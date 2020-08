L’Apple Watch Fall Detection a sauvé un certain nombre de vies, grâce à sa capacité d’appeler automatiquement les services d’urgence s’il détecte une chute et que vous ne confirmez pas que vous allez bien.

Mais la fonctionnalité pourrait devenir encore plus sophistiquée à l’avenir, avec la possibilité d’envoyer des données complètes aux services d’urgence afin qu’ils puissent avoir une idée de votre état avant l’arrivée de l’ambulance …

À l’heure actuelle, l’Apple Watch utilise une gamme d’indices pour détecter une chute. S’il pense en avoir détecté un, il vous demande d’abord si vous êtes tombé et si vous allez bien. Si vous ne répondez pas, il appelle automatiquement les services d’urgence. Il utilise la parole artificielle pour avertir qu’un utilisateur de smartwatch est tombé et n’a pas répondu, et il leur indique votre emplacement et peut partager votre identifiant médical. Il avise ensuite vos propres contacts d’urgence qu’il a détecté une chute et qu’il a déjà contacté les services d’urgence.

Apparemment, Apple a repéré le dernier d’une série de brevets dans lesquels l’Apple Watch s’appuie sur cette capacité, avec la possibilité d’envoyer des données d’identification et de santé dans le cadre du message audio.

Apple va plus loin que cela et inclut d’autres données d’identification et de santé.

Un aspect de la technologie actuelle est la collecte et l’utilisation de données disponibles à partir de sources spécifiques et légitimes pour améliorer la capacité des dispositifs des utilisateurs à aider dans les situations d’urgence en passant des appels d’urgence au nom de l’utilisateur et en fournissant des informations précieuses aux destinataires. Apple envisage que dans certains cas, ces données collectées puissent inclure des données personnelles qui identifient de manière unique ou peuvent être utilisées pour identifier une personne spécifique. Ces données personnelles peuvent inclure des données démographiques, des données de localisation, des identifiants en ligne, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des adresses personnelles, des données ou des enregistrements relatifs à la santé ou au niveau de forme physique d’un utilisateur (par exemple, mesures des signes vitaux, informations sur les médicaments, informations sur l’exercice). ), date de naissance ou toute autre information personnelle. Apple reconnaît que l’utilisation de ces données personnelles, dans la technologie actuelle, peut être utilisée au profit des utilisateurs. Par exemple, les données d’informations personnelles (par exemple, les informations sur la santé des utilisateurs, l’emplacement physique, etc.) peuvent être utilisées pour aider les intervenants et les techniciens des services d’urgence à identifier lorsqu’un utilisateur a besoin de soins médicaux et / ou où se trouve l’utilisateur. Par exemple, des informations sur les états de santé antérieurs de l’utilisateur peuvent aider les services d’urgence à identifier le type de soins médicaux nécessaires et le type de techniciens à envoyer à l’emplacement de l’utilisateur. Les paramètres de santé qui peuvent être calculés à l’aide des électrodes comprennent, sans limitation, les fonctions cardiaques (ECG, ECG), la teneur en eau, les ratios de graisse corporelle, la résistance galvanique de la peau et leurs combinaisons.

L’Apple Watch ne dispose pas encore de capteurs lui permettant de collecter toutes ces données, bien que nous nous attendions à ce que des capteurs supplémentaires soient ajoutés au fil du temps. Cependant, une grande partie de ces données peut déjà exister dans l’application Santé. Par exemple, si la victime utilise des balances intelligentes à la maison, l’application Santé peut connaître des éléments tels que son âge, sa taille, son poids, son IMC et son pourcentage de graisse corporelle.

Cela ouvre la possibilité d’un briefing automatisé très complet sur les appels 911. Par exemple, cela pourrait être quelque chose comme ceci:

Il s’agit d’un appel d’urgence automatisé au nom de John Appleseed. John est un homme de 38 ans qui a fait une chute difficile et qui ne réagit pas. Son emplacement actuel est approximativement 767 5th Ave, New York, NY 10153. La fréquence cardiaque actuelle de John est de 33 battements par minute. Sa fréquence cardiaque normale au repos est de 42 battements par minute. John mesure cinq pieds et 11 pouces et pèse 168 livres. Son IMC est de 23,5 et sa graisse corporelle est de 22%, tous deux dans des fourchettes saines. Il ne montre aucun signe d’afib. John fait de l’exercice régulièrement et les données de santé sur son téléphone n’enregistrent aucune condition médicale ou médicament connu. Ce message se répétera encore trois fois, avec une fréquence cardiaque mise à jour.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: