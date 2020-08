Le Motorola Edge et le Motorola Edge Plus peuvent sembler identiques, mais ce sont des téléphones très différents sous la peau vitreuse. Là où l’un est un produit phare à part entière destiné à concurrencer les Samsung Galaxy S20 et LG V60 du monde, l’autre est un slugger bas de gamme destiné à affronter le meilleur du milieu de gamme supérieur. En d’autres termes, ce qui sépare les deux se résume à certaines spécifications sous le capot qui peuvent ne pas signifier grand-chose pour certains utilisateurs finaux.

Les spécifications font-elles du téléphone ou l’expérience globale fait-elle le travail? Découvrez-le dans la revue Motorola Edge d’Android Authority.

À propos de cet examen de Motorola Edge: Nous avons passé une semaine à évaluer le Motorola Edge et à le comparer à son compagnon stable plus puissant. Motorola a fourni à Android Authority l’unité d’examen, qui exécutait Android 10 avec le correctif de sécurité de juillet 2020.

Examen du Motorola Edge: Qu’est-ce que le Motorola Edge?

Motorola a annoncé le Motorola Edge Plus et le Motorola Edge plus tôt cette année. L’Edge Plus est le produit phare de Motorola pour 2020, tandis que l’Edge est une version plus abordable du téléphone. C’est un peu comme la différence entre le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8, bien que les deux Motorola partagent la même taille et la même forme.

L’Edge Plus coûte 999 $ et n’est disponible que chez Verizon Wireless. À l’inverse, l’Edge coûte 699 $ (en vente pour 499 $ maintenant) et est compatible avec tous les transporteurs américains. L’Edge dispose d’un processeur et d’un GPU de qualité inférieure, de différentes caméras et d’une batterie plus petite. L’écran est le même, tout comme le châssis. Commençons par là.

Voir également: Examen du Motorola Edge Plus

Conception et affichage: reportés

Design: identique, mais différent

Le Motorola Edge a l’air d’être un produit phare, malgré son coût inférieur. L’œil nu ne peut pas distinguer l’Edge de l’Edge Plus, car les différences sont si mineures. Le panneau avant est en verre fortement incurvé qui rencontre un cadre en aluminium. La vitre arrière est également incurvée, mais plus doucement. Le Motorola Edge possède l’un des cadres en aluminium les plus minces du marché. J’apprécie que les embouts métalliques supérieurs et inférieurs soient pliés dans les coins pour adoucir leurs pointes. Les coutures sont serrées et la qualité des matériaux est excellente dans tous les domaines.

Le cadre en aluminium a un profil pointu que vous pouvez sentir pressé contre votre paume. Le bouton de volume et la touche marche / arrêt, tous deux sur le bord droit, sont très fins et bon marché. Motorola a gardé la taille du module de caméra arrière sous contrôle, mais il est partiellement en plastique et semble un peu bon marché au toucher.

Là où l’Edge Plus mesure 161,1 x 71,4 x 9,6 mm et pèse 203 g, l’Edge mesure 161,64 x 71,1 x 9,29 mm et pèse 188 g. The Edge est plus grand, mais plus fin et plus léger. La différence de poids aide vraiment le téléphone à faible coût en termes de convivialité.

Le téléphone n’est pas étanche. De nombreux appareils concurrents, même dans le milieu de gamme, sont classés IP68 contre la poussière et l’eau. Au lieu de cela, Motorola a nano-enduit les entrailles, rendant le Edge «résistant aux éclaboussures». La pluie est correcte, la piscine ne l’est pas.

J’aime les options de couleur, qui sont Solar Black et Midnight Magenta. Notre unité est la noire. Il n’y a pas de dégradé à la finition, mais il a un éclat attrayant qui est plus bleu que noir. J’apprécie également la prise casque, ce qui manque à la plupart des concurrents de nos jours.

Écran: AMOLED de 6,7 pouces identique, bord incurvé 2340 x 1080 FHD Taux de rafraîchissement de 90 Hz Rapport de format 21: 9 Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

La taille, la résolution, le taux de rafraîchissement et le rapport hauteur / largeur de l’écran sont tous bons. L’affichage est vibrant, coloré et net. Le mouvement semble fluide, grâce à la fréquence de rafraîchissement rapide de 90 Hz, car les éléments à l’écran zooment vers le haut et vers le bas sans saccade. J’aime les commandes avancées pour les voyants de notification clignotants, le mode sombre, etc.

