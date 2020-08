Les rendus du Google Pixel 4a 5G ont fui.Ils montrent un téléphone avec deux capteurs de caméra à l’arrière.Le reste du design ressemble à celui du Pixel 4a.

Google a déjà confirmé qu’il lancerait le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 plus tard cette année. Nous avons également rencontré plusieurs rumeurs concernant les deux téléphones, y compris la dernière fuite de rendu du Pixel 5.

Maintenant, les partenaires fréquents dans les fuites OnLeaks et 91Mobiles ont publié des rendus du Google Pixel 4a 5G ainsi que des informations sur ses spécifications matérielles.

Pour commencer, le Pixel 4a 5G de Google, à 499 $, s’annonce comme le plus grand téléphone Pixel de 2020. Selon la dernière fuite, le téléphone mesurera 153,9 x 74,0 x 8,6 mm et comportera un écran de 6,1 ou 6,2 pouces. En revanche, le Pixel 4a abrite un écran de 5,8 pouces et le Pixel 5 aurait également le même résultat.

Le changement le plus important que nous pouvons voir sur le Pixel 4a 5G est l’ajout d’une caméra et d’un capteur mystère à l’arrière. Donc, dans l’ensemble, il pourrait y avoir deux capteurs de caméra logés dans le module de caméra carré du téléphone (avec le troisième capteur sous les deux caméras). La configuration ressemble à ce que nous avons vu sur les rendus du Pixel 5. On pense que la deuxième caméra arrière pourrait être un vivaneau ultra-large, mais il n’y a pas de détails concernant le troisième capteur.

Ailleurs, la conception du Pixel 4a 5G semble à peu près la même que celle du Pixel 4a. Les rendus représentent un téléphone avec un corps en plastique et un écran plat avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche. Il y a également un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière sur l’appareil, tout comme son frère.

Les boutons d’alimentation et de volume sont placés sur le bord droit et il y a une prise casque 3,5 mm en haut. Un port USB-C et des haut-parleurs stéréo se trouvent au bas du téléphone.

En plus de cela, la fuite n’offre pas plus d’informations sur le Pixel 4a 5G, mais vous pouvez en savoir plus sur le téléphone dans notre centre de rumeurs dédié ici. Vous pouvez également consulter les rendus à 360 degrés du téléphone dans la vidéo intégrée ci-dessus.

