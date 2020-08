L’application de streaming de jeux Project xCloud Xbox ne sera pas disponible sur iPhone et iPad lors du lancement du service d’abonnement Microsoft en septembre.

Apple a expliqué les raisons qui l’empêchent d’approuver l’application pour l’App Store.

Le produit de streaming de jeux ne suivrait pas les mêmes directives que celles applicables aux autres développeurs, y compris en donnant à Apple la possibilité de revoir les jeux Project xCloud individuellement.

Le projet xCloud sera lancé le 15 septembre et l’abonnement mensuel de 15 $ offrira aux acheteurs l’accès à plus de 100 jeux Xbox.

Avant le lancement de la Xbox Series X cet automne, Microsoft lancera son produit de streaming de jeux qui a été si long en développement. Project xCloud fonctionnera comme Google Stadia, permettant aux joueurs de diffuser des jeux Xbox depuis le cloud vers des appareils qui, autrement, ne seraient pas en mesure d’exécuter des jeux sur console en premier lieu. Jouer à certains de vos jeux Xbox préférés sur un smartphone ou une tablette, et basculer entre la console et un appareil xCloud pourrait être un argument de vente majeur pour la série X. C’est certainement un avantage significatif de Microsoft par rapport à la PlayStation 5. Microsoft. version du concept «Netflix pour les jeux» pourrait être disponible gratuitement pour les acheteurs de la série X qui achètent la console dans le cadre du programme Xbox All Access de Microsoft. Le plan de versement comprend également un accès gratuit à Xbox Game Pass Ultimate. Et Microsoft a déjà confirmé que l’abonnement autonome Xbox Game Pass Ultimate offrirait un accès gratuit à xCloud cet automne.

Mais une catégorie de joueurs Xbox ne pourra pas profiter de xCloud pendant un bon moment. Ce sont les propriétaires d’iPhone et d’iPad, car le produit de streaming de jeux de Microsoft n’a pas été approuvé dans l’App Store. Et il faudra peut-être un certain temps avant qu’Apple et Microsoft ne s’entendent sur la façon de rendre le streaming de jeux possible sur les appareils iOS et autres matériels Apple.

Le projet xCloud est lancé en septembre et sera disponible sur certains appareils Android. Samsung et Microsoft en ont fait un gros problème lors du lancement du Galaxy Note 20 plus tôt cette semaine, car le nouveau téléphone de Samsung prendra en charge le service de streaming de jeux de Microsoft dès sa sortie de la boîte. Mais les iPhones et iPads qui pourraient sûrement prendre en charge le produit de streaming ne l’obtiendront pas.

Apple a expliqué à Business Insider pourquoi le projet xCloud n’avait pas été approuvé pour l’App Store:

L’App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Avant d’entrer dans notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables et équitables aux développeurs. Nos clients apprécient les excellentes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparaissant dans les graphiques et les recherches. . En plus de l’App Store, les développeurs peuvent choisir de toucher tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur le Web via Safari et d’autres navigateurs sur l’App Store.

L’argument d’avis d’Apple ne s’applique pas aux autres contenus des magasins numériques d’Apple tels que Netflix et Spotify, car les jeux sont interactifs, contrairement à la musique et aux films.

Le produit de streaming de jeux de Microsoft manquera probablement également de fonctionnalités de paiement ou de notes intégrées, ce qui pourrait être un problème pour Apple.

Pour 15 $ par mois, les abonnés de Project xCloud auraient accès à plus de 100 jeux. Mais on ne sait pas si Microsoft serait prêt à autoriser les abonnés à s’inscrire au service via une application iOS ou macOS, ce qui donnerait une réduction à Apple.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourraient ne pas être en mesure d’exécuter des jeux xCloud en septembre, mais les choses pourraient très bien changer à l’avenir. Souvenons-nous de la situation de l’application Valve Steam Link. Apple a initialement rejeté l’application en mai 2018, mais l’a approuvée près d’un an plus tard.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.