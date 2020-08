Apple a déclaré ses propres opérations 100% neutres en carbone en 2018 et a déclaré le mois dernier qu’elle réaliserait la même chose pour l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

C’est en fait une bien plus grande promesse, car les fournisseurs d’Apple consomment plus d’énergie que l’entreprise elle-même. Mais les étapes vers cet objectif ont mis en évidence la solution de contournement utilisée par Apple pour faire ses déclarations …

Bloomberg cette semaine l’a noté dans un article plus tôt cette semaine.

Jusqu’à présent, 71 des centaines de fournisseurs d’Apple se sont engagés à n’utiliser que de l’énergie renouvelable, soit environ 8 gigawatts, soit plus que la demande de pointe de puissance pour l’ensemble du pays de Singapour. Une fois terminés, ces engagements permettront d’éviter plus de 14,3 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre par an – l’équivalent de retirer plus de 3 millions de voitures de la route chaque année. […] L’énergie éolienne et solaire peut être aussi bon marché que les combustibles fossiles, mais ils ne produisent pas à toutes les heures de la journée, il n’est donc pas possible pour les grandes usines de fonctionner directement aux seules énergies renouvelables. Les améliorations apportées à la technologie des batteries pourraient bientôt changer cela, mais pour le moment, Apple ne pousse pas ses fournisseurs dans cette direction. Au lieu de cela, Apple souhaite qu’ils investissent dans suffisamment d’énergie renouvelable dans leur région d’origine pour couvrir leur consommation d’énergie. De cette façon, même si une usine a besoin d’électricité au charbon au milieu de la nuit, elle aura investi dans suffisamment d’énergie éolienne ou solaire pour empêcher qu’une quantité équivalente de charbon ne soit brûlée à d’autres moments.

En d’autres termes, ce n’est pas le cas qu’Apple n’utilise pas d’énergie non renouvelable: c’est le cas. Ce qu’Apple entend par «neutre en carbone», c’est qu’elle génère ensuite suffisamment d’énergie renouvelable pour compenser l’énergie fossile qu’elle utilise. Le principe ici est que s’il utilise, par exemple, de l’électricité au charbon pendant la nuit, il injectera la même quantité, par exemple, d’énergie solaire dans le réseau le jour suivant.

Aux États-Unis, ce processus est géré par des certificats d’énergie renouvelable (CER), comme l’explique OneZero.

Aux États-Unis, une centrale qui vend de l’énergie renouvelable au réseau se voit également décerner un certificat d’énergie renouvelable (REC) pour chaque mégawattheure (MWh) d’électricité propre qu’elle produit. L’entreprise qui possède cette usine peut ensuite vendre ces CER à d’autres entreprises – cela vise à encourager le développement de sources d’énergie propres et permet aux acheteurs de prétendre que l’énergie renouvelable a été produite en leur nom. Supposons qu’une entreprise consomme 500 MWh d’électricité par an et qu’elle achète 500 CER par an. Cette entreprise est désormais éligible à prétendre qu’elle est «alimentée à 100% par une énergie propre» tant qu’elle ne revend pas les CER.

Certaines entreprises trichent de manière flagrante.

Une entreprise connectée à un réseau qui fournit de l’électricité produite à 100% par des combustibles fossiles peut dire qu’elle fonctionne avec une énergie 100% propre simplement en achetant des CER auprès de centrales électriques vertes situées dans une autre partie du pays.

Apple ne fait pas cela: elle gagne toujours ses propres CER en générant suffisamment d’énergie renouvelable pour remplacer l’énergie non renouvelable qu’elle utilise. La justification en est que quelqu’un d’autre qui aurait utilisé de l’énergie non renouvelable le lendemain est désormais en mesure d’utiliser l’énergie renouvelable générée par Apple. L’énergie renouvelable qu’Apple injecte dans le réseau «annule» l’énergie non renouvelable qu’elle a utilisée pendant la nuit.

Il semble qu’Apple attend de ses fournisseurs qu’ils adoptent la même approche environnementale: gagner des CER, pas les acheter.

Ce n’est pas de la triche, mais il est important de comprendre qu’être à 100% neutre en carbone n’est pas la même chose que de ne jamais utiliser d’énergie non renouvelable. Atteindre une utilisation nulle des énergies non renouvelables serait un objectif massivement plus important.

Les efforts actuels vers une énergie 100% propre sont concentrés sur le développement d’une technologie de batterie capable de stocker les énormes quantités d’énergie nécessaires pour alimenter les usines et les centres de données pendant la nuit, en utilisant uniquement l’énergie propre générée la veille. D’autres approches de stockage d’énergie sont possibles, comme le système de stockage hydroélectrique vu dans la vidéo ci-dessous, mais ce n’est pas pratique dans les zones urbaines.

Une fois que l’utilisation nulle d’énergie non renouvelable sera techniquement possible, je m’attendrais à ce qu’Apple soit le premier à se lancer – mais ce n’est pas quelque chose qui se produira probablement d’ici 2030.

