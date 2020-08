Attention: SPOILERS à venir pour The Umbrella Academy saison 2.

Netflix L’Académie des parapluies a fortement utilisé le voyage dans le temps comme une vanité centrale tout au long de sa saison, produisant plusieurs branches à partir de sa chronologie d’origine. Voici un aperçu de ceux-ci et des événements clés qui les composent. Écrites par Gerard Way et illustrées par Gabriel Bá, les aventures ont commencé comme une série de romans graphiques. Le premier volet – The Umbrella Academy: Apocalypse Suite – a été raconté à travers six numéros, et l’histoire s’est poursuivie dans The Umbrella Academy: Dallas et The Umbrella Academy: Hotel Oblivion. Un quatrième volet prévu – The Umbrella Academy: The Sparrow Academy – est également en cours.

Développé par Steve Blackman et Jeremy Slater, une adaptation créée sur Netflix début 2019. L’Académie des parapluies est devenue l’une des émissions les plus populaires du service de streaming et a été bientôt renouvelée. Avec Ellen Page, Robert Sheehan et Emmy Raver-Lampman, la série suit un groupe de personnes nées avec des super pouvoirs dans des circonstances mystérieuses. Adoptée et militarisée par Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), l’équipe de super-héros de l’enfance se réunit en adultes capricieux afin de pleurer sa mort et d’éviter une apocalypse imminente. Bien qu’ils n’aient pas réussi à atteindre ce dernier, les frères et sœurs ont échappé à leur destin en voyageant ensemble dans le passé.

En relation: Umbrella Academy Saison 2: Guide des nouveaux acteurs et des personnages de retour

La saison 2 de la Umbrella Academy a repris là où ce cliffhanger particulier s’était arrêté, les frères et sœurs étant arrivés à des points disparates au début des années 1960. Avec l’arrivée du numéro cinq (Aiden Gallagher) en dernier, il a été révélé qu’ils avaient immédiatement une nouvelle apocalypse à gérer. Plutôt qu’un astéroïde créé en endommageant la Lune, le nouveau Doomsday était le résultat d’un holocauste nucléaire issu d’une guerre entre les États-Unis et l’Union soviétique. Aggravé par le conflit en cours avec la Commission Temps, les efforts de Five pour réunir l’Académie des parapluies et sauver le monde reposaient sur encore plus de voyages dans le temps et de modifications du passé établi. En conséquence, les délais se sont encore ramifiés. Pour offrir un coup de main, voici un aperçu de la chronologie de The Umbrella Academy.

Bien que la chronologie et les divers événements de ceux-ci restent en évolution, Reginald Hargreeves apparaît comme la constante omniprésente. Hormis les périodes inexplorées du mandat de Five en tant qu’assassin de la Commission, aucune incursion n’a été faite à proximité du passé lointain de Reginald. En tant que tel, son flashback révélé dans la finale de la saison 1 de The Umbrella Academy est resté inchangé.

