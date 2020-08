Sony ne l’a pas encore confirmé, mais tout semble indiquer que la PS5 sera au prix de 499 dollars-499 euros quand le prochain arrive sur le marché 20 novembre (date non définitive). Il va sans dire que ce prix s’applique à la version avec lecteur optique (lecteur Blu-ray 4K), et que la version sans un tel lecteur pourrait se situer entre 399 et 449 dollars-euros.

Il y a quelques mois, nous avons vu que le prix de la PS5 pouvait avoisiner 349 dollars-euros, mais il est clair que ce chiffre était trop optimiste, et qu’à la fin, la console Sony de nouvelle génération n’allait pas tomber sous la fourchette des 400 euros. Après le dernier tour d’informations que nous avons vu de plusieurs initiés qui ont des contacts dans certains des développeurs de jeux triple A les plus importants du moment, nous pouvons conclure que la PS5 va être plus chère que prévu, en fait, et sauf surprise , son prix devrait être supérieur à celui de la Xbox Series X.

Si nous examinons les informations les plus fiables que nous ayons vues ces derniers mois, nous nous rendrons compte que tout a du sens, et penser que la PS5 sera au prix de 499-499 euros est tout à fait normal. Selon Bloomberg, Sony a dû faire face coût de production élevé dès le départ avec sa console nouvelle génération. Cette source a indiqué, plus tôt cette année, que chaque PS5 coûte à Sony environ 450 $, une figure qui ne comprend que les composants et l’assemblage. Si on ajoute les frais de transport et de publicité, ce chiffre augmente considérablement.

En revanche, la Xbox Series X a un coût de production estimé, selon plusieurs analystes, de entre 460 et 520 dollars. Je sais ce que vous pensez, comment peuvent-ils être si proches si le GPU Xbox Series X est tellement meilleur? Eh bien, très simple, car Sony a assemblé un SSD beaucoup plus rapide et plus cher. Pour que nous nous comprenions, la société japonaise a coupé les GPU pour monter un fantastique SSD, tandis que Microsoft a monté un SSD haute performance, bien que plus lent que le PS5, et un GPU qui vous donne des soupes avec une élingue.

PS5 sera au prix de 499 $ – 499 $: mais pourquoi?

L’explication est très simple. Avec un coût de production de 450 $, sans ajouter les coûts mentionnés ci-dessus, il est clair que Sony a très peu de marge de manœuvre. Microsoft a été clair, cela ne dérange pas de perdre de l’argent sur chaque unité Xbox Series X qu’il vend, il peut compenser cela en vendant des services et des jeux, et votre revenu annuel ne dépend pas vraiment de cette console.

Avec Sony, cependant, le contraire est vrai. L’entreprise japonaise ne peut pas se permettre de perdre autant d’argent par console vendue, mais en même temps il ne peut pas non plus lancer PS5 avec un prix exorbitant. Le marketing a déclaré que la console pour plus de 500 dollars-euros serait un désastre majeur, surtout si Microsoft pousse le prix et assume des pertes.

Avant que quelqu’un me dise que nous exagérons avec les coûts, laissez-moi vous rappeler que seuls les 16 Go de GDDR6 et le SSD PS5 coûtent environ 250 $. À cela, ajoutez la carte, l’APU, la puce Tempest et le reste des éléments. Les pentes sont plus que suffisantes, et il en va de même, bien qu’en augmentant le coût de l’APU et en réduisant le coût du SSD, à la Xbox Series X.

Il est parfaitement logique de penser que la PS5 sera au prix de 499 $ à 499 $. Ce chiffre permet minimiser les pertes par unité vendue, facilite la rentabilité de la plateforme et la place dans une position raisonnable pour concurrencer la Xbox Series X, à condition que Microsoft décide de lancer sa console de nouvelle génération au prix de 499 dollars-euros, comme le prétendent certaines rumeurs les Redmond vont tout faire, et qu’ils pourraient lancer ladite console pour 399 dollars-euros.