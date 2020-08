le Samsung Galaxy Watch 3 a été annoncée le 5 août avec la série Galaxy Note 20 et est devenue disponible à l’achat le 6 août dans la plupart des régions du monde. La nouvelle smartwatch offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités passionnantes de suivi de la condition physique et d’autres options, ce qui en fait un successeur approprié de la Galaxy Watch Active 2. Cependant, cela signifie-t-il que c’est un meilleur achat que la Galaxy Watch Active 2?

La nouvelle Galaxy Watch 3 a un look légèrement différent, grâce à la lunette rotative et à un design fin et minimaliste, ce qui en fait plus une montre à la mode qu’un tracker de fitness. En outre, il propose également plus de 50000 cadrans de montre, ce qui peut aider à rendre la montre encore plus unique. Ajout à sa liste de fonctionnalités est la détection de chute qui permet à un utilisateur de contacter facilement les contacts d’urgence ou un hôpital à partir de la montre elle-même. Il dispose également d’un système de détection du sommeil intégré et automatique, ainsi que d’une fonction permettant de détecter le stress et de guider l’utilisateur à travers des exercices de respiration. Cependant, la Galaxy Watch 3 coûte environ 100 $ de plus que la Galaxy Watch Active 2.

En plus d’autres fonctionnalités, la Galaxy Watch 3 est également dotée de fonctionnalités de santé qui aident à faire de cette smartwatch un tracker de fitness supérieur. Sa connexion à l’application Samsung Health permet à la Galaxy Watch 3 d’accéder à des centaines de vidéos d’entraînement et d’entraînement qui peuvent même être diffusées sur un téléviseur. Il comprend également une interface de messagerie texte qui facilite la réponse aux messages lors d’une course, en créant des messages pré-écrits basés sur des textes récents. C’est tout sans mentionner la durabilité de niveau militaire ou la longue durée de vie de la batterie.

La Galaxy Watch Active 2 reste une excellente option pour une smartwatch et d’autant plus qu’elle partage de nombreuses fonctionnalités avec la Galaxy Watch 3, telles que le GPS, l’accès aux appels téléphoniques via LTE, la musique et d’autres fonctionnalités liées au fitness. La Galaxy Watch Active 2 comprend également des trackers de stress et de sommeil similaires à ceux de la nouvelle Galaxy Watch 3 et, bien que l’autonomie de la batterie de la Galaxy Watch 3 soit légèrement meilleure, elle est très comparable. La Galaxy Watch Active 2 a un poids plus léger, ce qui pourrait en faire une meilleure option pendant l’exercice. Dans l’ensemble, la Galaxy Watch Active 2 ressemble plus à un tracker de fitness qu’à une smartwatch raffinée et reste une option très solide axée sur le fitness.

En choisissant entre les deux modèles, dans la plupart des cas, la Galaxy Watch 3 semble être le meilleur choix. Il offre de nombreux avantages liés à la remise en forme et ajoute de nombreuses fonctionnalités et mises à jour utiles qui font que la différence de 100 $ vaut le coût. Pour les golfeurs passionnés, Samsung propose une Galaxy Watch Active 2 Golf Edition qui est probablement un meilleur achat. Il comprend de nombreuses fonctionnalités liées au golf que la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active 2 n’ont pas, telles que des informations sur les parcours, l’historique des tirs et les lectures de distance entre l’utilisateur et le green. Bien que la Galaxy Watch 3 de Samsung soit plus chère que la Galaxy Watch Active, la smartwatch est toujours à un prix raisonnable par rapport à l’Apple Watch et à certains des modèles comparables de Garmin.

Source: Samsung