Trump a fini par réaliser ses menaces contre Huawei comme objectif principal de la guerre commerciale qu’il entretient avec la Chine et les conséquences seront subies par les entreprises américaines elles-mêmes, les opérateurs et aussi les utilisateurs dont les smartphones pourraient rester. dans les limbes sans mises à jour logicielles.

Google a demandé une licence générale temporaire (TGL) pour pouvoir prendre en charge les appareils Huawei qui ont été initialement lancés avec les services Android et Google avant que Huawei ne soit inclus en mai 2019 dans la «Liste des entités» avec lesquelles le gouvernement interdit de faire affaires à toutes les entreprises américaines.

La licence temporaire visait davantage à laisser le temps aux opérateurs de télécommunications de faire la transition, mais c’était aussi l’occasion de continuer à entretenir les appareils grand public sûr et à jour, comme le Huawei P30. Et même lancer de nouveaux terminaux tels que le Huawei P30 Pro New Edition, une variante des précédents, avec les services et applications Google inclus.

La licence de Google pour Huawei est terminée

Selon le Washington Post, la licence de Google pour Huawei a expiré le 13 août et Google n’a pas tenté de la renouveler. Huawei pourrait toujours envoyer des mises à jour Android tirées du projet Open Source Android (AOSP) accessible au public, mais l’utilisation de toute application et service Google est légalement interdite.

Un problème pour les utilisateurs qui ont acheté des terminaux Huawei avant mai 2019 lorsque le verrou a commencé. Légalement, ils sont dans les limbes. Ils ne pourront pas compter sur des services tels que Play Protect qui sont utilisés pour la sécurité des terminaux ou services de paiement et bancaires, en plus des applications courantes de Google, Maps, YouTube et bien d’autres.

Les smartphones Huawei après mai 2019 ne les incluent plus par défaut, mais les problèmes pour Huawei ne sont pas terminés Et tout dépendra de la capacité de ses utilisateurs à se passer de Google et à maintenir la confiance dans la firme chinoise. Vous avez également des doutes dans la section matériel, car TSMC ne peut pas non plus fabriquer légalement les puces Kirin conçues par Huawei.

Google le joue également

Bloquer Huawei peut faire beaucoup de mal aux entreprises américaines. Principalement Google. En regardant les attaques de Trump (la dernière sur TikTok), les grandes entreprises chinoises comme Huawei, Xiaomi et Oppo sont prêtes à briser leur dépendance à Google.

Ainsi, ils ont créé la Global Developer Service Alliance, ou GDSA, une association alternative à Google Play qui cherche à unifier les magasins d’applications chinois afin qu’un développeur puisse télécharger une application sur l’un d’entre eux et être dans tous en même temps, de manière mise à jour. et entièrement compatible.

Le nombre de téléphones mobiles que ces fabricants ont sur le marché est de plusieurs millions de dollars et ils dominent complètement de grands marchés tels que l’Asie ou l’Europe. Google vit de ses applications et services. Si tu restes en dehors d’eux cela peut être un problème très grave. Merci à Trump.