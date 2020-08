Avertissement: La fonctionnalité suivante contient des SPOILERS pour la finale de la saison 1 de Stargirl.

La première saison de Stargirl s’est terminé avec une finale explosive qui a mis fin au premier arc d’histoire majeur de la série avec style. Dans le même temps, la finale a ouvert de nombreuses opportunités pour que la série se développe dans sa deuxième saison.

Retardé pendant une bonne partie d’un an après sa date de première prévue en août 2019 sur le service de streaming DC Universe, Stargirl s’est avérée être un chéri critique et un favori des fans. Supervisée par le producteur exécutif Geoff Johns, qui s’est inspiré de son travail sur la série de bandes dessinées Stars et STRIPE et JSA pour développer le monde de Stargirl, la série s’est avérée être une bouffée d’air frais pour les fans de super-héros qui voulaient une histoire simple et directe de l’espoir et l’idéalisme gagnent à la fin. Et pourtant, la série n’avait pas peur de sombrer quand c’était nécessaire ou de s’attaquer à des problèmes du monde réel, comme dans son arrière-plan retravaillé pour Yolanda « Wildcat » Montez.

Alors que la saison 1 se termine avec Stargirl et la nouvelle Justice Society of America meurtris, ils ne sont pas battus et ils sont dans une bien meilleure position que la vilaine Injustice Society. Malgré cela, la finale fait allusion à certains des nouveaux ennemis et défis qui attendent les jeunes héros de l’année à venir. Heureusement, cela fait également allusion à certains des alliés qui pourraient les rejoindre dans la bataille pour la vérité, la justice et la voie américaine.

La défaite de l’Injustice Society et la mort du docteur Mid-Nite expliquées

L’avant-dernier épisode de la saison 1 de Stargirl, «Stars & STRIPE: Part 1», s’est terminé sur un cliffhanger alors que les membres adultes de la JSA tombaient sous le contrôle de la machine de contrôle de l’esprit de l’Injustice Society, qu’ils prévoyaient d’utiliser pour reprogrammer les esprits de chaque adulte dans le tiers moyen des États-Unis afin qu’ils puissent former leur propre nation étonnamment progressiste. Heureusement, le docteur Mid-Nite (Beth Chapel) a estimé qu’il devait y avoir une sorte d’amortisseur de signal électronique dans la propre base de la société de l’injustice, car elle a perdu sa connexion Wi-Fi lorsqu’elle a essayé de l’explorer lors d’une aventure précédente, mais ne l’a pas fait. ont du mal à maintenir le contact radio avec ses coéquipiers maintenant. Avec cette connaissance, elle a pu activer à distance les amortisseurs, libérant Shining Knight et STRIPE du contrôle de la société d’injustice.

En fin de compte, Stargirl a pu détruire les antennes paraboliques diffusant le signal de la société d’injustice, après qu’elle et ses coéquipiers se soient battus la plupart de la société d’injustice dans le hall menant à la pièce abritant la machine de contrôle de l’esprit. Brainwave est tombé aux mains de Wildcat, alors qu’il tentait d’utiliser une illusion télépathique pour la convaincre qu’il était son ex-petit ami, Henry King Jr., revenu d’entre les morts. Dragon King a été poignardé dans le dos par sa propre fille, Shiv, alors qu’il affrontait le Shining Knight. Le joueur s’est échappé de son propre repaire éloigné, mais pas avant que le docteur Mid-Nite ait pu pirater ses comptes bancaires personnels et faire don de tous ses gains mal acquis à une association caritative.

Malgré la déroute des méchants, la Justice Society of America n’a pas gagné sans pertes. Avant d’être broyé dans un tas de glace pilée après avoir été heurté par un camion (conduit par le jeune frère de Stargirl, Mike Dugan), Icicle était capable de détruire les lunettes Doctor Mid-Nite et l’intelligence artificielle Charles McNider qu’elles contiennent. Cela a coûté à Beth Chapel sa meilleure amie qu’elle se décrit elle-même et ses principaux moyens de contribuer à l’équipe. Stargirl a dit qu’ils essaieraient de trouver un moyen de réparer les lunettes, mais on ne sait pas où ils pourraient trouver quelqu’un avec ce niveau d’expertise technique.

