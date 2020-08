Sam Lucas (à gauche), PDG des fondateurs de Special Project, et Paul Burton, directeur de la technologie. Les deux se sont rencontrés en tant qu’étudiants de premier cycle à la Montana State University. (Photos de projets spéciaux)

Il n’est pas facile de collecter plus de 2 millions de dollars dans une ronde de pré-semences sans un produit minimalement viable, et encore moins lorsque l’équipe qui fait le terrain est encore dans la vingtaine. Et avons-nous mentionné qu’ils sont basés à Bozeman, dans le Montana?

«L’entreprise n’existait pas. Nous ne possédions même pas le nom », a déclaré Sam Lucas, le co-fondateur et PDG de Special Project, âgé de 26 ans. «C’était un investissement conceptuel complet.»

Mais l’équipe du projet spécial avait une solide expérience dont elle pouvait tirer parti. Lucas et son co-fondateur, le directeur de la technologie Paul Burton, dirigeaient depuis quatre ans leur première start-up, Triple Tree Software, spécialisée dans la création de produits SaaS personnalisés pour des clients nationaux. Certains de ces clients comprenaient des sociétés soutenues par des capital-risqueurs, qui ont fait la connaissance de Triple Tree.

Forts du succès de Triple Tree, les fondateurs ont eu une nouvelle idée à poursuivre: une plate-forme de partage de vidéos avec les abonnés. «Le contenu est le nouveau commerce électronique», a déclaré Lucas, et l’équipe avait un plan pour une manière différente de le livrer et de payer les créateurs de contenu et les studios indépendants.

Et les investisseurs se sont mobilisés pour une ronde de pré-amorçage de 2,26 millions de dollars dirigée par Next Frontier Capital de Bozeman. Parmi les autres sociétés et investisseurs providentiels, citons: SpringTime Ventures, Next Coast Ventures, Service Provider Capital, 30West, Gary Rieschel de Qiming Venture Partners, le réalisateur de documentaires et capital-risqueur David Fialkow, et Stephen Burke de Comcast et NBCUniversal.

La plateforme Special Project cible les créateurs vidéo et les studios indépendants en tant que clients potentiels. (Photos de projets spéciaux)

Le projet spécial lancé en février et en mars avait levé son capital de départ. Les fondateurs ont liquidé Triple Tree et les six employés sont passés à la nouvelle entreprise. La startup travaille avec environ deux douzaines de créateurs de vidéos pour obtenir des commentaires sur une version bêta de la plate-forme, qui sera officiellement lancée en octobre, bien que toujours sous une forme restreinte.

Leur objectif est que 25 créateurs gagnent 1 000 $ par mois grâce à des abonnements d’ici la fin de l’année. La version plus large aura lieu en 2021.

Bien que les gens puissent évidemment créer et partager des vidéos via YouTube et TikTok, Patreon est leur principal concurrent, a déclaré Lucas, mais leur plate-forme différera de manière spécifique:

Les créateurs de contenu sur Patreon sollicitent des dons et des paiements, tandis que les créateurs sur Special ont des clients, ou des abonnés payants, avec accès à du contenu premium.

Les utilisateurs de Patreon sont envoyés à des vidéos publiées sur YouTube, qui peuvent à leur tour promouvoir des vidéos de partout qui peuvent ne pas être d’intérêt; Special héberge les vidéos elles-mêmes et maintient les spectateurs dans la chaîne de marque d’un créateur, ou « projet ».

Le contenu Patreon est « non répertorié » sur YouTube et ne peut pas être découvert de manière organique; sur Special, le contenu des créateurs peut être découvert via les moteurs de recherche et partagé de manière virale pour attirer les abonnés.

Les prix des abonnements sont fixés par les créateurs de contenu et Special Project bénéficiera d’une réduction de 10%.

L’un des grands défis de la startup est de définir les conditions de service de la plate-forme et la manière dont elles sont appliquées. Le site éliminera les éléments évidents – contenu illégal, discours de haine, cyberintimidation et pornographie. Le contenu réservé aux adultes sera autorisé avec un affichage restreint.

Mais cela ignore le tuyau d’incendie de la désinformation et de la désinformation que d’autres plates-formes de médias sociaux ont lutté et souvent échouées à gérer, conduisant à la propagation de mensonges qui ont entravé la réponse au COVID-19 et induit en erreur les électeurs. Lucas place Special dans une catégorie différente parce que les gens paient pour le contenu.

La société souhaite soutenir des contenus et des idées diversifiés, dans le but de créer «une plate-forme neutre», a déclaré Lucas.

