Le prix et la date de sortie de la PS5 sont peut-être les détails auxquels les joueurs s’attendent de la première publicité mondiale PlayStation 5 de Sony, mais ce n’est pas le cas.

La société a publié la première publicité PS5, mais le clip se concentre sur trois fonctionnalités que Sony a déjà annoncées.

Sony présente le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du nouveau contrôleur DualSense ainsi que le son 3D de la console dans l’annonce, sans énumérer les détails de disponibilité.

La première publicité mondiale PS5 de Sony vient d’être lancée, mais cela ne nous dit rien de nouveau. Ce n’est pas que la courte bande-annonce n’est pas magnifiquement conçue ou qu’elle ne ravira pas les joueurs, en particulier les fidèles de PlayStation qui achèteront la console dès sa sortie. Et ce n’est pas qu’il n’offre aucune information utile sur la PS5.

Mais nous approchons de la fin du mois d’août dans une année par ailleurs sombre, et ni Sony ni Microsoft ne sont prêts à faire les premières annonces significatives concernant certains des produits les plus attendus de l’année. Au moins, Microsoft a partagé de nouveaux détails passionnants sur la Xbox Series X plus tôt cette semaine lorsque la société a dévoilé la nouvelle interface utilisateur des consoles. Sony a répondu à cette révélation avec un clip de 74 secondes qui ne met en évidence que trois fonctionnalités de la console.

Le nouveau retour haptique du contrôleur DualSense et ses déclencheurs adaptatifs, ainsi que le nouveau Tempest 3D AudioTech de la PS5, sont les trois fonctionnalités sur lesquelles Sony insiste dans la publicité.

« Dans notre première publicité numérique mondiale pour la console PS5, vous verrez les fonctionnalités de la nouvelle console prendre vie à travers les yeux d’une jeune femme et ses mouvements », a écrit Sony dans un article de blog accompagnant la publicité.

«Cela commence alors qu’elle traverse un lac gelé, sentant la fissure de la glace à ses pieds. Alors que le personnage sent le danger, la révélation explosive soudaine du kraken de la surface glacée met en valeur la sensation de retour haptique que vous pouvez ressentir avec la manette sans fil DualSense pour la console PS5. »

La jeune femme «réagit alors à tout ce qu’elle entend» (Tempest 3D AudioTech) et finit par tirer son arc. «La tension de sa corde d’arc est une sensation que vous ressentirez également, rendue possible grâce aux déclencheurs adaptatifs de la manette sans fil DualSense», explique Sony.

La PS5 offrira de nouvelles expériences de jeu avec l’aide du nouveau contrôleur DualSense, et cela ne fait aucun doute. Le son et les nouveaux graphismes permettront également aux développeurs d’aller au-delà de ce qui était possible sur les consoles de la génération précédente. Mais le fait demeure que les joueurs se soucient davantage du coût de la PS5, en particulier cette année. Rendez-vous simplement dans la section des commentaires de la vidéo sur YouTube et vous remarquerez que les acheteurs potentiels ne se soucient pas beaucoup du contrôleur ou du son pour le moment.

Le nouveau coronavirus pourrait empêcher certaines personnes de s’offrir un achat PS5 cet automne. En outre, Sony pourrait avoir une offre limitée cette année, avec des rumeurs selon lesquelles Sony fabriquera jusqu’à 10 millions d’unités en 2020.

La date de sortie de la console est également importante, qui reste un mystère. Et l’ajout ne fait aucune mention d’une date de précommande. Ce n’est pas que nous nous attendions à ce que Sony révèle ces détails clés de la PS5 avec une publicité. Mais ce n’est pas comme si Sony pouvait donner à la PS5 l’événement de presse en personne qu’elle mériterait autrement. La crise sanitaire actuelle obligera Sony à révéler les informations de disponibilité de la PS5 via un événement en ligne, une bande-annonce / nouvelle annonce et un article de blog. Ce sont les seules options sûres. Et on ne sait pas quand Sony appuiera sur la gâchette adaptative sur ces informations.

L’annonce suit ci-dessous, tandis que l’article de blog de Sony offre plus de commentaires sur le contrôleur DualSense de la part des développeurs:

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.