Eclipso Diamond & Villain expliqué

Le seul méchant qui a été démontré de manière concluante s’être échappé de la base souterraine de la Société d’injustice était Cindy « Shiv » Burman, qui a été vue en train de fouiller dans un vieil entrepôt rempli des anciens biens du magicien dans l’une des dernières scènes de la finale. Après avoir fouillé plusieurs boîtes, Shiv a finalement trouvé ce qu’elle cherchait; un diamant noir qui brillait d’une lumière sombre. Un rire profond et méchant résonna autour d’elle alors qu’elle ramassait le diamant et le regardait, disant « Je te vois là-dedans … Eclipso » avant qu’elle ne se joigne elle aussi au rire.

Eclipso est l’un des méchants les plus étranges de la mythologie de DC Comics. À l’origine un méchant à double personnalité dans le même esprit que le Dr Jekyll et M. Hyde, l’événement croisé Darkness Within de 1992 a donné à Eclipso un nouveau fond en tant qu’Ange de la Vengeance original avant Le Spectre, qui a été emprisonné dans un diamant noir après qu’Eclipso soit devenu plus axé sur la vengeance que sur la rétribution divine. Ce diamant a ensuite été coupé en 1000 morceaux, à travers lesquels Eclipso pouvait posséder toute personne qui touchait l’un des éclats de diamant. Eclipso a presque détruit le monde mais a finalement été contrecarré grâce au sacrifice de plusieurs héros, dont Beth Chapel et Yolanda Montez. Il reste à voir si un sacrifice similaire sera nécessaire dans Stargirl saison 2.

À quoi pourrait ressembler une nouvelle société d’injustice

En dehors de Shiv et Eclipso, plusieurs super-vilains en préparation pourraient devenir un problème pour la Justice Society dans l’année à venir. On ne sait pas, par exemple, si Tigress et Sportsmaster ont pu s’échapper du repaire souterrain de l’ISA avant qu’il ne soit détruit, car ils étaient tous les deux inconscients lorsqu’ils ont été vus pour la dernière fois dans la finale. Même s’ils ne le faisaient pas, leur fille, Artemis Crock, pourrait se révéler une recrue volontaire pour une nouvelle société d’injustice si Shiv lui racontait comment ses camarades de classe étaient responsables de la mort de ses parents. Il convient de noter qu’Artemis Brock est devenue la deuxième tigresse de la bande dessinée, bien qu’elle soit également devenue un héros dans la réalité de la série animée Young Justice.

Une autre recrue probable d’une nouvelle société d’injustice est Issac Bowin; le fils de The Fiddler. Il a déjà été démontré qu’Isaac empruntait une voie sombre dans la finale de la saison de Stargirl, après avoir critiqué les brutes qui se moquaient de son tuba en les frappant avec son instrument, sur la base des conseils de sa méchante mère. Enfin, il y a Cameron Mahkent, le fils d’Icicle. Bien qu’il se soit avéré être un enfant bon et généreux dans les épisodes précédents, il est également élevé par deux grands-parents qui désapprouvaient son béguin pour Courtney Whitmore et soutenaient les plans sinistres de leur fils. Entre cela et la vendetta de Shiv contre Stargirl, il est facile d’imaginer quelqu’un qui connaît l’identité secrète de Courtney essayant de lui reprocher d’avoir détruit la société d’injustice en retournant un intérêt amoureux potentiel et un allié contre elle en disant à Cameron qui était responsable de la mort de son père. Il convient de noter, cependant, que Cameron n’a montré aucun signe de possession des mêmes pouvoirs de contrôle du froid que son père, bien qu’il soit devenu le deuxième Icicle dans les bandes dessinées.

