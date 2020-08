Saison 2 de Les gars de l’automne On dirait que cela pourrait arriver plus tôt que prévu, Geoff Keighley révélant qu’un bref aperçu du nouveau contenu sera présenté à la Gamescom. Le jeu Battle Royale, qui propose un gameplay rappelant les jeux télévisés comme Total Wipeout, s’est avéré être un grand succès depuis son lancement début août. Le succès inattendu a même entraîné des problèmes de serveur et des problèmes techniques avec la fonctionnalité en ligne du titre.

Découvrir qu’une deuxième saison est en préparation pour le jeu Battle Royale est logique compte tenu du succès de la série jusqu’à présent, en particulier lorsque le jeu contient La première saison de Fall Guys comprend 40 niveaux différents à débloquer. Ceux-ci sont constitués de skins supplémentaires, d’émotes, de danses de la victoire et d’autres options de personnalisation, telles que les produits cosmétiques de marque actuellement disponibles. Toute nouvelle saison inclura probablement toute une série de nouveaux déblocages ainsi que des modes de jeu supplémentaires et des mini-jeux. Bien sûr, on ne sait toujours pas exactement combien de temps durera chaque saison de Fall Guys.

Une deuxième saison pour Fall Guys est en cours. S’exprimant sur son compte Twitter personnel, le journaliste et présentateur de jeux vidéo Geoff Keighley a révélé que le prochain événement Gamescom Opening Night Live donnera un aperçu d’un « aperçu » de la saison 2 de Fall Guys. Bien que le message ne fasse aucune mention de ce qui serait inclus dans la présentation ou de la date de fin de la saison, le compte Twitter officiel du jeu a également taquiné la révélation en citant le propre Tweet de Keighley. L’événement aura lieu le 27 août et devrait donner aux joueurs une idée du nouveau contenu qui sera présenté dans la nouvelle série.

Malgré la pandémie actuelle de COVID-19, qui a forcé l’annulation de nombreux événements de presse et conventions, la Gamescom devrait toujours avoir lieu la semaine prochaine. La soirée d’ouverture de la Gamescom en direct 2020 débutera le 27 août et l’événement en ligne uniquement se déroulera sur trois nuits. Plus de 80 entreprises auront des images à montrer, y compris de grands noms tels qu’Electronic Arts et Activision.

Le fait que le Mediatonic travaille sur la deuxième saison de Les gars de l’automne ne devrait surprendre personne. Les jeux Battle Royale ont presque toujours un format saisonnier, avec un nouveau contenu et de grands changements de gameplay effectués toutes les quelques semaines ou mois. La popularité du nouveau titre incite largement le développeur à continuer à développer du contenu pour garder les joueurs engagés. Espérons que les joueurs auront une bonne idée de ce qui sera inclus lors de l’événement Gamescom.