Avant 1898 – Reginald Hargreeves quitte son monde natal: Un aperçu d’un Reginald Hargreeves beaucoup plus jeune a été vu dans un environnement inconnu auparavant. S’adressant à une femme clouée au lit qui était soit sa femme, soit un autre proche de lui, il a été clairement indiqué qu’une sorte de malheur allait se profiler. Peu de temps après, il a été révélé qu’il était sur une autre planète, à partir de laquelle un exode massif est déjà en cours. Après avoir été encouragé à se joindre à de tels efforts, il a ouvert un pot mystérieux pour libérer une entité encore plus mystérieuse dans les airs.Après 1898 – Reginald Hargreeves arrive en Amérique: Reginald a ensuite été vu en train de se préparer à monter à bord d’un bateau voyageant probablement d’Angleterre vers l’Amérique. Depuis combien de temps exactement il était en Angleterre ou sur Terre même n’est pas clair. Cependant, son arrivée aux États-Unis a eu lieu quelque temps après 1898. Cela a été clairement indiqué par le signe de la DS Umbrella Manufacturing Company, qui la marquait comme ayant été créée en 1898. Reginald a rapidement acheté la société qu’il continuerait à servir de partie d’un empire d’un milliard de dollars.1962 – La formation de Pogo commence: Reginald Hargreeves a travaillé avec Grace (Jordan Claire Robbins) pour élever, éduquer et former Pogo pour les voyages dans l’espace et plus encore. Le couple traitait et soignait fréquemment Pogo plus comme un fils que comme une expérience scientifique.22 novembre 1963 – Les cinq plus âgés arrivent pour l’assassinat de JFK: Faisant partie intégrante de la Commission Temps, une version de 58 ans de Five a été chargée d’assurer l’assassinat de John F. Kennedy. Cependant, il a plutôt choisi de quitter son poste et a voyagé jusqu’en 2019.Mars / avril 1967 – Klaus arrive du futur: Ayant accidentellement acquis et activé une mallette de la Commission Temps, Klaus a été abandonné en plein milieu de la guerre du Vietnam. Forcé de se fondre dans l’armée, il rencontre finalement et tombe amoureux d’un camarade nommé Dave. 1er février 1968 – Dave est tué au combat: Au cours d’une mission dans la vallée d’A Shau, Klaus et Dave ont été pris dans une bataille et coincés par des tirs nourris. Bien que Klaus ait survécu, Dave n’a pas été aussi chanceux et a succombé à une blessure mortelle par balle dans les bras de Klaus. Un Klaus affligé de chagrin a pris les plaques d’identité de Dave et a utilisé à nouveau la mallette pour revenir en 2019. 1er octobre 1989 – Les enfants sont nés mystérieusement: Un groupe de femmes du monde entier a donné naissance à des enfants alors qu’elles n’étaient pas enceintes au début de la journée. La naissance a abouti à un total combiné de quarante-trois enfants, chacun avec des capacités spéciales différentes. Lila Pitts (Ritu Arya) se révèle plus tard être l’un des 43 enfants spéciaux. Harold Jenkins est également né le même jour, bien que conçu d’une manière déconnectée et un peu plus normale.Plus tard en octobre 1989, plusieurs enfants sont adoptés: Dans les semaines qui ont suivi, Reginald Hargreeves a cherché de nombreux enfants. Il a finalement réussi à en adopter sept. Peu de temps après, il les a désignés par un numéro: un (Luther), deux (Diego), trois (Allison), quatre (Klaus), cinq, six (Ben) et Seven (Vanya).À un moment donné en 1993 – Les parents de Lila sont assassinés par cinq: Au cours d’une fausse mission générée par The Handler (Kate Walsh), cinq ont assassiné les parents de Lila. Le Handler a ensuite accueilli Lila comme sa propre fille et l’a finalement formée comme son propre assassin personnel.Aussi en 1993 – Vanya se rebelle contre sa formation: Noté dans le journal de Reginald Hargreeves, Vanya a commencé à manifester un refus de se conformer à ses ordres. Elle a également commencé à se déchaîner de manière violente, entraînant la mort et / ou de graves blessures de plusieurs nounous. En conséquence, il a construit une version robot de sa partenaire, Grace, afin de servir de Vanya et de