Les prises intelligentes sont des éléments technologiques extrêmement utiles qui peuvent réellement changer vos habitudes quotidiennes. Cependant, l’achat de plusieurs prises peut être une tâche coûteuse. La plupart des prises intelligentes disponibles finissent par bloquer la prise inutilisée au-dessus ou en dessous, ce qui peut être un énorme problème lorsque vous souhaitez brancher plusieurs appareils qui se trouvent à proximité les uns des autres dans votre maison. Heureusement, TP-Link a un produit qui met ces préoccupations au lit: le Kasa Smart Wi-Fi Power Strip. À l’heure actuelle, il est en vente pour 26,29 $ sur Amazon, marquant son prix le plus bas à ce jour et près de 15 $ de réduction sur son coût total de 40 $.

Presque 15 $ de rabais

Multiprise Kasa Smart Plug

Cette barrette d’alimentation intelligente Kasa comprend trois prises CA intelligentes que vous pouvez contrôler avec votre téléphone. Il existe également deux ports USB et une protection contre les surtensions pour protéger vos appareils connectés.

26,29 $ 39,99 $ 14 $ de rabais

Cette barrette d’alimentation comporte trois prises intelligentes qui peuvent chacune être contrôlées indépendamment, tout comme vous pouvez contrôler une prise intelligente, ce qui la rend parfaite pour une utilisation avec votre installation de divertissement à domicile, votre bureau à domicile ou vos appareils de cuisine. Avec l’application gratuite Kasa pour les appareils iOS et Android, vous pouvez activer et désactiver l’un des points de vente de la bande un par un et voir si vous les avez accidentellement laissés allumés lorsque vous n’êtes pas chez vous. Il existe également deux ports USB intégrés qui atteignent un maximum de 4 ampères.

À l’aide de l’application, vous pouvez définir des icônes et un nom pour chaque prise pour vous rappeler ce qui y est branché. Vous pouvez également définir des horaires pour chaque prise afin qu’elle s’allume ou s’éteigne à une heure précise chaque jour.

TP-Link a conçu cette barrette d’alimentation pour qu’elle fonctionne également comme un parasurtenseur. En tant que tel, il est certifié ETL pour protéger vos appareils électroniques contre les surtensions. Il offre également un contrôle vocal si vous avez un appareil avec Amazon Alexa, Google Assistant ou Microsoft Cortana, tel que l’Amazon Echo Dot.

Amazon offre la livraison gratuite sur les commandes totalisant 25 $ ou plus, bien que vous puissiez recevoir votre commande encore plus rapidement avec un abonnement Amazon Prime. Si vous n’avez jamais été membre Prime auparavant, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours aujourd’hui pour bénéficier d’une livraison gratuite de deux jours sur cette commande. Vous aurez également accès à tous les avantages de Prime au cours du processus, du service de streaming Prime Video aux remises exclusives réservées aux membres et plus encore.

