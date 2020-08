De plus en plus de consommateurs réfléchissent à la manière dont leurs décisions affectent l’environnement et leur entourage

En période de pression et de volatilité, la confiance des consommateurs se contracte, ce qui implique moins de dépenses et des décisions d’achat beaucoup plus conservatrices, c’est pourquoi il est important de disposer d’un thermomètre de la perception des gens.

À cet égard, au Mexique, l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) effectue une analyse constante de la façon dont les gens perçoivent l’économie du pays et comment elle influence leur consommation.

Amélioration, mais toujours en dessous de l’année dernière

En ce sens, cette semaine, l’indicateur de confiance des consommateurs a été publié, la chaux au cours du mois de juillet se situait à 34,4 points, ce qui représentait une augmentation mensuelle de 2,4 points par rapport à juin et maintient la tendance à la reprise après le accident qui avait été enregistré au cours des cinq premiers mois de l’année.

Selon Inegi, la perception qu’ont les familles de leur situation économique et du pays continue de se redresser au fur et à mesure que le processus d’incorporation de la soi-disant « nouvelle normalité » progresse, cependant, elle reste toujours en dessous des niveaux de 40 points. , niveau observé en janvier 2018, les 21 mois suivants sont restés au-dessus de cette frontière.

À cet égard, les spécialistes considèrent que cette tendance pourrait être liée à une plus grande mobilité dans le pays, on s’attend donc à ce qu’elle continue d’augmenter dans les mois à venir. Cependant, il est à noter que « son effet sur la consommation sera insignifiant », selon Daniel Arias, analyste économique au Grupo Financiero Monex, cité par El Economista.

Perception du consommateur

En ce sens, il vaut la peine d’observer certaines données spécifiques sur ce que la population considère ou sur laquelle elle ne dépense pas, car, compte tenu du contexte actuel, cela peut être un indicateur qui doit être pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre des stratégies. du marketing.

A cet égard, Inegi a souligné que les Mexicains sont encore modérés face aux anticipations de chômage et d’inflation, deux facteurs très importants qui influencent leur capacité et leur fréquence de consommation.

Sur ce point, il est important de noter que l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a déclaré que 1,2 million d’emplois ont été perdus pendant la pandémie. En outre, au cours de la seconde moitié de juillet, l’inflation a été enregistrée à 3,66%, et les analystes prévoient qu’elle a augmenté à 3,91% au cours de la première moitié d’août, selon un rapport de ..

En ce sens, ce que rapporte Inegi est pertinent, en notant que les composants avec les niveaux les plus bas en juillet 2020 étaient la possibilité d’acheter des appareils électroménagers (15,7 pts), la situation économique actuelle du pays (28,5) et de la maison (36,5).

En plus de cela, et considérant les indicateurs complémentaires de confiance des consommateurs, l’agence a indiqué que le niveau le plus bas de la période était le projet d’achat d’une voiture (8,3 pts), l’achat ou la rénovation d’une maison (10,3) et les possibilités économiques de partir jours fériés (15,3).

#ETCO au sein de l’indicateur de confiance des consommateurs, les composantes avec les niveaux les plus bas en juillet 2020 étaient la possibilité d’acheter des appareils électriques (15,7 pts), la situation économique actuelle du pays (28,5) et de la maison (36,5). pic.twitter.com/IiIjS3DJiQ – Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) 20 août 2020