la mère des autres enfants.Plus tard en 1993 – Reginald a lavé le cerveau de Vanya: Bien que maman ait travaillé dans plusieurs domaines où Vanya était concernée (à savoir manger de la farine d’avoine), Reginald restait effrayé par les pouvoirs de Vanya. En conséquence, il a produit des pilules spéciales qui atténueraient ses capacités destructrices. Il a également demandé à Allison d’utiliser ses propres pouvoirs d’altération de l’esprit pour convaincre Vanya qu’elle était, en fait, impuissante.1 juin 2001 – Reginald Cruelly entraîne Klaus: Lors d’un flash-back, il a été révélé qu’une partie de la formation d’enfance de Klaus devait être enfermée dans un mausolée. La mesure était apparemment conçue pour aider Klaus à dépasser sa peur de l’obscurité et des fantômes qu’il pouvait évoquer. Cependant, cela n’a servi qu’à le traumatiser davantage. Peu de temps après, il a commencé à se tourner vers la drogue pour supprimer ses capacités.2002 – L’Académie des parapluies est présentée au monde: Minus Vanya, les frères et sœurs adoptés se sont lancés dans leur première mission et ont déjoué un vol dans la capitale Cisjordanie. Immédiatement après, Reginald a tenu une conférence de presse, dévoilant officiellement l’équipe de super-héros.Plus tard en 2002 – Harold est rejeté par Reginald Hargreeves: Fuyant son domicile abusif, Harold a tenté de rejoindre l’Académie depuis sa naissance le même jour. Malheureusement, Reginald le jugeait moyen et sans pouvoirs. Par la suite expulsé de la propriété, Harold a été amèrement humilié. De retour chez lui, il a canalisé cette rage dans le meurtre de son père et a été condamné à douze ans de prison en conséquence.10 novembre 2002 – Le numéro cinq saute dans le temps: Désireux de tenter le voyage dans le temps, Five a fini par se disputer avec son père adoptif. Croyant cela trop dangereux, Reginald a insisté sur le fait qu’il devrait simplement continuer à travailler sur ses sauts spatiaux. La réponse de Five fut de s’enfuir et d’essayer de sauter dans le temps de toute façon. Malheureusement, il a fini par sauter trop loin dans le futur et s’est retrouvé coincé dans une Terre post-apocalyptique. 2006 – Ben meurt en mission: La nature exacte et la cause de la mort de Ben restent un mystère. Cependant, la finale de la saison 2 de The Umbrella Academy a révélé que cela s’était produit alors que le groupe était en mission. Après l’enterrement, Klaus a pu invoquer le fantôme de Ben, car il avait eu trop peur pour entrer dans la lumière à ce moment-là.2007 – L’Académie des parapluies commence à quitter la maison: Diego (David Castañeda) a été le premier à partir peu de temps après ses 18 ans. On ne sait pas dans quel ordre les autres sont inévitablement partis pour poursuivre leurs propres intérêts et vivre leur propre vie.2012 – Luther est blessé lors d’une mission: Maintenant le seul membre de l’Académie des parapluies à gauche, Luther a été envoyé en mission en solo. Malheureusement, les choses ont mal tourné et Luther (Tom Hopper) a été ramené dans un état critique. Afin de le sauver, Reginald a utilisé le même sérum qu’il a utilisé une fois sur Pogo. Bien qu’il ait réussi à sauver la vie de Luther, il a laissé son corps définitivement transformé pour ressembler à un gorille.2014 – Harold Jenkins est libéré de prison: Bien que Harold (John Magaro) ait été enfermé pendant plus d’une décennie, son obsession pour The Umbrella Academy est restée fermement intacte. 2015 – Vanya écrit ses mémoires: Intitulée Extra ordinaire, Vanya a écrit une autobiographie sur son enfance et son enfance au sein de l’Académie des parapluies. Dans le processus, elle a révélé plusieurs des secrets du groupe. À la suite du livre, elle a brièvement apprécié les quinze minutes traditionnelles de gloire. Plus tard en 2015 – Reginald envoie Luther sur la lune: Bien que les détails ne soient jamais clarifiés à Luther, il a vécu sur la lune pendant quatre ans. Pendant ce temps, il a fréquemment renvoyé des échantillons et des rapports détaillés.

