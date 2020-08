Les premières images de Matt Reeves ‘ Le Batman fera ses débuts au DC FanDome. Après la sortie de Ben Affleck de The Batman en tant qu’écrivain, réalisateur et star, Reeves a été chargé de ce qui sera une nouvelle ère pour le chevalier noir. Le prochain film mettra en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, qui serait au début de sa carrière de super-héros pendant le film. Les fans sont de plus en plus enthousiasmés par la possibilité de la collaboration de Reeves et Pattinson, en particulier à chaque nouveau regard sur The Batman.

Reeves a surpris les fans plus tôt cette année en partageant une vidéo de Pattinson dans le nouveau Batsuit avant le début de la production. Ce n’est que lorsque les caméras ont commencé à tourner sur The Batman, cependant, qu’un regard complet sur la combinaison de Pattinson est arrivé grâce à quelques photos de tournage. Ces regards non officiels sur le costume ont ensuite été suivis par Reeves dévoilant la nouvelle Batmobile. À travers quelques images et une vidéo, Reeves a déjà donné aux fans un aperçu de ce à quoi le Batman ressemblera et se sentira. Mais, maintenant, des images réelles pourraient être en route.

Le Batman aura un panel à l’événement virtuel DC FanDome de DC le 22 août et il a reçu une place de choix pour clôturer la nuit. La description officielle du panel taquine les fans auront droit à quelques surprises, qui pourraient aller du casting à de nouvelles images. Mais selon The Wrap, il semble que la première séquence du film fera également partie du panneau. L’article note que « Reeves rejoint l’animatrice Aisha Tyler pour en parler et offrir aux fans de nouvelles images ». Les images de The Batman n’ont pas été promises dans la description du panneau par DC FanDome, il n’est donc pas confirmé qu’elles arriveront.

Même si Le Batman ne sera pas dans les salles plus d’un an après un retard jusqu’en octobre 2021, il devrait y avoir beaucoup de séquences disponibles pour Reeves pour couper quelque chose ensemble. Le film a terminé sept semaines de production avant d’être arrêté en raison d’un coronavirus, et The Wrap note qu’il lui reste 11 semaines. Avec près de la moitié du processus de tournage effectué sur Le Batman et la plupart des principaux acteurs confirmés avoir filmé des scènes, il est possible qu’une bobine de grésillement puisse déjà être assemblée.

Étant donné que la taquinerie des images de The Batman n’est toujours pas confirmée, il serait préférable que les fans gardent les attentes sous contrôle. Si Reeves montre des images du film à DC FanDome, une bande-annonce appropriée pourrait être peu probable. Il est même possible que les images auxquelles la source se réfère soient une autre vidéo de révélation de costumes pour Catwoman de Zoë Kravtiz ou l’un des méchants du film. Mais avec Le Batman positionné comme l’un des derniers panneaux majeurs de DC FanDome, des images de l’un des films les plus attendus de DC seraient un moyen formidable et intelligent de clôturer l’événement.

