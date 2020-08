Une alternative naissante a débarqué dans le monde de la messagerie instantanée et encore une fois avec un objectif très précis: surclasser WhatsApp et Telegram en proposant un service innovant aux utilisateurs. Nommé Signal, l’application à laquelle nous nous référons est actuellement disponible pour les appareils Android et iOS via les magasins appropriés et contient des nouvelles très intéressantes, en particulier liées à intimité.

De plus en plus en circulation, découvrons ensemble les détails.

Signal: l’application de chat qui pourrait battre les géants de la messagerie instantanée grâce à deux éléments

Abandonner WhatsApp ou Telegram semble absurde, mais apparemment, de nombreux utilisateurs ont décidé de passer à ce nouveau service.

Compte tenu de la nécessité croissante de protéger sa vie privée, nous pouvons tout de suite vous dire que le point fort de Signal réside en plein dans le secret des messages. Contrairement aux alternatives sur les Stores, le service dont nous parlons aujourd’hui utilise des systèmes cryptographiques avancés qui sont Curve25519, AES-256 et HMAC-SHA256 qui vous permettent de obtenir et archiver une sécurité et une fiabilité accrues dans les conversations. En plus de tout cela, Signal ne dispose d’aucun stockage sur des serveurs externes assurant plus de fiabilité à ses utilisateurs.

Enfin, nous concluons en disant que l’entreprise qui a créé l’application est très proche de ses consommateurs: il y a quelques jours à peine, une nouvelle mise à jour a été lancée en résolvant de petits bugs au sein de l’application ainsi qu’en ajoutant des fonctions à temps demandé par les utilisateurs. Tout cela représente sûrement un équipement supplémentaire.