En relation: La fin de la saison 2 de l’Académie des parapluies expliquée: la plus grande révélation

À son arrivée dans le futur apocalyptique, Five a découvert les corps de ses frères et sœurs au milieu des décombres du siège de l’Académie des parapluies. Étant donné que l’emplacement est loin du théâtre Icarus, cela impliquait qu’une bataille finale différente avec Vanya avait eu lieu une fois. Il a également trouvé l’œil prothétique d’Harold Jenkins étroitement dans la prise de Luther, ce qui signifie que Harold devait être toujours vivant et présent pour cet affrontement particulier. De même, chacun des corps des frères et sœurs est plus ou moins intact, plutôt que détruit dans une tempête de feu globale causée par un impact d’astéroïde. Par conséquent, la nature exacte de l’apocalypse originale de Vanya était également probablement différente. Ce qui s’est passé dans cette version de la chronologie, cependant, restera probablement à la fois inconnu (et non pertinent) – puisque le retour éventuel de Five en 2019 servirait à générer une nouvelle branche et à établir ce qui deviendrait la chronologie principale de l’émission.

21 mars 2019 – Reginald Hargreeves se suicide: Bien qu’il n’ait été révélé qu’à mi-chemin de la saison 1 de The Umbrella Academy, Reginald s’est suicidé pour ramener les frères et sœurs à ses funérailles.24 mars 2019 – Funérailles de Reginald et retour de Five: Les frères et sœurs sont retournés à l’Académie et les tensions qui ont suivi ont conduit à l’endommagement de la statue commémorative de Ben. Le même jour, une version de 60 ans de Five a voyagé dans le temps à partir de 1963, mais a fini par revenir à son état de 13 ans.25 mars 2019 – Vanya rencontre Harold Jenkins: Se faisant passer pour Leonard Peabody, Harold a approché Vanya sous prétexte de vouloir des leçons de violon. Allison s’est rapprochée de la découverte de la vérité derrière la mort de son père tandis que Five tentait de retrouver Harold via l’œil prothétique du futur. Cinq a ensuite été attaqué par Hazel et Cha-Cha alors qu’il visitait le mannequin Dolores dans un grand magasin. Avec plus de frères et sœurs apprenant l’apocalypse, la chronologie a été déplacée encore plus loin de son cours d’origine.26 mars 2019 – Hazel et Cha-Cha attaquent l’académie: En entrant par effraction dans l’établissement, le duo s’est affronté avec Diego, Allison et Luther tandis que Vanya était témoin de la ligne de touche. Bien que les assassins aient finalement été chassés, ils ont réussi à enlever Klaus. Ils l’ont torturé pour obtenir des informations, avant de brûler le laboratoire de prothèses dont Five essayait d’obtenir des informations. Klaus s’est ensuite échappé avec l’aide du détective Patch, mais elle est morte dans le processus. Diego a été forcé d’arrêter le robot défectueux qu’il connaissait sous le nom de maman. Plus tard, il a retrouvé le corps de Patch et, dans son chagrin, a juré de se venger. Récemment échappé et armé d’une mallette de la Commission, Klaus est retourné accidentellement au Vietnam en 1967. 27 mars 2019 – Cinq se voit offrir un nouvel emploi: À la suite de l’intervention meurtrière d’Harold, Vanya a auditionné avec succès pour la première chaise de son orchestre. De même, grâce à ses manipulations, elle a cessé de prendre ce qu’elle croyait être des médicaments anti-anxiété. Après avoir orchestré une réunion avec The Handler, Five s’est vu proposer un nouveau poste à la Commission Temps. Pour protéger sa famille de l’apocalypse imminente, il a accepté.

Après avoir accepté l’offre de The Handler, Five s’est aventuré avec The Handler au siège de la Commission temporaire. Là-bas, une journée entière s’est déroulée pour le reste des frères et sœurs dans le présent. Les événements de cette journée – 28 mars 2019 – se déroulent tout au long de la saison 1 de la Umbrella Academy, épisode 6, «Le jour qui ne l’était pas». Klaus est finalement devenu assez sobre pour invoquer le fantôme de Dave, Allison et Luther ont admis leurs sentiments et se sont préparés à quitter la ville ensemble, et Vanya a appris très tôt qu’Harold avait le journal de Reginald. Malheureusement, chacun de ces développements a été effacé lorsque Five est de nouveau revenu en 2019. Apparaissant au début de la journée, il a essentiellement coupé court à ce qui serait devenu cette chronologie et a remis les choses sur une voie différente le long de la chronologie principale.

