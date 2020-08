(Photo EVRGRN)

Tom Skerritt veut aider les conteurs du Pacifique Nord-Ouest à partager leur travail avec le monde.

Tom Skerritt. (Photo de trois écureuils)

La star de «Top Gun» et acteur primé aux Emmy Awards a récemment lancé une nouvelle start-up de médias numériques appelée Triple Squirrels, qui a révélé ce mois-ci la chaîne EVRGRN, une nouvelle chaîne de streaming gratuite diffusée sur STIRR.

Skerritt a déclaré à . qu’il avait réalisé à quel point il était difficile pour les cinéastes indépendants de trouver une distribution après avoir passé les trois dernières décennies à enseigner et à encadrer des créateurs. Il a donc lancé sa propre plateforme pour les aider à trouver des publics et à partager leur travail.

«La chaîne EVRGRN est mon hommage à la communauté créative de la région du nord-ouest du Pacifique, ainsi qu’une déclaration sur l’impact culturel que la région a eu et continue d’avoir sur les arts», a-t-il déclaré. «La chaîne EVRGRN, par conséquent, reflète la personnalité authentique de PNW: résiliente, indépendante, artistique et aventureuse.»

Une partie du contenu initial comprend le documentaire de Leslie et Dale Chihuly, «Chihuly Outside», et des sélections du Festival international du film de Seattle.

Leslie Grandy. (Photo de trois écureuils)

STIRR est un service de streaming appartenant à Sinclair qui a été lancé l’année dernière et propose du contenu en direct et à la demande.

«Nous avons choisi STIRR comme plate-forme de streaming initiale car elle nous offrait deux façons de fournir du contenu EVRGRN à un public intéressé et pertinent dans tout le pays – en tant que canal de streaming linéaire et à la demande», a déclaré Leslie Grandy, PDG de Triple Squirrels. «STIRR propose également des émissions de nouvelles locales en direct, qui se marient bien avec notre catalogue régional.»

Grandy est un vétéran de l’industrie de la technologie de Seattle, ayant occupé des postes de direction pour RealNetworks, Apple, T-Mobile, Discovery et Best Buy.

Triple Squirrels prévoit de lancer EVRGRN sur d’autres plateformes de streaming plus tard cette année. Il gagne de l’argent avec les revenus des publicités et des parrainages. L’entreprise compte deux employés et a levé des liquidités auprès d’un investisseur privé à Los Angeles.

Skerritt a précédemment fondé et dirigé une autre société de médias numériques basée à Seattle, appelée Heyou Media, mais a fermé la société à la fin de 2019.

Skerritt est apparu dans des dizaines de films et de séries, dont «Alien» et «Steel Magnolias». Un «conteur» autoproclamé, il a étudié l’anglais à la Wayne State University et à l’UCLA. Il vit dans le Nord-Ouest depuis les années 1980, partageant son temps entre sa maison de Seattle et les îles San Juan.