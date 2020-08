Telegram, un service de messagerie instantanée populaire, célèbre aujourd’hui son septième anniversaire avec de bonnes nouvelles pour ses utilisateurs. À partir d’aujourd’hui, Telegram permettra aux utilisateurs de passer des appels vidéo à l’aide de son application, qui est une fonctionnalité attendue depuis longtemps pour ceux qui utilisent le service de messagerie.

Selon un article de blog officiel, l’équipe derrière Telegram a décidé de mettre en œuvre des appels vidéo cette année, principalement parce que de plus en plus de gens utilisent désormais la «communication en face à face» pour parler à des amis ou travailler à domicile pendant la pandémie.

La société note que la fonction d’appel vidéo est toujours considérée comme une version alpha, mais qu’elle peut déjà être utilisée par toute personne disposant de la dernière version de Telegram installée.

2020 a souligné la nécessité d’une communication en face à face, et notre version alpha des appels vidéo est désormais disponible sur Android et iOS. Vous pouvez démarrer un appel vidéo à partir de la page de profil de votre contact et activer ou désactiver la vidéo à tout moment pendant les appels vocaux. Comme tous les autres contenus vidéo sur Telegram, les appels vidéo prennent en charge le mode image dans l’image, vous permettant de faire défiler les discussions et d’effectuer plusieurs tâches simultanément tout en maintenant un contact visuel.