28 mars 2019 – Les pouvoirs de Vanya sont réveillés: Bien que plusieurs éléments de la journée aient été effacés, d’autres sont restés fermement intacts. Luther a découvert que son temps sur la Lune était pour rien. Dévasté, il s’est tourné vers la drogue et est allé à une rave. Là, Klaus s’est battu en essayant de le protéger, ce qui l’a blessé à la tête. Pendant qu’il était inconscient, Klaus a eu une rencontre avec son père, en apprenant davantage sur sa mort. Les pouvoirs latents de Vanya se sont complètement réveillés après qu’Harold ait engagé un groupe de voyous pour l’attaquer. Vanya a utilisé ses pouvoirs pour le défendre, tuant deux des voyous et coûtant son œil droit à Harold.29 mars 2019 – Vanya tue presque Allison: Harold a essayé d’aider Vanya à mieux contrôler ses pouvoirs. Après avoir été retrouvée par Allison, cependant, Vanya a appris la vérité sur son rôle dans la modification de ses souvenirs. Perdant à nouveau le contrôle, Vanya s’est déchaînée avec ses pouvoirs et a tranché la gorge d’Allison. Diego, Klaus, Five et Luther trouvèrent Allison à peine accrochée à la vie.30 mars 2019 – Luther emprisonne Vanya: Allison a été sauvée par Pogo et Grace à l’Académie. Ailleurs, Vanya a trouvé le journal de son père et a découvert l’étendue des machinations d’Harold. Provoqué, Vanya l’a de nouveau cassé et l’a brutalement tué. Ensuite, elle est retournée à l’Académie, seulement pour être assommée et enfermée par Luther. Pour cette raison, Vanya a complètement cédé à son côté sombre et a utilisé ses pouvoirs pour échapper à son confinement.1 avril 2019 – L’Apocalypse: Maintenant libérée, Vanya a détruit l’Académie, tuant Pogo et détruisant Grace / Mom dans le processus. Poursuivis par les soldats de la Commission Temps, les frères et sœurs se sont rendus au théâtre Icarus pour affronter Vanya, mais n’ont pas pu l’empêcher de tirer un faisceau de son énergie, ce qui a endommagé la lune et a envoyé un astéroïde se précipiter vers la Terre. Avec seulement quelques instants à perdre, Five a réussi à les voyager dans le temps tous en lieu sûr.Un peu plus tard – Le gestionnaire récupéré: Après avoir reçu une balle dans la tête par Hazel, mais peu de temps avant l’apocalypse, le corps de The Handler a été retiré de la chronologie. Quelques instants avant d’être incinéré, il a été révélé qu’elle avait survécu à l’attentat contre sa vie. Après sa convalescence, The Handler a été sommairement rétrogradé à la Commission Temps par A.J. Carmichael.Post-Apocalypse – Le voyage des cinq: La Terre étant toujours anéantie, le temps passé par Five dans le désert désolé est resté intact. Cependant, la version dans laquelle Five de cette chronologie a voyagé serait légèrement différente. Les corps de ses frères et soeurs seraient introuvables et il n’y aurait pas d’oeil à récupérer. De même, Dolores aurait probablement été réduit en cendres. Il passera quarante-cinq ans seul dans le futur, jusqu’à ce qu’il soit recruté pour la Commission Temps aux alentours de 2060.

En relation: La grande révélation de l’Académie des parapluies: l’identité et les pouvoirs de Lila expliqués

Les choses ont été bouleversées presque immédiatement après que les frères et sœurs Hargreeves ont atterri dans leur nouvelle décennie. Bien que chacun soit arrivé séparément et à des moments différents, chacun d’entre eux s’est rapidement installé dans son nouvel environnement. En conséquence, tout au long de la saison 2 de The Umbrella Academy, ils ont tous eu une influence directe sur le nouveau monde qui les entoure, et certaines de leurs décisions et actions auraient finalement des conséquences de grande portée sur le calendrier autrefois fermement établi.