L’équipe du projet spécial était auparavant le personnel de Triple Tree Software. (Photo du projet spécial)

Et qu’en est-il du déménagement de Big Sky Country – les fondateurs se sont rencontrés en tant qu’étudiants de premier cycle à la Montana State University – à une ville remplie de producteurs de contenu comme LA ou New York? Cela ne semble pas imminent.

Leur éloignement des lieux à la mode aide Special Project à rester indépendant comme les créateurs qu’il espère attirer, a déclaré Lucas. Et beaucoup de personnes créatives et innovantes sont dans leur région et passent régulièrement par là.

«Nous sommes un État enclavé dans une ville de montagne. Nous avons une université en plein essor », a déclaré Lucas. «Il y a beaucoup de gens talentueux et beaucoup de nouveaux visages venant des côtes.»

Nous avons rencontré Lucas pour ce projecteur sur les startups. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Special est une plate-forme permettant aux créateurs de vidéos, cinéastes et studios indépendants de lancer leur propre service de streaming par abonnement direct aux fans.

L’inspiration nous a frappés quand: Nous avons créé des plates-formes vidéo par abonnement pour les clients de notre entreprise précédente et avons réussi à le faire. Les entreprises de notre réseau ont commencé à demander le même produit, et c’est à ce moment-là que nous avons su que nous étions sur quelque chose. La création de ces plates-formes ne doit pas être personnalisée et ne devrait pas coûter autant. Nos clients nous ont donné l’idée.

Le contenu du projet spécial comprendra des divertissements et des infodivertissements. (Image du projet spécial)

VC, Angel ou Bootstrap: VC. Paul et moi avons lancé Triple Tree Software, en partant de nos sous-sols universitaires jusqu’à l’embauche d’une équipe incroyable et en travaillant avec des clients nationaux au cours des quatre dernières années. Nous l’avions donc déjà fait de manière amorcée. Cette fois, nous savions ce qu’il fallait faire et combien cela coûterait, alors nous avons opté pour la VC. Nous voulions également l’expérience de direction, le mentorat et les réseaux qui accompagnent les VC.

Notre «sauce secrète» est: Notre équipe. Quelques-uns d’entre nous travaillons ensemble depuis la première année d’université en 2015. Nous sommes très chanceux d’avoir des coéquipiers inspirants qui font de notre culture et de notre entreprise une grande richesse. Nous avons lancé cinq produits ensemble et avons beaucoup appris sur le lancement d’entreprises et la recherche d’adéquations entre les produits et le marché.

Le geste le plus intelligent que nous ayons fait jusqu’à présent: Embaucher un directeur de l’acquisition de clients qui maîtrise les données et le ciblage.

La plus grosse erreur que nous ayons commise jusqu’à présent: Nous n’avons pas encore fait de grosse erreur. L’entreprise a trois mois. Nous avons commis des erreurs avec Triple Tree. Mais je sais que nous aurons des erreurs au coin de la rue.

Quel chef d’entreprise ou cadre voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Nous avons quelques investisseurs providentiels médiatiques puissants sur notre table de plafonnement et nous admirons leur leadership et leur implication. Mais si je pouvais choisir qui que ce soit, je choisirais Andrew Chen de a16z, car il est très familiarisé avec l’acquisition de clients, la valeur à vie (LTV) et les boucles d’engagement viral pour les modèles commerciaux d’abonnement. J’apprécie son blog. J’apprécierais également un investissement a16z dans notre série A.

CTO Paul Burton au tableau blanc. (Photos de projets spéciaux)

Notre activité de team building préférée est: Nous vivons à Bozeman, donc nos événements de team building changent avec les saisons. Mon préféré jusqu’ici a été une journée de ski dans la poudreuse au Bridger Bowl.

La principale chose que nous recherchons lors de l’embauche est: La passion. Êtes-vous toujours passionné par le fait d’être le meilleur possible et d’améliorer et de perfectionner constamment votre métier? Si vous mettez un groupe d’individus passionnés, curieux et travailleurs dans une pièce, quelque chose de grand se développera.

Quel est le conseil que vous donneriez à d’autres entrepreneurs débutants: Si vous voulez être entrepreneur, vous devez commencer quelque part. Je pense que le meilleur endroit est de travailler pour un entrepreneur que vous admirez dans le secteur où vous souhaitez créer une entreprise. Apprenez chacun de leurs mouvements. Ensuite, démarrez une entreprise de services et soyez payé pour apprendre. Une fois que vous savez comment augmenter vos revenus, gérer les profits et les pertes, embaucher une équipe et créer des produits, lancez une entreprise de produits et collectez des fonds. Vous construirez un incroyable réseau de mentors et de conseillers à chaque étape du processus.