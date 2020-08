Vous voulez vous lancer dans la révolution du jeu en nuage, mais vous n’avez pas envie de trimballer une manette pleine grandeur? Dites bonjour au Razer Kishi – une manette de jeu universelle capable de transformer votre téléphone Android en un rêve de streamer de jeu.

Si vous êtes un habitué d’Android Authority, vous vous souvenez peut-être que nous avons examiné le Kishi plus tôt cette année, où nous l’avons surnommé «le contrôleur ultime pour smartphone». Maintenant, Razer et Microsoft se sont associés pour publier une nouvelle version du Kishi spécialement conçue pour les joueurs Xbox qui souhaitent la meilleure expérience possible lorsque xCloud sera lancé en septembre.

En quoi est-ce différent du Kishi régulier? Offre-t-il des fonctionnalités supplémentaires pour les joueurs Xbox? Est-ce aussi génial que jamais? Je suis allé sur le terrain avec l’édition Razer Kishi «Conçu pour Xbox» pour le savoir.

Qu’est-ce que l’édition Xbox de Razer Kishi?

Commençons par les bases. L’édition Xbox de Razer Kishi suit la conception générale exacte du contrôleur Kishi régulier. Vous insérez votre téléphone sur le côté droit via USB-C et faites glisser le haut de votre appareil dans le contrôleur gauche avec le D-pad et la manette gauche. La pression, combinée à un rembourrage en caoutchouc, maintient votre téléphone verrouillé en place pendant la lecture.

Ce que vous obtenez est essentiellement une console de poche de type Nintendo Switch utilisant votre téléphone, bien qu’à une échelle légèrement plus grande (si vous avez un gros combiné) et sans contrôleurs détachables.

Comme il se connecte directement via USB-C, il ne souffre pas non plus de problèmes de latence d’entrée que vous pourriez rencontrer en utilisant un contrôleur Bluetooth. Bien que cela soit utile lorsque vous jouez à tout type de jeu, c’est un avantage supplémentaire pour le streaming de jeux où la latence est déjà affectée par la vitesse et la stabilité de votre connexion de données.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le Kishi se clipse pour que vous puissiez le jeter dans votre sac pour plus tard. Les autres fonctionnalités incluent un port USB-C pass-through pour charger votre téléphone lorsqu’il est connecté et des grilles sur le côté droit du contrôleur pour siphonner l’audio du jeu à partir des haut-parleurs de votre téléphone (à condition qu’ils soient de la variété à déclenchement par le bas).

Bien sûr, il s’agit de l’édition Xbox, vous vous attendez donc à des ajouts à la Xbox. Parlons-en.

Razer Kishi vs Razer Kishi Xbox Edition: Quelle est la différence?

La palette de couleurs entièrement noire et le design général sont presque identiques, quelle que soit la version du Kishi que vous achetez. Cependant, Razer a apporté quelques modifications esthétiques et fonctionnelles mineures à la version Xbox.

En plus des doubles manettes cliquables et du D-pad, l’édition Kishi Xbox dispose de quatre boutons faciaux (A, B, X, Y) et de trois boutons Xbox personnalisés qui reflètent un contrôleur Xbox One ou Xbox Series X standard.

Le Kishi d’origine avait également trois boutons supplémentaires, mais ceux de la version Xbox reprennent le logo et les fonctionnalités des boutons Xbox Nexus, Afficher et Menu.

Bien que vous puissiez toujours accéder à ces fonctionnalités sur le Kishi classique, les boutons intégrés sont un moyen plus intuitif de jouer à des jeux Xbox sur mobile via xCloud.

Dans un ajustement encore plus mineur, les boutons A et B ont également changé de couleur en vert et rouge, respectivement, pour ressembler à nouveau à un contrôleur Xbox. Bizarrement cependant, les deux pare-chocs d’épaule et les déclencheurs n’ont pas été modifiés par la nomenclature Xbox standard (LB / RB et LT / RT). Un oubli étrange, mais pas grave.

Une autre différence est le prix: le Kishi régulier se vend 79 $, tandis que la version Xbox augmente le prix à 99 $. Cela est légèrement compensé par un abonnement gratuit de 14 jours à Xbox Game Pass Ultimate, qui vous donne accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux prêts à être diffusés via xCloud.

Malgré la marque, l’édition Kishi Xbox est également compatible avec les services de streaming concurrents tels que Google Stadia et GeForce Now, et prend entièrement en charge les jeux Android avec prise en charge de la manette de jeu et divers émulateurs pour jouer à des titres rétro.

Devriez-vous l’acheter?

Si vous voulez la meilleure façon de jouer aux jeux Xbox sur mobile, alors oui, absolument. Microsoft a annoncé une série de contrôleurs mobiles conçus pour Xbox, et bien que le Kishi soit l’option la plus chère, c’est aussi la plus innovante.

La conception portable et la promesse d’une latence proche de zéro constituent un combo parfait pour le streaming de jeux, tandis que les changements spécifiques à la Xbox affinent l’expérience des abonnés xCloud potentiels. Au-delà de cela, il s’agit également d’un excellent contrôleur de jeu polyvalent pour votre téléphone.

Cette édition spéciale de Razer Kishi est le meilleur moyen de jouer à des jeux Xbox sur mobile.

Vaut-il les 20 $ supplémentaires par rapport au Kishi régulier? Sans doute non, car malgré la marque, il n’y a rien ici que le Razer Kishi standard ne puisse pas faire non plus avec un peu de remappage des boutons. Pour les fans inconditionnels de Xbox, cependant, c’est aussi proche que vous obtenez une véritable console de poche Xbox en ce moment.

Une dernière remarque avant de vous précipiter et d’en acheter un: assurez-vous de vérifier la taille de votre téléphone et la position du port USB-C. Razer répertorie les téléphones compatibles sur son site Web, mais cela devrait fonctionner tant que votre appareil correspond aux dimensions ci-dessous et exécute Android Oreo ou supérieur:

La taille: 145,3 à 163,7 mmLargeur: 68,2 à 78,1 mmProfondeur: 7,0 à 8,8 mm

La seule exception est la série Asus ROG Phone, y compris le ROG Phone 3 récemment sorti. C’est parce qu’Asus a positionné le port USB-C sur le côté du téléphone, qui ne s’aligne pas avec le port central sur le Modèle Razer Kishi ou Kishi Xbox.

Razer Kishi (édition Xbox)

Apportez votre A-game à tout moment, n’importe où. Présentation d’un contrôleur de jeu mobile universel qui convient à la plupart des smartphones, conçu pour apporter un contrôle au niveau de la console à vos jeux en déplacement. Avec ce contrôleur à vos côtés, où que vous alliez, la victoire suivra.

Que pensez-vous de l’édition Xbox de Razer Kishi?