L’époque où vous passiez des centaines de dollars sur votre forfait téléphonique est révolue – ou du moins, elle peut l’être. Boost Mobile propose cinq forfaits téléphoniques différents proposés à moins de 50 $ par mois, et grâce à sa dernière offre, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs forfaits avec une réduction de 10 $ chaque mois.

Normalement au prix de 45 $ par mois, Boost propose un plan qui offre 15 Go de données 4G LTE chaque mois ainsi que des appels et des SMS illimités. Cependant, à l’heure actuelle, la société propose de réduire le prix de ce plan à seulement 35 $ par mois, chaque mois, après avoir effectué six paiements mensuels à temps. Vous n’avez pas non plus besoin d’attendre six mois pour commencer à bénéficier d’une réduction, car le plan verra une baisse de prix de 5 $ après avoir effectué trois paiements à temps.

Boost Mobile Unlimited Talk + Text Plan

Ce plan chez Boost est également livré avec un accès Mobile Hotspot. Acheter votre service téléphonique chez Boost est exceptionnel car il n’y a pas de contrat de service et une couverture nationale de 99%. De plus, les taxes et les frais sont inclus dans le prix que vous voyez sur la page, il n’y a donc pas de frais louches une fois que vous avez reçu votre facture finale.

Si vous ne possédez pas déjà un téléphone à utiliser sur le réseau de Boost, vous pouvez en acheter un sur Boost Mobile avec votre forfait téléphonique. Il y a des offres que vous pouvez gagner actuellement, notamment 100 $ de réduction sur l’iPhone SE ou l’iPhone 11, 70 $ sur le Samsung Galaxy A11 ou Galaxy A21, ou 60 $ sur le Legacy SR de Coolpad.

Là encore, si vous ne savez toujours pas quel appareil acheter, nous avons un guide complet dédié à vous aider à prendre cette décision. Les meilleurs téléphones mobiles Boost en 2020 vous présentent six options exceptionnelles avec lesquelles vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Bien que le Google Pixel 3a soit en tête de liste, la sortie du Pixel 4a peut juger ce guide digne d’une mise à jour majeure.