L’écran de l’Edge s’enroule sur les bords latéraux du téléphone. Cela rend certaines applications plus difficiles à gérer, car vous devrez peut-être appuyer sur quelque chose qui se trouve légèrement autour de la courbe. Heureusement, vous pouvez contrôler cela dans une certaine mesure, même si cela se fait application par application. Je souhaite que vous puissiez appeler le système de changement à l’échelle.

Dans l’ensemble, c’est un bon écran, même si la courbe vers le bord est un peu trop.

Plus de lecture: Quel téléphone a le meilleur affichage?

Performance

Processeur: Répondre aux attentesQualcomm Snapdragon 765Adreno 620 GPU4GB RAM128 stockage

Avec le processeur sous-phare de Qualcomm à bord et 4 Go de RAM, l’Edge n’a pas fait aussi bien que son frère plus puissant, mais ce n’est pas une surprise. Ses scores à des tests tels que GeekBench 4 et 3DMark étaient au mieux moyens. Cependant, le téléphone s’est toujours senti rapide. Rien n’a embourbé l’interface utilisateur pendant notre temps avec elle. Le Motorola Edge offre toutes les performances dont la plupart des utilisateurs ont besoin, même si les joueurs peuvent trouver qu’il n’est pas à la hauteur.

Batterie: Surprenant 4500 mAh lithium-ion Charge filaire 15 W Pas de charge sans fil

Motorola a égalé ses concurrents directs en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, du moins par certaines mesures. La cellule d’une capacité de 4500 mAh est de la même taille que de nombreuses batteries dans cet espace. Avec le Snapdragon 765 et quelques réglages intelligents de l’écran, la batterie a donné de superbes résultats.

Dans notre test de torture de la batterie, par exemple, le téléphone a duré 6 heures 39 minutes à pleine puissance, le processeur et les autres composants fonctionnant à leur plus haut niveau. C’est le temps d’écran le moins long que vous obtiendrez avec le téléphone, et c’est un bon chiffre. En reculant les références à une utilisation dans le monde réel, le temps de passage à l’écran s’est rapproché de huit heures et le temps d’utilisation mixte de 1,5 jour.

Les vitesses de charge sont limitées à 15W. Nous avons constaté que le chargeur inclus avait besoin de plus de 90 minutes pour alimenter complètement le téléphone à partir de 0%.

Le Motorola Edge est peut-être un téléphone de milieu de gamme supérieur, mais il n’y a rien de milieu de gamme dans les performances de sa batterie.

Voir également: Quel téléphone a la meilleure autonomie de la batterie?

Caméra: Middling

Arrière:Principal: capteur 64MP, ƒ / 1.8Téléphoto: 8MP, ƒ / 2.4Ultra-large / Macro: 16MP, ƒ / 2.2, 117-deg. Capteur FoVTime de volDe face:Selfie: 25MP, ƒ / 2.0, 0,9 μm pixels, Quad Pixel pour 1,8 μmVidéo:

S’il y a une zone de l’Edge qui ne correspond pas à l’Edge Plus, c’est bien la caméra. Motorola a remplacé le capteur principal 108MP du modèle Plus par un capteur 64MP sur le bord. Ce changement, en plus des différentes capacités d’imagerie du Snapdragon 765, ramène les performances de la caméra à ce que j’appellerais au mieux la moyenne.

Tout d’abord, l’application. L’application est assez robuste et toujours très simple à utiliser. Les modes de prise de vue incluent: portrait, découpe, macro, couleur d’accompagnement, vision nocturne, cinemagraph, panorama, filtre en direct et haute résolution, et les modes vidéo incluent les autocollants macro, ralenti, accéléré et AR. J’aime le fait que le sélecteur de mode ne comporte que trois choses: une caméra, une vidéo et un plateau avec tout le reste. Les paramètres permettent une grande personnalisation de l’application. Comme toujours, vous pouvez lancer l’application appareil photo en tournant rapidement votre poignet.

