La nouvelle normalité est arrivée et avec elle une série de défis que les entreprises doivent relever pour adapter leurs activités à cette réalité.

Face à la pandémie COVID-19, toutes sortes de stratégies ont été mises en œuvre, qui nous rappellent à quel point l’innovation est importante et pas seulement cela, les opportunités qui se présentent lorsque l’on réfléchit à de nouvelles façons de penser une entreprise.

Face à cette réalité, nous avons diverses opportunités. Sergio Diaz et Francisco Garcia, Associé directeur et directeur du gouvernement chez Tec au sein de Vestiga Consultores, respectivement, partagent leurs recommandations.

Merca2.0 – Comment définiriez-vous le concept de la nouvelle normalité d’un point de vue commercial?

FG – La nouvelle norme est de s’adapter à un environnement où il y a une collaboration à distance entre les membres de l’entreprise et son environnement externe sur une base permanente et cela nécessite l’habilitation d’éléments technologiques, afin d’être réalisée et comme toute mise en œuvre et changement ainsi que des opportunités , représente des risques qu’il est important d’identifier, d’analyser et d’établir des contrôles pour les atténuer.

SD: Plus qu’une «nouvelle normalité», il faudrait parler d’une «nouvelle réalité». Il est encore trop tôt pour comprendre et mesurer la nature et l’ampleur des changements et des défis auxquels les entreprises seront confrontées, à l’échelle mondiale, en conséquence de cette crise pandémique, donc cette nouvelle réalité semble complexe, avec une forte incertitude et dans laquelle seul l’ajustement continu des attentes, des objectifs et des schémas organisationnels et opérationnels des entreprises devrait être stable.

Merca2.0 – Quelles sont les compétences clés en administration des affaires, plus présentes que jamais lors de cette contingence?

FG: De mon point de vue, la résilience est un facteur clé, la flexibilité pour pouvoir s’adapter aux nouvelles conditions du marché. Il est important d’être agile lors de la prise de décisions et de faire une analyse coûts-avantages des décisions à prendre et dans certains cas, il sera vital de prendre des décisions, de changer la façon dont le produit ou le service des entreprises est offert.

DD: Certaines compétences managériales toujours importantes, dans ce contexte deviennent fondamentales: capacité de réaction accentuée, adaptabilité agile à des circonstances très changeantes, capacité à identifier les opportunités et les risques dans une atmosphère de volatilité constante et de leadership crédible et congruent pour indiquer et canaliser les processus d’ajustement dans la structure et le fonctionnement de l’organisation commerciale de manière à ce qu’elle, dans certains cas, survienne à ce scénario difficile et soit raisonnablement bien positionnée dans la nouvelle réalité de telle sorte qu’elle s’engage finalement sur une voie de croissance et consolidation, et dans d’autres cas, responsabiliser et profiter des opportunités qui s’offrent à vous.

Merc2.0 – De nombreuses marques ont dû se mettre à niveau ou se reconvertir, que recommandez-vous dans chaque cas?

FG: La recommandation fondamentale est qu’elle soit menée dans un processus agile mais ordonné, cela implique non seulement d’utiliser des installations technologiques mais aussi des processus qui prennent en compte les risques et les coûts-avantages de ce qui est prévu de faire. Un point important est de déterminer si ladite migration ou conversion sera quelque chose de temporaire ou de permanent et d’être conscient de son impact sur d’autres canaux et / ou produits.

Merca2.0 – L’entrepreneuriat semble pour le moment optimal, quoi et comment réussir?

FG: Dans certains cas, cela semble non seulement optimal, mais c’est l’option, ce qu’il faut faire dépend d’une analyse que l’organisation ou la personne doit faire sur le secteur d’activité à établir, la commodité de l’offre au marché doit être évaluée, recherchez un différenciateur et mettez-le en pratique avec un état d’esprit agile qui permet d’apporter des changements en fonction des leçons apprises. La technologie est définitivement un alliée si elle est mise en œuvre et utilisée en tenant compte des risques potentiels qu’elle peut générer.

