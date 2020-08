Ce qui se passe ces jours-ci avec Fall Guys n’est pas vraiment quelque chose de nouveau. Cependant, et contrairement à d’autres «hits» qui peuvent sembler similaires, certaines différences doivent être prises en compte lors de l’évaluation de ce qui se passe. Et au cas où vous vous demanderiez ce qui se passe, la réponse est que ce titre créé par Mediatonic et distribué par Devolver Digital, occupe déjà les premières places depuis plusieurs jours (depuis sa sortie le 4 août). les jeux les plus regardés sur des plateformes comme Twitch.

Pour le quantifier, samedi soir dernier, plus d’un quart de million de personnes regardaient des streams dédiés à Fall Guys, parvenant à se positionner comme la troisième catégorie la plus vue à l’époque. Ahead seulement Just Chatting (talk) en deuxième position et League of Legends en premier. Et si l’on se réfère à ce dimanche matin, bien que les chiffres aient baissé (pas seulement dans celui-ci, mais dans toutes les catégories), il maintient la troisième position, tandis que les première et deuxième ont été échangées.

Si tu ne sais toujours pas Fall Guys: Knockout ultime (parce que c’est son nom complet), la vérité est qu’il vous manque une proposition très originale, qui Il s’agit de renverser le concept que, jusqu’à présent, nous avions tous de Battle Royale. Et, au lieu d’avoir à vous équiper des meilleures armes et d’être le plus rapide lorsque vous appuyez sur la gâchette, dans Fall Guys, ce que vous devrez faire est d’être le plus habile lorsque vous réussissez plusieurs tests de compétences, tout en vous affrontez 59 autres joueurs (au premier tour) qui n’hésiteront pas à vous attraper, à vous pousser, à vous dépasser si vous tombez au sol …

Pour le rendre plus intéressant, les personnages de Fall Guys ne sont pas anthropomorphes, ou du moins pas trop. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, ce sont des créatures inspirées des jellybeans classiques, et avec de petites jambes si petites que, comme on peut le déduire, Les voyages, les chutes et ainsi de suite sont inévitables. Encore plus s’il y a des canons qui tirent des morceaux de fruits géants, des marteaux rotatifs, des bascules extrêmement sensibles … Je suis sûr que vous avez déjà l’idée, non?

Quant à son approche est à la fois très simple et extrêmement frénétique: vous devrez surmonter plusieurs tours dans lesquels le nombre de participants diminue. Certains d’entre eux sont gratuits pour tous, tandis que dans d’autres, le jeu créera plusieurs équipes au hasard. La mécanique des tests est assez simple, dans de nombreux cas, vous n’aurez qu’à courir en évitant les obstacles de toutes sortes, dans d’autres, vous devrez voler des objets à d’autres joueurs, vous coordonner avec votre équipe pour marquer des buts, mémoriser des fruits et des tuiles … Et éviter de tomber. C’est toujours la clé, évitez de tomber.

Fall Guys: Fleur d’un jour?

Depuis son lancement, j’ai déjà parlé avec plusieurs personnes de Fall Guys, et l’une des questions que nous nous posons le plus est de savoir si pourra consolider l’audience vous avez ou, au contraire, dans quelques semaines la bulle aura crevé et, par conséquent, il aura abandonné (peut-être pour toujours) les premières positions du classement le plus consulté. Il y a des raisons de penser que cela tiendra, et d’autres de penser que ce ne sera pas le cas …

En sa faveur, il joue sans aucun doute le grand succès de son lancement, bien au-dessus des attentes même par ses propres créateurs et distributeurs. Et est-ce que contrairement à d’autres grands succès dans les versions récentes, comme cela s’est produit il y a quelques mois avec Valorant, il n’y a pas eu de grande campagne avant le lancement, il n’y a pas eu de battage publicitaire en lançant le jeu en phase bêta et avec des baisses dans les canaux qu’il diffusion… a été un succès parce que l’approche Fall Guys fonctionne et est appréciée. Et cela peut sembler idiot, mais c’est en fait un point clé.

Contrairement à certains de ses principaux concurrents, tels que LOL, Fornite, CS: GO, etc., c’est que Fall Guys n’est pas gratuit. Et cela, en règle générale, complique l’entrée de nouveaux utilisateurs, mais selon le distributeur plus d’un million et demi de joueurs dans les 24 premières heures. Ce n’est pas un jeu particulièrement cher, 19,99 euros sur Steam, mais le fait que les gens aient été prêts à payer cet argent pour un jeu, en théorie si simple, indique que l’idée a été beaucoup aimée, et qu’elle peut avoir un long chemin à parcourir. .

Principalement, deux aspects sont conspirés contre lui. Le premier est que l’accueil massif qu’a eu Fall Guys a provoqué la saturation de ses serveurs, ce qui rend parfois impossible de démarrer une partie. C’est le message qu’ils ont posté sur leur page sur le magasin Steam.

Seule une réponse assez rapide à ce problème peut empêcher les joueurs d’être frustrés par des problèmes techniques. En outre, le démarrage n’a pas été le seul problème technique: les premiers jours, le nom de chaque joueur était affiché, mais pendant quelques jours, à la place, un « Fall Guy » générique et un numéro à quatre chiffres ont été affichés, ce qui nuit un peu à l’expérience si vous jouez avec des amis , que vous identifiez dans le jeu par son nom.

D’un autre côté, et c’est plus inquiétant, les preuves existantes à ce stade sont bonnes… pour un petit moment. Une grande partie de l’avenir de Fall Guys dépendra de la capacité de vos développeurs à créer de nouveaux tests, ajoutez d’autres mécaniques à celles existantes pour leur donner plus de chemin, approfondissez les possibilités du multijoueur avec des amis … Ce n’est pas facile, mais soit cela évolue constamment, soit très probablement, dans quelques semaines, au plus quelques mois, Fall Guys n’est déjà qu’un joli souvenir de cet été atypique de 2020.