11 février 1960 – Klaus et Ben arrivent à Dallas: En tant que premiers arrivés, les deux hommes ont trébuché pour essayer de se repérer et ont appris la date et l’année dans un magazine. Plus tard dans la journée, Klaus a été recueilli et nettoyé par un riche bienfaiteur plus âgé. Il a ébloui les mondains en utilisant l’aide de Ben pour exécuter des tours de salon.Avril 1961 – Allison arrive à Dallas: Allison a eu une introduction plus approximative aux années 1960. S’étant aventurée dans le même restaurant que Klaus, elle s’est également détournée du fait qu’il s’agissait d’un établissement « Whites Only ». À sa sortie, elle a été poursuivie par un groupe de voyous racistes. Cherchant refuge dans un salon, Allison a finalement été protégée par ses propriétaires et a commencé à y travailler. Septembre 1961 – Allison rencontre Raymond: Après que Raymond Chestnut (Yusuf Gatewood) soit entré dans le salon pour une réunion de son groupe, lui et Allison se sont d’abord remarqués. Noël 1961 – Rendez-vous d’Allison et Raymond: Bien que ses cordes vocales aient été endommagées lorsque sa gorge a été coupée, il a été révélé qu’elles avaient guéri tout au long de l’année. Après quelques mois d’échanges de regards silencieux, Ray lui a finalement demandé un rendez-vous. À ce moment-là, elle a offert vocalement son nom. Elle a également commencé à se plonger dans ses campagnes pour les droits civiques, lui offrant même des notes sur ses brochures.Aussi dans 1961 – Klaus établit son culte: Un bref aperçu lors d’un montage de flashbacks a révélé que Klaus voyageait avec ses partisans dans un bus à travers le Mexique.1962 – Luther arrive à Dallas: Émergeant sous une pluie battante, Luther a immédiatement appelé ses frères et sœurs. Quand cela n’a pas donné de succès, il a accumulé assez d’argent pour un bus pour rentrer chez lui. Arrivé à ce qui allait devenir un jour l’Académie, Luther fut cruellement snobé par Reginald. Luther est retourné à Dallas et a finalement commencé à travailler comme garde du corps et combattant professionnel pour Jack Ruby.Fin 1962 – Allison et Raymond se marient: Étant donné qu’ils n’étaient mariés que pendant un an avant qu’Allison doive retourner en 2019, leur mariage a probablement eu lieu dans les mois suivants.1er septembre 1963 – Diego arrive à Dallas: Atterrissant dans un style de super-héros plus traditionnel, Diego est immédiatement revenu aux vieilles habitudes. Entendant le cri d’une femme, il a rapidement déjoué une agression. Il s’est également familiarisé avec son nouvel environnement après avoir vu un discours de JFK sur une télévision à l’ancienne dans une vitrine. Résolu à empêcher l’assassinat à venir, il a commencé à traquer Lee Harvey Oswald. Malheureusement, il a été appréhendé à l’extérieur de la maison d’Oswald et institutionnalisé. 12 octobre 1963 – Vanya arrive à Dallas: Bien qu’elle ait été inconsciente dans les bras de Luther quand ils ont commencé à voyager dans le temps, Vanya est arrivée seule et réveillée. Désorientée, elle sortit de la ruelle et sortit au milieu de la route. Là, elle a été heurtée par une voiture conduite par Sissy (Marin Ireland). Aux côtés de son fils, Harlan (Justin Paul Kelly), Sissy a vérifié Vanya et l’a finalement emmenée vivre avec eux. Aussi dans 1963 – Klaus abandonne son culte: Vu désormais entouré d’innombrables adeptes, un Klaus débordé en a profité pour disparaître dans la foule. En quittant San Francisco, il a révélé à Ben son objectif de retourner à Dallas. Les deux se sont affrontés sur le plan. Klaus a ensuite été arrêté quand il a volé la voiture d’un autre homme fr–route.

