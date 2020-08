Depuis un certain temps, WhatsApp teste un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La dernière mise à disposition des utilisateurs permettra de repérer beaucoup plus facilement les fausses nouvelles et de mettre un terme à la désinformation.

La facilité et la rapidité avec lesquelles les messages peuvent être partagés avec un grand nombre de personnes sur WhatsApp ont permis à la plate-forme de devenir un terreau fertile pour les fausses nouvelles virales. Désormais, une nouvelle fonctionnalité vous permet d’effectuer rapidement une recherche sur le Web pour un message ou une image.

WhatsApp publie les nouvelles mises à jour à tous les utilisateurs

L’idée est assez simple et est combinée avec un nombre croissant d’outils que WhatsApp a mis en œuvre pour essayer d’endiguer le flux de fausses nouvelles dans les chats. L’outil de messagerie propriétaire de Facebook limite déjà le nombre de personnes auxquelles un message peut être transféré à la fois.

WhatsApp met également en évidence les messages fréquemment transmis sur la plate-forme dans l’espoir que cela encouragera les gens à afficher le contenu de ces messages avec un peu de suspicion. De cette façon, les gens seront incités à faire un peu de recherche à ce sujet. Avec la nouvelle fonctionnalité, ce processus de recherche de la véracité des messages a été rendu beaucoup plus facile et plus rapide.

WhatsApp explique qu’il offre désormais aux utilisateurs un moyen de vérifier les messages en appuyant simplement sur une icône en forme de loupe dans le chat. Cela effectue rapidement une recherche Google pour le texte ou l’image dans le message. Cela permettra aux utilisateurs de vérifier l’authenticité des nouvelles.

La société souligne que tous les messages téléchargés sont protégés par un cryptage de bout en bout, vous n’avez donc pas à vous soucier du fait que WhatsApp voit quelque chose de privé. La fonctionnalité arrive aux utilisateurs au Brésil, en Italie, en Irlande, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais on ne sait pas s’il est prévu de la diffuser dans d’autres parties du monde.