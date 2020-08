Meilleure réponse: Non, la Samsung Galaxy Watch 3 ne prend actuellement pas en charge l’ECG. Cependant, le matériel est là, et la FDA a récemment approuvé la fonctionnalité, et elle sera déployée dans une mise à jour logicielle plus tard cette année.

Pouvez-vous utiliser la Galaxy Watch 3 pour effectuer une lecture ECG?

Ces dernières années, l’ECG est devenu un mot à la mode dans le domaine des montres intelligentes. S’il ne vous est pas familier, un ECG (électrocardiogramme) est un test qui lit l’activité électrique dans votre cœur. Ce test peut vérifier les irrégularités dans votre cœur qui peuvent être un indicateur d’une maladie potentiellement grave. Une explication plus approfondie peut être trouvée ici.

Heureusement, compte tenu de l’importance qu’un ECG peut avoir, Samsung a décidé d’inclure le matériel dans la Galaxy Watch 3. La capacité de prendre un ECG a été intégrée à la Watch Active 2 depuis sa sortie il y a près d’un an. Cependant, comme ce type de test nécessite une approbation réglementaire, il n’est pas encore disponible. Jusqu’à récemment, aucune annonce n’avait été faite quant au moment auquel les propriétaires de ces montres intelligentes pourraient profiter de l’ECG sur leurs appareils.

En termes de smartwatches pour les utilisateurs d’Android, la FDA a approuvé la fonctionnalité et l’application pour les montres Galaxy contenant le matériel pour l’ECG à utiliser. On ne sait pas exactement quand les consommateurs pourront commencer à utiliser cette fonctionnalité, car l’annonce ne le dit que plus tard en 2020. Malheureusement, si vous avez absolument besoin d’ECG sur une smartwach, vous n’avez pas vraiment de chance. Actuellement aux États-Unis, la seule smartwatch qui propose un ECG est l’Apple Watch. D’autres caractéristiques de santé que nous attendons également sont la surveillance de la pression artérielle et la détection des chutes.

