La musique en streaming est devenue l’un des contenus les plus demandés lors de cette contingence, car elle accompagne le public de ce support numérique dans leurs activités telles que le travail à distance, l’exercice à domicile ou l’écoute d’un podcast.

Avec la pandémie inattendue du nouveau coronavirus, qui a d’abord forcé le confinement et plus tard la nouvelle norme, les habitudes d’écoute de la musique sur des plates-formes telles que Spotify ou Apple Music ou de lecture de vidéos sur Netflix ont augmenté.

Cela a sans aucun doute motivé les plateformes à augmenter leur contenu, comme c’est le cas avec Spotify, qui a augmenté sa production de podcast et même le PDG de l’entreprise, Daniel Ek, s’est jeté contre des musiciens et des artistes, critiquant qu’ils ne produisent pas un plus grand volume de contenu et qu’ils ne le font pas en pensant aux tendances des réseaux sociaux, par exemple.

Misik – Making Sound Kool

Le streaming ne déçoit pas

Une étude mise à jour de Nielsen révèle que la croissance de la musique en streaming se poursuit et les projections avertissent qu’un plus grand nombre d’utilisateurs font de ce contenu un allié clé, pendant la quarantaine que le monde connaît en raison du COVID-19.

L’étude a révélé que le nombre d’utilisateurs qui ont ajouté un nouveau service d’abonnement en streaming est passé de 31 à 42%, entre début juin et début juillet, respectivement.

Dans cette même comparaison de périodes, le nombre de personnes ayant annulé un service d’abonnement au streaming est passé de 33% à 40%.

En se basant également sur cette même comparaison de dates, le nombre de personnes intéressées à regarder des émissions en direct et des concerts numériques est passé de 22% à 25%.