Les photos que j’ai prises avec le téléphone se sont avérées plutôt bonnes. La représentation des couleurs et l’exposition étaient généralement concordantes. Le bruit et les artefacts sont limités aux zones d’ombre, ce qui est normal. L’outil HDR fonctionne assez bien.

L’interface vous permet de passer rapidement de 0,5x à 1x à 2x. Vous pouvez zoomer jusqu’à 10x numériquement, mais les résultats sont vraiment approximatifs. Les trois objectifs principaux offrent des photos nettes à leur focale de base.

Le tireur de selfie est médiocre. La photo de selfie régulière ci-dessous est propre et précise. Le portrait, en revanche, est en désordre. Le plus gros problème est la détection des contours, qui tombe souvent au mauvais endroit. Des photos en pleine résolution sont disponibles ici.

J’aime le fait qu’il existe de nombreuses options vidéo, y compris 4K, Full HD à 60 ips et le mode cinéma 19,5: 9. L’échantillon vidéo que j’ai pris avait l’air solide, avec juste une bonne touche de bruit dans les régions plus sombres.

Pris dans son ensemble, l’appareil photo Motorola Edge va bien, mais il s’arrête loin d’être bon.

Check-out: Quel téléphone a le meilleur appareil photo?

Logiciel: mon UX brille

Le logiciel de Motorola est en tête depuis un certain temps. La société utilise une version principalement stock d’Android, appelée My UX, avec seulement les améliorations les plus légères pour améliorer l’expérience d’utilisation du téléphone jour et nuit. Motorola s’est engagé à effectuer au moins une mise à niveau majeure du système d’exploitation pour le téléphone, en plus des correctifs de sécurité pour une période de deux ans. C’est une déception, car l’Edge Plus gagnera deux mises à niveau majeures du système d’exploitation. Android 11 devrait arriver dans quelques semaines.

Le logiciel n’a peut-être pas l’air ou le comportement aussi avancé que les appareils concurrents de Samsung et de LG, mais il y a de la joie dans sa simplicité. De plus, il n’existe pas de bloatware gênant des opérateurs.

Spécifications

Motorola Edge PlusMotorola EdgeDisplay6,7 pouces AMOLED avec écran à bord incurvé

Résolution de 2340 x 1080

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Format d’image 21: 9

AMOLED HDR10 + 6,7 pouces avec écran à bord incurvé

Résolution de 2340 x 1080

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Rapport hauteur / largeur 21: 9 SoCQualcomm Snapdragon 865Qualcomm Snapdragon 765GPUAdreno 650Adreno 620RAM12GB

LPDDR54GB (NA)

Stockage de 6 Go (ROW) 256 Go

UFS 3.0

Pas d’extension microSD 128 Go

Extension microSD jusqu’à 1 To de caméras arrière

– Principal: capteur 108MP, ouverture ƒ / 1,8, pixels de 0,8 μm, taille du capteur 1 / 1,33 « , technologie Quad Pixel pour 1,6 μm, OIS

– Téléobjectif: capteur 8MP, ouverture ƒ / 2,4, pixels 1,0 μm, zoom optique 3x haute résolution, OIS

– Vision ultra-large et macro: capteur 16MP, ouverture ƒ / 2,2, pixels de 1,0 μm, champ de vision de 117 degrés

– Capteur de temps de vol

Caméra frontale

– Capteur 25MP, ouverture ƒ / 2.0, pixels 0.9μm, technologie Quad Pixel pour 1.8μm

Caméras arrière

– Principal: capteur 64MP, ouverture ƒ / 1,8, pixels 0,8 μm, taille du capteur 1 / 1,72 « , technologie Quad Pixel pour 1,6 μm

– Téléobjectif: capteur 8MP, ouverture ƒ / 2,4, pixels 1,12 μm, zoom optique 2x haute résolution

– Vision ultra-large et macro: capteur 16MP, ouverture ƒ / 2,2, pixels de 1,0 μm, champ de vision de 117 degrés

