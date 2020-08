Recevoir des factures fiscales à domicile peut toujours s’avérer difficile, mais lorsque vous ne les payez pas, la situation devient encore plus difficile en raison des nouvelles méthodes de recouvrement des dettes fiscales. Grâce à la suppression d’Equitalia et au transfert des pleins pouvoirs à l’Agence du revenu, en effet, les cartes en jeu ont changé en allant se simplifier d’un point de vue bureaucratique et étatique tout en parvenant à devenir plus insidieuse pour le public et donc pour les citoyens. .

Dossiers fiscaux: ceux-ci n’existeront plus à partir de maintenant

Ne pas payer votre facture fiscale est devenu extrêmement impossible en raison des nouvelles méthodes de collecte acquises par l’Agence du revenu. Désormais, en effet, l’organisme étatique pourra observer les mouvements bancaires des citoyens soumis à ces dossiers en examinant attentivement s’ils ont de l’argent mais décider, de la même manière, de ignorer le paiement.

Dans cette perspective, donc un acte de notification sera transmis au sujet, qui aura à sa disposition dès la réception de 60 jours. Si pendant cette période, le même n’a pas payé la facture, la facture fiscale sera résolue directement par un retrait forcé du compte courant.

Compte tenu des pouvoirs de l’Agence, cet événement sera totalement légal et conforme à la loi, à tel point qu’il n’est pas obligatoire pas d’autorisation judiciaire. Pour plus d’informations, veuillez toujours vous référer aux directives énoncées dans les communications officielles livrées à votre domicile.