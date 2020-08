Un effort dirigé par des bénévoles avec des racines de Seattle qui travaille pour aider les familles dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19 a reçu un don d’un million de dollars d’une fondation soutenue par l’entrepreneur et ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang.

Le projet de 1 000 $ associe des donateurs à des familles en difficulté financière, leur fournissant 1 000 $ par mois pendant trois mois.

L’effort est axé sur l’aide aux personnes qui ne sont pas déjà connectées aux programmes de protection sociale. Les bénéficiaires typiques comprennent les familles avec au moins deux personnes à charge, en particulier les jeunes enfants; mères célibataires; familles sans revenu ni épargne; les personnes incapables de travailler en raison de problèmes de santé et celles qui ne peuvent pas obtenir de chômage.

Avant l’annonce du soutien de Yang cette semaine, le projet de 1 000 dollars avait déjà aidé près de 400 familles américaines depuis son lancement en avril.

Une partie du discours de Yang pour la présidence américaine a été la création du dividende de la liberté de 1000 dollars par mois, que sa campagne a décrit comme «un revenu de base universel pour tous les adultes américains, sans conditions – une base sur laquelle une société stable, prospère et juste peut être construit. »

Yoko Okano et Minda Brusse ont aidé à créer le projet de 1 000 $ et sont cofondateurs de la société de capital-risque First Row Partners, basée à Seattle. (Photo des partenaires de la première rangée)

L’accès à des liquidités supplémentaires est susceptible de devenir encore plus important car un coup de pouce financé par le gouvernement fédéral pour les Américains au chômage s’est épuisé vendredi. Les législateurs américains ont du mal à parvenir à un accord sur l’extension des avantages: les dirigeants démocrates ont fait pression pour maintenir l’augmentation de 600 dollars par semaine, tandis que les républicains appellent à moins de soutien.

«Tout le monde peut faire quelque chose. Nous devons reconnaître que nos plus grandes institutions nous laissent tomber en ce moment », a déclaré Minda Brusse, de Seattle, chef de file de l’effort et cofondatrice de la société de capital-risque First Row Partners. «Nous devons tous réfléchir à ce que nous pouvons faire les uns pour les autres.»

Les sponsors peuvent lire de courts profils de familles, sélectionner une correspondance, puis contribuer à un compte GoFundMe créé pour ce destinataire. Grâce au partenariat avec la Fondation à but non lucratif de Yang, Humanity Forward Foundation, les donateurs peuvent contribuer de plus petites sommes qui sont jumelées, mises en commun et fournies aux familles.

Les plus gros donateurs peuvent contribuer à plusieurs familles grâce à Humanity Forward et réclamer leur don à titre de déduction fiscale. Dans ce cas, The $ 1k Project sélectionne la famille bénéficiaire afin de se conformer aux réglementations fiscales.

Les donateurs et les bénéficiaires restent anonymes dans l’échange, mais les familles continuent de partager leur gratitude avec les sponsors par le biais de messages électroniques.

PRÉCÉDEMMENT: Un projet de 1 000 $ fait des correspondances directes et anonymes entre les sponsors et les familles soudainement dans le besoin

«Tant de stress m’a été enlevé et je suis extrêmement reconnaissant», a écrit TanQuisha de Floride.

Le profil d’un destinataire comprend une «chaîne de parrainage» qui suit son chemin de nomination pour vérifier qu’il provient d’une source fiable. Brusse suggère que les familles désireuses d’être considérées demandent à leurs anciens employeurs de les recommander.

Les 3 000 $ peuvent aider les gens à conserver leur logement et à fournir de la nourriture et de la stabilité aux enfants.

«Nous essayons de donner aux gens la possibilité», a déclaré Brusse, «d’apporter dans leur vie les changements dont ils ont besoin pour maintenir leur vie stable.»