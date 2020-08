Panos Panay, directeur des produits chez Microsoft. (Photo Microsoft)

– Microsoft apporte une plus grande partie de son équipe Windows sous la direction de Panos Panay, Chief Product Officer, dans le cadre d’une nouvelle réorganisation cette année. ZDNet rapporte que la société est en train de déplacer une partie de l’équipe d’ingénierie Windows du groupe Azure vers le groupe Windows + Devices de Panay. Microsoft a refusé de commenter la réorganisation.

Le géant de la technologie de Redmond, Washington, a créé le nouveau groupe Windows + Devices en février, reliant les équipes Windows UX et Surface. Sur la base d’un mémo interne obtenu par ZDNet, les modifications visent à créer une expérience de maintenance et d’expédition de bout en bout pour Windows.

Mike Ensing (Photo RealNetworks)

– Mike Ensing a été nommé président et directeur de l’exploitation de RealNetworks, pionnier des médias numériques basé à Seattle. Ensing a récemment occupé le poste de directeur financier par intérim et a été remplacé dans ce rôle par Judd Lee. Il succède à Max Pellegrini, qui est président depuis sept ans et partira en septembre pour une nouvelle opportunité en Italie.

Avant RealNetworks, Ensing était CFO chez Savers / Value Village et Knowledge Universe. Il a également occupé plusieurs postes de direction financière pendant huit ans chez Microsoft. Ensing relèvera du PDG de RealNetworks, Rob Glaser, qui a investi 10 millions de dollars dans l’entreprise plus tôt cette année, car elle constitue un pivot majeur dans la technologie de reconnaissance faciale.

« Mike a fait un excellent travail en tant que directeur financier par intérim plus tôt en 2020. Je suis convaincu qu’il prendra le relais dans ce rôle permanent considérablement élargi », a déclaré Glaser dans un communiqué.

– L’ancienne cadre d’Amazon Web Services Christine Feng a rejoint la société d’investissement Blackstone en tant que directrice générale principale. Chez AWS, Feng était directeur du développement d’entreprise qui se concentrait sur les fusions et acquisitions. Feng a précédemment occupé un rôle similaire chez Microsoft pendant six ans. Elle sera basée à San Francisco et se concentrera sur l’investissement technologique pour Blackstone.

– Mike Clayville a également quitté Amazon Web Services et rejoindra la centrale de paiement en ligne Stripe en tant que directeur des revenus. Clayville était tout récemment vice-président des opérations mondiales sur le terrain chez AWS et occupait auparavant des postes de direction chez VMware et BEA Systems.

Major Horton (à gauche) et Jessica Johnson. (Photos chez LevelTen Energy)

– Le marché de l’énergie propre LevelTen Energy a nommé Major Horton au poste de CFO et Jessica Johnson au poste de VP du succès client. Lancée en 2016, la plateforme de la startup de Seattle permet aux entreprises de financer de nouveaux projets d’énergie propre sans avoir à naviguer dans le monde des services publics réglementés et des accords d’achat d’électricité.

Horton était auparavant directeur financier des sociétés technologiques AbacusNext, Nirvanix et Rackspace Technology. Johnson a initialement rejoint la société en tant que directeur de la livraison commerciale et assume maintenant un rôle élargi. Elle a auparavant passé 16 ans chez Avangrid Renewables, un service public d’énergie renouvelable basé à Portland, Ore.

– Ken Willner, ancien PDG de la start-up de marketing mobile de Seattle, Zumobi, a été nommé directeur de la croissance de l’application canadienne de communications mobiles TextNow. Avant Zumobi, Willner était vice-président de la publicité et des médias chez AT&T. Il a dirigé Zumobi pendant plus d’une décennie et continuera d’être basé à Seattle.

Jim Moffatt. (Photo Icertis)

– La startup de gestion des contrats Icertis a ajouté Jim Moffatt, ancien PDG et vice-président de Deloitte Consulting, à son conseil d’administration. Moffatt a pris sa retraite de Deloitte en 2018 après plus de 30 ans au sein du cabinet de conseil mondial. Il siège actuellement à plusieurs autres conseils d’administration, notamment les sociétés de technologie SparkCognition et Optiv.

La société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a également nommé l’investisseur et conseiller Betsy Atkins à son conseil d’administration le mois dernier.

– L’ancien EVP d’Edelman Kent Hollenbeck a rejoint Amazon en tant que responsable des relations publiques pour la robotique et les technologies avancées. Hollenbeck a passé plus de cinq ans chez Edelman, plus récemment en tant que membre de l’équipe de direction du Pacifique Nord-Ouest. Il était auparavant cadre chez Matter Communications et WE Communications.

– Kelly Hostetler, directrice du marketing de la start-up Luum, à Seattle, a reçu un Emerging Leader Award de l’Association for Commuter Transportation. Elle travaille chez Luum depuis 2018 et a auparavant dirigé la majeure de premier cycle en communauté, environnement et planification de l’Université de Washington.