L’ouverture de la saison 2 de The Umbrella Academy a marqué un changement beaucoup plus dramatique au 25 novembre 1963. Bien que JFK n’ait pas été assassiné, une guerre dévastatrice a rapidement suivi. Par conséquent, une fois de plus, les frères et sœurs ont été forcés de faire face à une autre apocalypse sans Cinq. Arrivé plus tard qu’eux, il a été plongé dans les derniers instants. Bien qu’ils aient offert un front uni passionnant, ils étaient condamnés face à plusieurs armes nucléaires. Heureusement, Hazel a fait une brève apparition pour sauver Five et le ramener dix jours plus tôt. En tant que tel, Five a pu réunir l’équipe tôt et utiliser la prescience à leur avantage. Contrairement au point culminant de la saison 1 de The Umbrella Academy, ils (bien que principalement Ben) ont ensuite été en mesure de ramener à nouveau la chronologie dans une direction moins fatale et d’éviter plus efficacement une catastrophe mondiale la deuxième fois.

15 novembre 1963 – Cinq arrivent de l’avenir alternatif: Après avoir sauvé le numéro cinq et lui avoir secrètement donné des séquences vidéo, Hazel est tuée par un trio d’assassins suédois. Cinq ont réussi à retrouver Elliot (Kevin Rankin), un homme qui surveillait la ruelle dans laquelle les frères et sœurs étaient arrivés, et ont utilisé ses recherches pour trouver les autres frères et sœurs Hargreeves.16 novembre 1963 – Luther et Vanya sont réunis: Après avoir récupéré un Carl ivre dans un club local de Dallas, Vanya est repérée par Luther. En lui rendant visite à la ferme de Sissy, il s’est excusé de ne pas l’avoir aidée après qu’elle ait appris ses pouvoirs et son rôle dans la cause de l’apocalypse. 17 novembre 1963 – Allison dirige un sit-in pour les droits civils: Organisé à travers les épisodes précédents, le groupe d’Allison et Raymond a traversé leur protestation pacifique. Ray a pu y assister après que Klaus et Ben aient orchestré sa libération de prison. L’événement a cependant sombré dans le chaos après une violente réaction et une intervention brutale de la police. 18 novembre 1963 – Vanya apprend la vérité: Luther a révélé à Vanya qu’elle avait causé l’apocalypse de 2019. En réponse, elle résolut de tout laisser derrière elle. Cependant, après que Harlan se soit presque noyée, elle a changé d’avis. Après lui avoir donné la RCR, une partie de l’énergie de Vanya lui est transférée. 20 novembre 1963 – « Team Zero » rencontre le jeune Reginald: L’ensemble du groupe s’est réuni de nouveau pour rencontrer leur père. Malheureusement, Reginald s’est montré peu impressionné par le groupe et les a rudement snobés à nouveau – mais pas avant d’avoir appris leurs noms, leurs pouvoirs et comment Allison et Vanya les ont concentrés. Même vu les écrire, l’Académie des parapluies lui a donné tout le nécessaire pour faire basculer la chronologie dans une nouvelle direction. 22 novembre 1963 – L’assassinat de JFK: Croyant qu’elle est une espionne russe, Vanya est brutalement torturée dans le bâtiment du FBI. Cela, associé à ses souvenirs de retour, a de nouveau rendu ses pouvoirs hors de contrôle. Après avoir été amené à la Commission, Diego a utilisé les installations pour apprendre que la destruction du bâtiment par Vanya est ce qui a conduit à la guerre apocalyptique entre les États-Unis et l’Union soviétique. Klaus, Allison et Diego ont infiltré l’installation pour la sauver. Bien qu’ils aient échoué, Ben s’est sacrifié pour calmer Vanya, et l’assassinat de JFK a eu lieu comme l’histoire l’avait enregistré la dernière fois.23 novembre 1963 – L’Académie des parapluies entre en guerre: Avec Vanya consciente de sa connexion psychique avec Harlan, elle est retournée à la ferme juste au moment où les pouvoirs qu’il avait acquis de Vanya commençaient à devenir incontrôlables. Au même moment, toute la force du Temps est arrivée, avec The Handler désireux de revendiquer Harlan pour la sienne. Après que Vanya ait anéanti les innombrables assassins, Lila se révèle être capable de refléter les pouvoirs de l’Académie des parapluies. Après que The Handler et la plupart des membres de la Commission aient été tués, les frères et sœurs ont pris une mallette d’un agent de la Commission décédé, ont dit au revoir et ont voyagé dans le temps vers 2019.1982 – Conseil de la Commission Five Killa The Temps: Cinq ont sauté dans le temps dans le cadre d’un accord avec The Handler. Interrompant une réunion des responsables de la Commission, il les a tous tués sans pitié. Il est immédiatement retourné au 21 novembre 1963.

