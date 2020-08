Les smartphones de jeu ASUS ROG Phone en sont maintenant à leur troisième génération et ont souvent été considérés comme les meilleurs périphériques matériels du marché. ASUS ROG Phone 3 a été récemment lancé et dispose d’un écran 144Hz attrayant, d’un puissant processeur Snapdragon 865 Plus et d’une quantité très généreuse de RAM et de stockage.

Ce téléphone peut gérer presque tout ce que vous voulez, des jeux aux applications d’édition. Pour ceux d’entre vous qui ont acheté cet appareil, vous serez heureux de savoir que l’appareil fait déjà l’objet d’améliorations avec une nouvelle mise à jour.

ASUS ROG Phone 3, la mise à jour améliore les vidéos Netflix

Tout d’abord, le support de l’application Google Phone arrive enfin. L’interface utilisateur du ASUS ROG Phone 3 est assez proche du stock d’Android car l’appareil utilise sa propre suite d’applications pour certaines solutions. Si vous voulez une expérience encore plus proche de l’Android de Google, vous pouvez maintenant télécharger Google Phone, le numéroteur Google utilisé sur les smartphones Pixel et autres téléphones Android. L’application offre plusieurs fonctionnalités telles qu’une interface utilisateur propre, une protection anti-spam et bien plus encore.

Deuxièmement, mais non des moindres, la prise en charge de la vidéo HDR pour Netflix est également fournie. Comme vous le savez peut-être, pour lire des séries et des films HDR sur Netflix, votre appareil doit être approuvé manuellement par Netflix, sinon vous n’aurez qu’un flux régulier. Pour le moment, il n’a pas été possible de diffuser des vidéos HDR sur Netflix en utilisant le ASUS ROG Phone 3 malgré l’affichage qui le permettait.

ASUS ROG Phone 3 peut désormais lire du contenu HDR 10 dans Netflix avec une résolution FHD. C’est donc une bonne nouvelle si vous voulez une meilleure qualité pour vos films et autres contenus.