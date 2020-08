Envoyer des messages à toute heure est désormais une habitude intrinsèque dans la vie quotidienne de chaque personne. Grâce à la diffusion de services réputés tels que WhatsApp et Telegram, pouvoir discuter avec un grand nombre de contacts est devenu de plus en plus facile grâce à l’évolution des mêmes applications qui permettent désormais d’effectuer mille et une opérations. Bien que les entreprises aient tenté d’introduire des alternatives à ces deux applications au fil des ans, le succès n’est jamais venu pour personne, même si maintenant les cartes en jeu ont changé grâce à une nouvelle invention de Google.

Avec le mérite d’avoir redonné vie à des SMS chers et anciens, la technologie développée par le géant de Mountain View est également disponible en Italie.

SMS contre WhatsApp et Telegram: Google réussira

Grâce à l’application du protocole RCS à la technologie SMSGoogle a créé un nouveau mode de chat qui peut être facilement utilisé même par ceux qui n’ont jamais appris à utiliser les nouvelles applications.

Grâce à la simple application Messages utilisée pour envoyer des messages texte classiques, il est désormais possible de transférer des photos, des vidéos, des gifs, des positions, des documents et bien plus encore aux contacts. Vu le couverture totale en Europe et en Italie, cette alternative à Google se classe parmi les meilleures étant à la portée de tous ne nécessitant pas d’applications tierces pour la réception.

Contrairement aux SMS simples, cependant, ces derniers nécessitent une connexion active: dans tous les cas, il ne sera pas nécessaire d’avoir un plan 4G ou 5G car le protocole RCS fonctionne également avec le simple 2G ou réseaux GSM.