Lorsque de nouveaux produits technologiques sont lancés et qu’ils doivent être commercialisés sur différents marchés, les fabricants se heurtent souvent à des problèmes bureaucratiques de toutes sortes. Il y a des centaines de cas que nous pourrions citer mais, à cette occasion, nous sommes particulièrement intéressés par ce qui s’est passé avec le Commutateur Nintendo et Brésil. Le fait est que, pendant ses premiers mois de vente, les Japonais n’ont pas pu emmener la console dans le pays sud-américain en raison des tarifs élevés qu’ils tentaient de facturer, ce qui aurait rendu le prix plus cher et ruiné les ventes.

Heureusement, après presque 5 ans au cours desquels cette situation est restée la même, l’une des grandes nouveautés de cette semaine est que la Nintendo Switch sera enfin disponible au Brésil dès les prochaines semaines. C’est la réponse de La Gran N aux centaines de milliers de fans qu’elle a sur l’un des marchés les plus importants de la planète, avec plus de 200 millions d’habitants.

Nintendo revient au Brésil

Comme nous l’avons dit, Nintendo reviendra bientôt au Brésil après cinq ans d’absence officielle des produits et services de Kyoto dans cette partie du monde. En fait, il faut rappeler que c’est en janvier 2015 que Nintendo a annoncé son intention d’arrêter ses activités dans le pays, en raison de la forte pression fiscale subie par ses articles. À cette époque, ils commercialisaient leurs anciennes consoles, la Wii U et la 3DS.

Mais le temps a passé et la multinationale japonaise a amélioré son image grâce à la Nintendo Switch, une machine avec de très bons records de vente. Des records de ventes qu’ils espèrent seront tout aussi intéressants sur le territoire brésilien. Ceci, même lorsqu’il n’y a toujours pas d’informations officielles sur sa disponibilité, ou sur les jeux qui seront pris en charge, ou sur le coût de la console ou de chacun des titres.

Une situation répétée

Ce qui est frappant, c’est que ce n’est pas la première fois qu’un phénomène similaire se produit. Si les autres grands fabricants de consoles n’ont pas abandonné le marché brésilien pour cela, ils ont été fortement affectés. On peut prendre l’exemple de Sony avec la PS4. À son arrivée dans cette partie de l’Amérique du Sud, il a été obtenu pour un prix, en échange, de 1 350 euros. Bien sûr, les ventes ont été minimes et coûtent aujourd’hui environ 500 euros.

Il a fallu un peu plus de temps à Nintendo pour surmonter cet obstacle, mais il semble que ce soit le cas. Après avoir lancé le Switch en Chine à la fin de l’année dernière, ils ont déjà conquis les principaux marchés mondiaux. Nous parlons évidemment de ceux de l’Inde, de la Chine, des États-Unis eux-mêmes et, pourquoi pas, du Brésil, qui a récemment connu une croissance rapide.

Comme nous l’avons commenté, cette nouvelle peut être considérée comme un triomphe clair pour les fans de Nintendo, qui ont réussi à convaincre la société et les autorités nationales de faire l’effort de parvenir à un accord et de commercialiser le Switch localement. En fait, à plusieurs reprises, le hashtag #We wantNintendo était devenu populaire sur les réseaux, et ils avaient même organisé un événement non officiel Nintendo Direct l’été dernier pour montrer leur soutien.

Dans tous les cas, nous devrons être attentifs à plus d’informations sur l’arrivée de Nintendo Switch au Brésil dans les semaines à venir. Pour cela, rien de mieux que de suivre les chaînes d’information officielles de Nintendo.

Et maintenant que vous pouvez profiter de cette console sur un nouveau marché, il est peut-être temps pour vous de connaître certains des meilleurs jeux pour Nintendo Switch parmi ceux qui sont disponibles jusqu’à présent.