– Capteur de temps de vol

Caméra frontale

– Capteur 25MP, ouverture ƒ / 2.0, pixels 0.9μm, technologie Quad Pixel pour 1.8μm

Indice de protection IP Non

Conception déperlante Non

Conception hydrofuge IP54 Audio Prise casque

Haut-parleurs stéréo réglés par Waves Audio Prise casque

Haut-parleurs stéréo réglés par Waves Audio Biométrie et capteurs Capteur d’empreintes digitales optique intégré

Accéléromètre

Gyroscope

Proximité

Lumière ambiante

Hub de capteur

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Accéléromètre

Gyroscope

Proximité

Lumière ambiante

Concentrateur de capteur Batterie 5000 mAh

Non amovible

Charge filaire de 15 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée 5 W

Non amovible

Charge filaire 18W

Pas de charge sans fil ou sans fil inversée SIM SIM unique nano SIM double SIM hybride (2 nano SIM / 1 nano SIM + 1 microSD) Réseau 5G: NR mmWave + sous-6 GHz (NA et Russie)

5G: NR sous-6 GHz (ROW)

4G: LTE (UL Cat 18 / DL Cat 20)

3G: UMTS / HSPA +

2G: GSM / EDGE / CDMA

Verizon:

5G: bande mmWave n260 / n261, bande sous-6GHz n2 / 5/66

4G: bande LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28 // 46/48/66

3G: bande WCDMA 1/2/5/8

2G: bande CDMA 0/1, bande GSM 2/3/5/8

RANGÉE:

5G: bande sous-6 GHz n / 5/41/66/71/77/78

4G: bande LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/34/38/39/40/41/42/46 / 66/71

3G: bande WCDMA 1/2/4/5/8

2G: bande CDMA 0/1, bande GSM 2/3/5/8

5G: NR sous-6 GHz

4G: LTE (UL Cat 13 / DL Cat 16)

3G: UMTS / HSPA +

2G: GSM / EDGE

5G: 1/2/3/5/7/25/28/38/41/66/71/78

4G: bande LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/2628/32/38/39/40/41/66/71

3G: bande UMTS 1/2/4/5/8

3G: bande CDMA bc0 / bc1 / bc10

2G: bande GSM 2/3/5/8

ConnectivitéBluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax | 2,4 GHz + 5 GHz

Wi-Fi 6

Borne wifi

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS (sauf aux États-Unis) Bluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | 2,4 GHz et 5 GHz

Borne wifi

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, BeidouSoftwareAndroid 10Android 10Dimensions et poids161.1 x 71.4 x 9.6mm

203 g 161,64 x 71,1 x 9,29 mm

188gCouleursSmokey Sangria, Thunder GreySolar Black, Midnight Magenta

Le rapport qualité prix

Motorola Edge: 4 Go de RAM, 128 Go de stockage – 499 $

À 499 $, cet appareil est une bonne affaire. Motorola a apporté les bonnes modifications pour donner à l’Edge l’avantage de coût dont il a besoin par rapport à son partenaire stable plus performant. Gardez à l’esprit, cependant, que le prix de 499 $ est temporaire. Le prix normal est de 699 $. Même au prix plus élevé, la valeur ici l’emporte sur celle du 999 $ Edge Plus.

Et la concurrence? Parmi les autres téléphones au prix normal de 699 $ ou à proximité de celui-ci, citons ceux tels que le OnePlus 8. Nous avons vraiment aimé le OnePlus 8. Le choix entre ces deux peut être une question de préférence.

Examen du Motorola Edge: devriez-vous l’acheter?

Un sous-produit phare Motorola déverrouillé pour 499 $? Oui absolument. L’incroyable valeur du Motorola Edge fait qu’il est difficile de le laisser passer, en particulier si les étiquettes de prix de certains des appareils actuels vous rendent malade. Bien que je souhaite que les caméras soient légèrement meilleures, tout le reste du Motorola Edge brille d’une manière qui devrait plaire à la majorité des consommateurs. Bien que le Motorola Edge n’ait pas tout à fait les spécifications du Edge Plus, dans ce cas, le prix fait largement la différence. Les spécifications ne sont pas tout, et le Moto Edge en est la preuve.