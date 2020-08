Le réseau social Facebook a récemment averti ses utilisateurs que le la nouvelle version esthétique du réseau social deviendra obligatoire pour tous à partir de septembre.

Ceux qui avaient encore décidé de rester sur la version « classique » de Facebook seront donc contraints de s’habituer à la plus récente. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook: tous obligés d’installer la nouvelle version de l’application

Les améliorations concerneront principalement l’aspect graphique du réseau social qui, désormais, était devenu quelque peu obsolète. De plus, parmi toutes les actualités incluses dans la mise à jour, il y aura aussi la très attendue mode sombre, très demandé par les utilisateurs depuis un certain temps. Les réseaux sociaux ont envoyé un message à tous les utilisateurs: « Nous avons apporté des améliorations à Facebook.com et nous sommes ravis que chacun puisse essayer le nouveau look de la plateforme ».

Là la nouvelle version de Facebook était déjà disponible pour tous à partir de mai mais, jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient décider de l’adopter ou non. À partir de septembre, cependant, la transition vers la nouvelle version aura lieu de force, sans que l’utilisateur ne modifie les paramètres.

Ici aussi Mode sombre était déjà présent dans la version lancée en mai dernier, en fait nous avons parlé de comment l’activer et comment revenir en arrière au cas où vous ne l’aimeriez pas une fois activé. Tout le monde se prépare, car à partir de septembre 2020 vous n’aurez plus de chance et vous devrez activer obligatoirement la nouvelle version de l’application.