Incase et BIONIC se sont associés pour proposer une nouvelle collection de sacs à dos, de housses pour MacBook et d’organisateurs pour aider à lutter contre les 8 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans l’océan. 91% du plastique n’est pas recyclé et simplement jeté en raison de mauvaises pratiques de recyclage.

Pour cette raison, Incase a créé sa nouvelle collection avec l’aide de BIONIC, une entreprise de matériaux dévouée qui sort les plastiques de l’océan et les transforme en produits destinés aux créatifs. Protégeant les océans de la pollution plastique, les matériaux BIONIC sont fabriqués à partir de plastique récupéré des milieux marins et côtiers.

Incase X BIONIC

Le mouvement de récupération du plastique de BIONIC est lié aux efforts d’activation de la communauté avec Waterkeeper Alliance.

Waterkeeper Alliance plaide pour l’eau potable en tant que plus grande organisation à but non lucratif au monde dédiée à cette cause. BIONIC s’associe à l’alliance pour mettre en place l’infrastructure locale de collecte et de nettoyage du plastique nécessaire.

Cela crée des textiles de haute qualité entièrement traçables, créés à partir de plastiques marins et côtiers.

Cette infrastructure soutient les opérations de récupération et de traitement des débris plastiques qui contribuent à créer des emplois locaux dans les communautés côtières.

Le partenariat entre les deux génère des revenus fiables pour les communautés locales tout en fournissant à BIONIC® des matières premières avec l’avantage de nettoyer nos côtes et nos cours d’eau.

Chaîne d’approvisionnement

Le flux de la chaîne d’approvisionnement se déroule comme suit. BIONIC et Waterkeeper Alliance ont mis en place des infrastructures dans des communautés où les ressources n’existent pas. Ces communautés sont responsables de la collecte des débris de leurs cours d’eau locaux.

Tout cela est collecté, nettoyé, trié, puis transformé en granulés. Les pastilles sont ensuite tissées dans le fil BIONIC FLX. Ce fil est utilisé pour créer des produits légers, résistants à l’abrasion et micro-ripstop pour les créatifs d’aujourd’hui.

Le fil BIONIC est durable, mais donne également aux produits Incase un aspect magnifique et offre une variété de performances et de propriétés esthétiques idéales pour ces facteurs de forme. Incase voulait réutiliser les matériaux jetés chaque jour dans des produits que vous pouvez utiliser tous les jours.

C’est un pas dans la bonne direction que les clients d’Incase peuvent prendre pour réduire les déchets et la pollution des plastiques côtiers. L’utilisation de plastique 100% recyclé confère aux sacs à dos, aux manches et aux organisateurs légers, lisses et présente des qualités micro-ripstop résistantes à l’abrasion.

Qualité premium, effort positif

Comme vous le verrez dans la vidéo pratique ci-dessus, il en résulte des produits de haut calibre avec un aspect et une sensation que vous ne croiriez normalement jamais créés à partir de plastique mis au rebut qui polluait autrefois notre eau. La collection comprend:

La pochette compacte n’ajoute pas beaucoup de poids à l’ordinateur portable, propose des modèles pour les MacBook Pro 13 et 16 pouces et dispose d’une poche avant supplémentaire pour les dongles, un chargeur ou d’autres accessoires

Le sac à dos Commuter peut contenir jusqu’à un MacBook Pro 16 pouces, dispose de nombreux rangements internes pour les accessoires et comprend même une pochette pour bouteille d’eau avec un joint magnétique sur le côté

L’organisateur d’accessoires a une fermeture à glissière à accès rapide sur le devant, s’ouvre pour avoir l’espace pour contenir la plupart des accessoires dont vous aurez besoin lors de vos déplacements, et des sangles élastiques pour une gestion facile des câbles

