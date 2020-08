C’est à quel point Dusk Golem a été clair, La PS5 pariera sur le faux 4K. Selon cet initié, qui a correctement divulgué des informations clés sur Resident Evil Village avant son lancement, les résultats que Capcom obtient avec ledit jeu sur la console Sony et les évaluations d’autres études vont dans ce sens.

La source a un degré de crédibilité assez élevé, comme je l’ai dit est un initié qui cloué tout ce qu’il a divulgué sur Resident Evil Village, et il a également des contacts dans l’industrie. Par contre je dois dire que cette idée que la PS5 pariera sur le faux 4K ne me surprend pas du tout, en fait je vous l’ai déjà dit quand on a vu à quelle carte graphique le GPU PS5 pouvait être équivalent à ce qu’il était entre un RX 5600 XT et un RX 5700, et les deux sont des solutions destinées à jouer en 1440p, pas en 4K.

Mais ce n’est pas tout. Il faut également noter que la PS5 a déjà démontré ses défauts avec la démo Unreal Engine 5, depuis ne pouvait l’exécuter qu’en 1440p dynamique et avec des secousses plus qu’évidentes qui ont confirmé environ 30 FPS grattées avec des creux clairs. Tout cela a une explication, et je vous l’ai déjà donné dans les articles précédents, la PS5 va être plus puissante que la PS4, mais les jeux de nouvelle génération ils seront également plus exigeants.

La PS5 pariera sur le faux 4K, qu’est-ce que cela signifie exactement?

Eh bien, c’est très simple, quand on dit que la PS5 va parier sur le faux 4K on se réfère à ça recourra au rééchelonnement pour atteindre ladite résolution, une technique pratiquement devenue courante sur PS4 Pro et Xbox One X, même si cette dernière l’utilise moins fréquemment grâce à sa plus grande puissance.

PS5 n’a pas assez de puissance faire passer les jeux nouvelle génération en 4K tout en conservant une « fluidité acceptable », entre guillemets car je ne sais toujours pas si on parle de 30 FPS ou 60 FPS.

Je sais ce que vous vous demandez, si la Xbox Series X a le même problème, et selon la source de l’actualité, non, la console Microsoft gère beaucoup mieux le travail en résolutions 4K. Encore une fois, je ne suis pas surpris, le GPU PS5 a 2304 shaders ne possède pas toutes les fonctionnalités de l’architecture RDNA 2, tandis que le GPU Xbox Series X 3328 shaders et il a, en théorie, toutes les fonctions de l’architecture RDNA 2. Il y a une énorme différence, comme je vous l’ai dit à d’autres occasions.

Nous verrons comment les développeurs corrigent cette situation, surtout pour que la PS5 ne soit pas un désavantage évident par rapport à la Xbox Series X dans les jeux multiplateformes. Peut-être opteront-ils pour cette terrible parité qui à l’époque pesait la Xbox contre la PS2, bien que cette fois-ci Microsoft ait une position plus importante qu’auparavant dans le secteur, donc je le vois peu probable.

En disant que la PS5 pariera sur le faux 4K, nous pourrions penser que la console de Sony sera moins chère que celle de Microsoft, mais selon cet initié, ce ne sera pas comme ça. Assure que la PS5 sera moins puissante que la Xbox Series X mais plus chère. Ce n’est pas confirmé et je sais que cela semble difficile à croire, mais cela a du sens. Sony a moins de marge pour assumer des pertes pour chaque console vendue, et il faut également garder à l’esprit que le lancement de la PS5 avec un prix beaucoup plus bas que la Xbox Series X pourrait donner une mauvaise image, faire croire à l’utilisateur que cela coûte moins cher car il est plus bas (et c’est évidemment le cas, en termes de puissance brute).

Je vous rappelle que le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X aura lieu fin 2020, plus précisément en novembre. Selon les rumeurs, les deux prix seraient d’environ entre 400 et 500 euros.