En relation: Umbrella Academy True Story: Comment l’assassinat de JFK s’est vraiment produit

Après la rupture de son accord avec The Handler, Five a été contraint de recourir à des mesures drastiques pour ramener sa famille en 2019. Sachant que son aîné était arrivé à Dallas, Five et Luther ont tenté de conclure un accord avec lui pour acquérir sa mallette de la Commission. . Bien que les cinq plus âgés soient d’accord, l’effet paradoxal d’être proche l’un de l’autre rend les deux versions paranoïaques et homicides. Les deux conspirant l’un contre l’autre, ils ont fini par se bagarrer après que la version plus jeune ait ouvert le même type de portail en 2019 qu’il avait utilisé une fois. Avant cela, Five avait donné à son aîné l’équation correcte pour s’assurer qu’il ne devenait pas un adolescent.

On ne sait pas, cependant, s’il mentait à ce sujet, car il avait besoin de son passé pour s’aventurer de la même manière afin de préserver son existence. De même, les cinq personnes âgées ont fini par être poussées de force dans le vortex plutôt que de coordonner son propre chemin à travers celui-ci. Quoi qu’il en soit, Luther s’est assuré par inadvertance que la version de 2019 vers laquelle les cinq plus âgés se sont rendus serait finalement différente de celle de la saison 1 de The Umbrella Academy – car il l’a armé avec les détails spécifiques de qui et de ce qui a causé l’apocalypse. En tant que tel, il était probablement mieux placé pour empêcher ce que les versions originales avaient échoué auparavant. Ainsi, une nouvelle chronologie aurait été créée.

Suite à la confrontation épique avec les forces de la Commission Temps, les membres de l’Académie des Parapluies ont réussi à raisonner Lila. Ils ont même failli la ramener de leur côté du conflit. Malheureusement, The Handler est intervenu et a abattu toute la famille Hargreeves dans une pluie de balles. Après avoir été confronté à Lila, The Handler a même durement tué sa fille adoptive. S’accrochant à la vie, cependant, Five a finalement pu maîtriser une nouvelle facette de ses capacités et inversé le temps. Le processus a permis de redonner vie à l’équipe et à Lila. Simultanément, il s’est mis en position d’intercepter The Handler avant qu’elle ne puisse frapper. En conséquence, Five a réussi à réduire une autre branche tragique de la chronologie avant qu’elle ne se manifeste vraiment.

En raison de leurs interactions paradoxales en 1963, à savoir rencontrer et décevoir leur père avant même leur naissance, la Umbrella Academy est revenue à un 2019 très différent.Non seulement ils ont été accueillis par un Reginald Hargreeves très vivant, mais aussi un toute nouvelle équipe qui avait usurpé leur domicile et leur position. Révélée comme étant la Sparrow Academy, la majorité de leurs identités étaient entourées de mystère dans le cadre du cliffhanger de la saison 2 de The Umbrella Academy. Chose choquante, cependant, le numéro un de la nouvelle équipe s’est révélé être un Ben Hargreeves tout aussi toujours en vie. Arborant maintenant une cicatrice et un comportement plus vicieux, il s’enquit rudement des nouveaux arrivants. Les choses sont restées en suspens à ce moment. En tant que tel, plus de manigances de voyage dans le temps que jamais seront nécessaires pour remettre les choses dans leur ordre familier dans L’Académie des parapluies saison 3.

Plus: À quoi s’attendre de la saison 3 de la Umbrella Academy