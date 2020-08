Un effort mondial intense est en cours pour développer et fabriquer un vaccin efficace contre le coronavirus, ce que la Russie a affirmé dans une récente annonce qu’elle avait déjà en cours (au grand scepticisme des autorités sanitaires mondiales).

Pour plaisanter, un homme a filmé une vidéo dans laquelle il montrait sa «réaction» sur une période de temps après avoir prétendument pris le vaccin russe contre le coronavirus.

Il commence la vidéo en expliquant qu’il a pris le vaccin et qu’il se sent bien, mais cela progresse au point de dire qu’il se sent maintenant plus fort et qu’il n’a plus besoin de lunettes.

La Russie a atteint son objectif d’être le premier pays au monde à approuver un vaccin contre le coronavirus, mais les experts de la santé du monde entier ont déjà fait savoir – à la fois ouvertement et avec un degré subtil d’ombre jeté sur le pays – que la désignation de simplement être «premier» est probablement aussi loin que les efforts de la Russie vont. Le président Poutine a approuvé le vaccin en dépit du fait que la Russie n’a pas encore prouvé au monde extérieur que son vaccin est sûr ou efficace – en fait, tout ce que la Russie a fait était d’approuver un médicament avant même le début de l’essai critique de phase 3. Sans surprise, l’Organisation mondiale de la santé n’a pas inclus le vaccin russe dans sa liste de candidats vaccins COVID-19 qui sont à des stades avancés de test dans le monde entier.

Néanmoins, cela n’a pas empêché un homme courageux de filmer une vidéo de réaction hilarante après avoir (fait semblant) de se faire vacciner.

Dans les images qu’il a tournées, cet homme semble tenir un smartphone devant un miroir et se filmer sur une période de temps. «Je me sens bien», dit-il au début (et rappelez-vous, c’est une blague). «C’était juste une petite injection, et c’était tout. Le lendemain, il est de retour devant le miroir. Je me sens bien, raconte-t-il. Pas d’effets secondaires, pas de fièvre. «C’est bien», conclut-il à propos du vaccin.

À partir de là, les choses commencent à changer. Une semaine après avoir été soi-disant vacciné, il porte maintenant une chemise moulante. Son accent russe est plus prononcé. «Je me sens puissant», dit-il joyeusement. «Je n’ai plus besoin de lunettes.»

Deux semaines après la vaccination? «Je me sens fort. Je chasse les ours dans le quartier.

En toute sincérité, c’est ainsi qu’une grande organisation mondiale de la santé l’a mis dans une interview sur le vaccin russe, via First Post. «Nous ne disposons pas de suffisamment d’informations à ce stade pour porter un jugement», a déclaré le Dr Bruce Aylward. « Nous sommes actuellement en conversation avec la Russie pour obtenir des informations supplémentaires afin de comprendre le statut de ce produit, les essais qui ont été entrepris, puis quelles pourraient être les prochaines étapes. »

. a rapporté que la Russie avait proposé d’aider les États-Unis dans leur propre course pour développer un vaccin efficace contre le coronavirus, mais les États-Unis, sans surprise, ont refusé cette offre.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a également déclaré aux journalistes que Trump était au courant du vaccin russe. Elle a réitéré que les vaccins américains subissent des tests de phase 3 «rigoureux» et sont soumis à des normes beaucoup plus élevées, alors que le vaccin russe est considéré comme si à moitié cuit que les États-Unis ne se sont jamais intéressés du tout, ont déclaré des responsables américains à .. « Il est impossible que les États-Unis essaient ce (vaccin russe) sur des singes, sans parler des gens », a déclaré une personne.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.