena 7.99 modifient leurs listes d’opérateurs qui peuvent les activer en portant la portabilité du numéro. De plus, grâce à l’option été, les nouveaux clients qui activent une nouvelle offre opérateur au cours du mois d’août 2020 disposeront également automatiquement de 30 Go de trafic Internet gratuit à utiliser dans le premier mois après l’activation.

Kena 5,99 comprend donc minutes illimitées à tous les numéros nationaux mobiles et fixes, SMS illimités vers tous les e 70 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible pour le prix de 5,99 euros par mois en outre 30 Go gratuits pendant les 30 premiers jours pour ceux qui l’activent en août 2020, atteignant ainsi un total de 100 Go disponible le premier mois. Depuis le 3 août 2020, la nouvelle liste complète des opérateurs à partir desquels les nouveaux clients peuvent venir activer Kena 5.99 comprend uniquement Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile, Digi Mobil, Fastweb et Intermatica.

Si vous l’activez en ligne, Kena 5.99 attend le premier mois gratuit, cette promotion a été prolongée jusqu’au 1er septembre 2020, à l’exception des changements, similaires à ce qui se passe chez certains concessionnaires participants avec les magasins Kena 5.99 Solo. De plus, les frais d’activation et de carte SIM sont gratuits. Pour connaître toutes les autres offres ou plus de détails, visitez le site officiel de l’opérateur.