Quel petit voyage le les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley, l’équipage et les protagonistes du lancement historique dans l’espace qui a fait SpaceX, l’une des sociétés du milliardaire (et controversé) Elon Musk, en collaboration avec le POT. C’était le 30 mai dernier quand ils ont dit au revoir à la Terre et ce dimanche (après deux mois de sortie) ils sont revenus avec succès dans les eaux du golfe du Mexique.

Le splashdown a eu lieu après un voyage d’environ 19 heures, depuis La capsule SpaceX a quitté la Station spatiale internationale pendant la nuit samedi (Terre jiar jiar). Le retour réussi du Dragon Endeavour représentait le étape finale pour terminer officiellement le premier voyage dans l’espace entrepris par une entreprise privée.

« Bienvenue sur la planète Terre et merci d’avoir volé avec SpaceX », ils ont raconté aux astronautes historiques comme s’il s’agissait d’un voyage en avion, car rappelons-nous qu’une des ambitions de Spacex est que ce vol sert de fer de lance pour faire voyages touristiques hors planète. «C’était vraiment un honneur et un privilège», a répondu Hurley.

Selon AP, les astronautes étaient «blindés» contre le coronavirus à leur retour. Ohh oui, l’équipe de récupération qui est allée les chercher dans le golfe du Mexique a été mise en quarantaine pendant 14 jours avant ce dimanche, pour s’assurer que ni Behnken ni Hurley ne prennent de risques.

Les réactions d’Elon Musk et de Donald Trump au succès de SpaceX

Tant l’homme derrière cette grande mission, Elon Musk, comme le président des États-Unis, Donald Trump, ils laissent voir leur réactions pour le retour sur Terre de la capsule. Mais pour être très honnête, la vérité est qu’ils l’ont tous les deux fait avec des messages assez modérés.

« Félicitations @SpaceX et @NASA pour avoir terminé le premier vol habité du Dragon !! »écrit sur Twitter Elon Musk quand l’éclaboussure dans le golfe du Mexique était terminée. Bien sûr, il a été très actif sur les réseaux sociaux en surveillant tout le voyage.

Donald Trump, pour sa part, il a beaucoup exprimé dans son style personnel que C’est formidable de retrouver les astronautes de la NASA. Il a remercié SpaceX et tout le monde pour la mission réussie de deux mois et Il a rappelé que le débordement dans le golfe du Mexique qui a eu lieu ce dimanche est le premier pour son pays en 45 ans.