Notre liste des émissions de télévision les plus regardées cette semaine à partir des principaux services de streaming couvre toute la gamme, y compris une variété d’émissions de plates-formes comme Netflix, mais aussi de nouveaux rivaux tels que Peacock et Apple TV +.

En tête de la liste de cette semaine se trouve The Umbrella Academy, une série originale de Netflix sur un groupe de super-héros qui a été décrite comme la réponse de Netflix à la franchise X-Men.

La deuxième saison de The Umbrella Academy a fait ses débuts sur Netflix à la fin du mois de juillet.

Au moment où j’écris ces mots, la série originale de Netflix The Umbrella Academy – qui a été appelée à de nombreuses reprises la réponse du streamer à la franchise X-Men – occupe la deuxième place du classement actuel du Top 10 produit en interne par Netflix. Émissions de télévision sur toute la plate-forme. Mais c’est après que le spectacle, adapté d’une série de bandes dessinées de Gerard Way et raconte l’histoire d’une famille de super-héros, a pu réaliser un exploit admirable après le début de sa deuxième saison le 31 juillet.

Comme l’a noté Forbes, The Umbrella Academy est devenue la troisième série Netflix à occuper la première place sur cette liste pendant 14 jours. Et, en fait, c’est toujours le cas – bien que dans les classements tiers des émissions de télévision les plus regardées actuellement à partir de sources comme Reelgood, la destination du moteur de recherche en streaming qui a partagé avec . son dernier aperçu de ce que le public en streaming consomme le plus. de maintenant. Pour la semaine du 13 au 19 août, The Umbrella Academy était n ° 1 avec une balle, à un moment où ces classements deviennent plus compétitifs que jamais alors que les streamers et les réseaux allant de HBO à Peacock et Apple TV + produisent de plus en plus d’émissions populaires qui sont grimper ces listes.

D’après la description officielle de Netflix de ce qui se passe dans la saison 2 de The Umbrella Academy: les héros «doivent trouver un moyen de se réunir, découvrir ce qui a causé l’apocalypse, y mettre un terme et revenir à la chronologie actuelle pour arrêter cette autre apocalypse. Tout en étant pourchassé par un trio d’assassins suédois impitoyables. Actuellement, la série bénéficie d’un solide score de 88% sur Rotten Tomatoes, ainsi que d’un score de critiques de 82%.

En ce qui concerne le reste de la liste de cette semaine des 10 émissions de télévision les plus regardées par les différents services de streaming, il convient de noter que les rivaux de Netflix prennent beaucoup plus au sérieux leur participation à la soi-disant Streaming Wars. Apple TV +, par exemple, est entré dans la liste cette semaine, ce qu’il n’a pas fait autant en raison du fait qu’il n’a pas une bibliothèque de contenu aussi profonde que les streamers rivaux, de par sa conception (consultez notre interview avec Bill Lawrence, créateur de la nouvelle émission Apple TV + Ted Lasso, ici). Lovecraft Country de HBO, Yellowstone on Peacock – il y a aussi tant d’autres grands spectacles à apprécier cette semaine.

Encore une fois, selon Reelgood, ce sont les plus diffusés du 13 au 19 août:

L’Académie des parapluies

Les garçons

Yellowstone

Sombre

Rick et Morty

Fargo

Royaume

Pays de Lovecraft

Ted Lasso

Bonnes filles