Qu’est-ce que l’apparence de l’ombre signifie pour Stargirl

La finale de Stargirl a également introduit un joker intéressant dans ses derniers instants, avec l’apparition d’un personnage mentionné plus tôt dans la saison mais non montré directement: The Shade. Le méchant ténébreux a été brièvement montré en train de regarder un reportage sur la défaite de l’Injustice Society dans leur salle de réunion secrète, s’asseyant à leur table alors qu’il posait son chapeau haut de forme et sa canne, se marmonnant à lui-même: «Oh, Jordan – je vous l’ai dit c’était de la folie. » Il reste à voir si The Shade, qui aurait trahi la Injustice Society auparavant, sera un ennemi ou un allié de la Justice Society dans Stargirl saison 2. Bien que largement amoral, The Shade dans les bandes dessinées possédait un code de mercenaire. l’honneur et a agi en tant que mentor pour le septième Starman Jack Knight; pas par amour de la loi mais parce que Jack protégeait sa ville natale d’Opal City et même les super-vilains veulent vivre dans un quartier bien protégé.

Comment les histoires de Rick et Yolanda se reflètent-elles dans la finale

Les histoires de Yolanda « Wildcat » Montez et de Rick « Hourman » Tyler ont offert un contraste intéressant tout au long de la première saison de Stargirl. L’histoire de Yolanda a été construite autour de la rédemption, alors qu’elle cherchait à se racheter aux yeux de sa famille après avoir envoyé imprudemment une photo racée à son petit ami, qui a été partagée avec la communauté dans son ensemble. En revanche, le scénario de Rick a été construit autour de la vengeance, de sa colère contre le monde et de son désir de détruire le zombie Solomon Grundy, qui a tué ses parents.

Stargirl a subtilement abordé les deux personnages, des vues différentes du monde et leurs approches de l’héroïsme. Il a été démontré que Yolanda était une chrétienne fervente, se rendant à l’église au milieu de la semaine pour prier pour son ex-petit ami mort Henry King Jr., après que le fils de Brainwave se soit sacrifié pour sauver la Justice Society de son père méchant. En revanche, Rick a été dépeint comme un cynique qui ne croyait qu’en ce qu’il pouvait prouver. Bien que ne professant aucun sentiment athée directement, Rick s’est avéré être un ingénieur doué, traduisant les formules dans le journal de son père chimiste et réussissant à reconstruire un moteur de voiture classique tout seul. Cela a conduit à une scène brève mais puissante dans la finale de Stargirl, où Yolanda a mis en garde Rick de ne pas chercher à se venger, mais Rick a dit avec colère à la jeune femme pieuse que « Dieu ne devrait pas laisser de mauvaises choses arriver. »

Ironiquement, les histoires des deux héros se sont terminées par l’obtention de ce que l’autre cherchait. Rick a été capable de donner un coup puissant à Solomon Grundy, mais a finalement cédé lorsque le zombie a commencé à pleurer comme un enfant blessé. Rick a finalement lâché sa colère et a laissé partir Grundy quand il s’est rendu compte que, malgré toute sa sauvagerie, Solomon Grundy n’avait pas de véritable malveillance en lui et avait juste été un outil des intrigues de la Société d’injustice. En revanche, Yolanda a perdu le contrôle de son humeur après que Brainwave a pris la forme de son fils dans une illusion télépathique et a joué sur ses émotions contradictoires concernant l’ex-petit ami qui a accidentellement ruiné sa réputation. Alors que Yolanda s’est ralliée à son choc pour sauver la vie de Stargirl plus tard, elle semblait toujours profondément troublée par ce qu’elle avait fait à la fin de l’épisode, suggérant qu’elle souffrirait du SSPT avant la saison prochaine.

L’avenir de la JSA dans Stargirl Saison 2

Au-delà des traumatismes subis par Wildcat, Hourman et Doctor Mid-Nite et des nouveaux ennemis auxquels ils pourraient faire face, il existe plusieurs scénarios potentiels pour Stargirl saison 2 concernant la façon dont la nouvelle Justice Society pourrait élargir ses rangs. Courtney doit encore trouver un porteur pour l’anneau et la lanterne de Green Lantern, bien que les anneaux de Green Lantern dans les bandes dessinées aient généralement un moyen de choisir leurs propres porteurs. Courtney tient également toujours le stylo contenant Thunderbolt de Johnny Thunder, bien qu’il semble probable que le nouvel ami de Mike Dugan, Jakeem (qui a été mentionné dans les épisodes précédents mais pas vu jusqu’à présent dans Stargirl) pourrait devenir son porteur. Dans les bandes dessinées, Jakeem Williams était le deuxième jeune homme à exercer le pouvoir du Thunderbolt en tant que membre de la JSA.

