L’atterrisseur InSight de la NASA a des problèmes avec sa sonde «taupe» depuis des mois maintenant.

La taupe est conçue pour s’enfoncer profondément sous la surface martienne et renvoyer les données de température, mais elle n’a pas été en mesure de saisir le sol meuble.

Les nouveaux efforts de l’équipe InSight ont abouti à des développements prometteurs qui peuvent permettre à la taupe d’atteindre son objectif.

L’atterrisseur Mars InSight de la NASA a fait un excellent travail sur Mars. Elle a fonctionné comme la première station météorologique de l’usine, elle a détecté les tremblements de terre et a beaucoup appris aux scientifiques sur ce qui se trouve juste sous la surface de la planète. Malheureusement, l’un de ses outils les plus prometteurs – la «taupe» auto-martelante qui est conçue pour creuser dans le sol martien et fournir des données en profondeur – n’a pas répondu aux attentes.

Maintenant, après de nombreux mois d’expérimentation pour essayer de faire faire son travail à la taupe, ses gestionnaires de retour sur Terre pensent qu’ils ont peut-être trouvé une solution.

La taupe est censée s’enfoncer dans le sol. Pour ce faire, il s’appuie sur le frottement avec le sol martien pour le maintenir en place alors qu’il s’enfonce plus profondément. Peu de temps après l’atterrissage d’InSight sur la planète rouge, il est devenu clair que le sol était trop meuble et poussiéreux pour permettre à la taupe de creuser.

Ce qui a suivi a été des mois d’essais et d’erreurs, la NASA essayant différentes techniques pour pousser la taupe plus profondément dans le sol et, espérons-le, lui donner la chance de creuser profondément sous terre. L’atterrisseur a utilisé son bras robotique pour pousser sur le sol autour de la taupe dans l’espoir de lui donner plus de traction, mais cela n’a pas fonctionné. Ensuite, l’atterrisseur a poussé physiquement la taupe dans son trou pour lui donner une longueur d’avance. Mars a rapidement recraché la sonde sur la surface.

Maintenant, l’équipe a décidé d’essayer une nouvelle technique qui consiste à remplir le trou avec de la nouvelle terre pour donner à la taupe quelque chose à saisir. Ils ont utilisé la pelle de l’atterrisseur pour gratter la terre au-dessus du trou. Comme les scientifiques l’expliquent en détail sur le site Web du DLR, les efforts de l’atterrisseur semblent avoir porté leurs fruits, du moins à court terme. Des images récentes de la taupe montrent qu’elle est complètement recouverte de sable et peut enfin avoir une meilleure chance de se marteler profondément sous la surface.

En fin de compte, la taupe devra atteindre une profondeur de plusieurs pieds pour que l’une de ses données en vaille la peine. La sonde est conçue pour collecter des données de température sous la surface, mais si elle ne peut pas se creuser aussi profondément que nécessaire, ces données sont sans valeur. Nous ne savons toujours pas avec certitude si ces derniers efforts ont «sauvé» la taupe et lui permettront de creuser, mais au moins il y a de l’espoir.

