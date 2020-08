Ne pensez même pas à descendre de votre skateboard. Peu importe que vous ayez mal aux genoux et que faire ces tours que vous maîtrisez – ou que vous avez essayés sans succès, plutôt – semble maintenant être un fantasme. Tenez-vous un peu plus longtemps et profitez au-dessus de l’éternel skateboard du prochain lancement de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2. Aujourd’hui, nous avons déjà la première bande-annonce entre nos mains les jeux et les souvenirs nous remplissent de nostalgie.

Activision vient de sortir une nouvelle bande-annonce nous donnant un aperçu du niveau classique « Warehouse ».. Vous souvenez-vous? Il s’agit du premier niveau du Pro Skater et est situé à Woodland Hills, en Californie. Le niveau est devenu vraiment emblématique en raison de son apparition dans plusieurs jeux Tony Hawk. Ce niveau sera disponible dans la démo du jeu le 14 août 2020.

«Volez comme Bird Man et préparez-vous à patiner à l’intérieur de l’emblématique Warehouse #THPS 1 + 2 », a commenté Activision sur la chaîne YouTube officielle de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2.« Passez en précommande numérique pour obtenir la démo de l’entrepôt, disponible le 14 août à 8 h HP [10:00 a.m. hora de la Ciudad de México]».

Les Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk sortiront le 4 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Epic Store. Alors réservez bien la date et dépoussiérez le skateboard, après avoir joué à ce bijou, vous voudrez sûrement essayer l’un ou l’autre truc.

Quelle est la particularité de cette rematérialisation?

Ce qui ressort vraiment, c’est que ces nouvelles versions du jeu vidéo seront une copie fidèle de ce que nous avons joué dans les années 90. Cependant, ils apporteront avec eux tous les avantages de la technologie 2020. Désormais, tous les patineurs, y compris le grand Tony Hawk, utiliseront des images 4k.

Cette remasterisation comprendra tous les niveaux originaux, les patineurs et les figures des deux premiers jeux. Nous pourrons également profiter de toutes les fonctionnalités du reste de la franchise, y compris les retours en arrière, les astuces, les plantes murales et le support multijoueur en ligne. Pour les plongées en jeu, le mode Créer un parcUn favori des fans, il reviendra également et permettra aux joueurs de partager leurs skateparks personnalisés avec des amis.

Voir sur YouTube