La finale de la saison 1 de Stargirl présente également une avenue à travers laquelle des héros plus âgés alliés de la JSA pourraient être introduits dans la série. Sir Justin de Camelot, le chevalier brillant, a quitté Blue Valley dans une quête pour retrouver son cheval perdu, Winged Victory, bien qu’il ait également annoncé son intention de rechercher le reste des sept soldats de la victoire. Pat Dugan lui a demandé de leur dire qu’il était vivant et qu’il aimerait les entendre. Cela signifie que nous pourrions bien voir la flèche verte de la Terre-2 apparaître dans Stargirl saison 2.

Stargirl & STRIPE deviennent enfin une famille

La famille et l’héritage sont deux des thèmes récurrents de Stargirl depuis le premier épisode. Il convient alors que la finale voit Courtney Whitmore et Pat Dugan enfin trouver la paix l’un avec l’autre en tant que partenaires de lutte contre le crime et père et fille. Dans la scène de combat d’ouverture, Courtney a réussi à empêcher une Pat contrôlée par l’esprit de la briser en pâte dans son armure STRIPE en le suppliant et en disant qu’il ne pouvait pas la tuer parce qu’elle était sa fille. La reconnaissance que Courtney le considérait comme une figure paternelle a suffisamment ralenti Pat pour que l’équipe le libère du contrôle de Brainwave. Plus tard, Pat Dugan a affirmé ses propres sentiments pour Courtney quand il a confronté Icicle, alors que le méchant le narguait et menaçait sa femme, Barbara, disant que Pat n’avait « … pas de pouvoirs, pas de STRIPE … » et lui demandant ce qu’il avait. pourrait éventuellement le conduire à penser qu’il pourrait sauver Barbara. Pat a simplement répondu «notre fille», alors que Courtney lançait sa propre attaque sournoise pendant qu’Icicle était distrait.

La confirmation finale de leur relation est arrivée vers la fin de l’épisode, dans un saut de six semaines jusqu’à Noël. L’épisode pilote de Stargirl a révélé que Courtney avait un cadeau emballé auquel elle tenait depuis dix ans, qui était destiné au père qu’elle a découvert plus tard, elle et sa mère. Courtney a donné le cadeau à Pat, qui s’est révélé être une tasse de café peinte à la main sur laquelle on pouvait lire «Le plus grand papa du monde». Ce fut un moment émouvant et une conclusion appropriée à la longue recherche de Courtney pour le père qu’elle avait toujours rêvé d’avoir.

Starman est-il vivant? La scène finale de Stargirl Saison 1 expliquée

La finale de la saison 1 de Stargirl s’est terminée par une scène post-crédits se déroulant à North Hollywood, en Californie. La brève scène a montré un homme entrer dans un bureau d’appartement, disant qu’il cherchait Pat Dugan. Le directeur a déclaré que Dugan avait déménagé plusieurs mois plus tôt et avait demandé qui était l’homme. La caméra s’est retirée pour révéler que l’homme était Sylvester Pemberton, alias Starman; Le partenaire de Pat Dugan dans la lutte contre le crime et l’homme que Courtney Whitmore a brièvement pensé être son père biologique.

Étant donné que Stargirl se déroule dans le DC Multiverse, il existe un certain nombre d’explications sur la façon dont Starman pourrait être vivant et bien maintenant malgré sa mort devant la caméra dans l’épisode pilote. L’explication la plus probable est peut-être que ce Starman est un voyageur temporel et que Sylvester Pemberton a été envoyé à temps au cours d’une aventure antérieure avant sa mort; quelque chose qui est arrivé à tous les sept soldats de la victoire à un moment donné dans les bandes dessinées Stars & STRIPE. Quelle que soit l’explication, le retour de Starman ne manquera pas de compliquer la nouvelle vie de Courtney Whitmore en tant que super-héros dans Stargirl saison 2.

