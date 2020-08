Le PDG d’Accolade, Raj Singh, s’exprimant lors du sommet . 2018. (Photo . / Dan DeLong)

L’entrepreneur de Seattle et ancien président de Concur, Raj Singh, était de retour sur la sellette des résultats jeudi après-midi en tant que PDG d’Accolade, parcourant les analystes et les investisseurs du premier rapport trimestriel de la société de technologie des avantages pour la santé depuis son introduction en bourse le mois dernier dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 1,2 milliard de dollars.

Il a eu la chance d’avoir des nouvelles positives à partager avec les analystes et les investisseurs. Au milieu de l’incertitude de la pandémie COVID-19, Accolade a signalé une augmentation de 25% de son chiffre d’affaires trimestriel à 35,9 millions de dollars, tout en réduisant sa perte de 12%, à 14 millions de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 4% à 39 $ par action après les heures de négociation après le rapport sur les résultats.

Un graphique Accolade détaillant l’activité COVID-19 parmi ses membres au cours du trimestre se terminant le 31 mai, son premier trimestre fiscal.

Accolade, dont le siège est à Seattle et à Philadelphie, aide les employés de ses entreprises clientes à naviguer dans leurs prestations de santé, en employant des assistants de santé qui travaillent directement avec les membres et peuvent faire appel à des infirmières et à d’autres cliniciens au besoin. La société a déclaré qu’elle comptait 60 entreprises clientes au 1er juillet, soit plus de 1,7 million de membres. Accolade compte 1 250 employés.

Certains des plus gros clients de la société, comme American Airlines, ont été gravement touchés par le COVID-19. Les compagnies aériennes ont représenté 22% des revenus d’Accolade au cours de son dernier exercice, et les suppressions d’emplois dans le secteur pourraient avoir un impact négatif sur la base de membres et les revenus de la société. Singh a déclaré qu’Accolade avait pris en compte ces réductions dans ses prévisions de revenus, sans aucune nouvelle à rapporter sur ce front depuis l’introduction en bourse.

Mais COVID-19 aide également les activités d’Accolade. L’entreprise a été en mesure d’amener d’autres entreprises clientes à bord avec de nouveaux services conçus pour aider les employés à surmonter les retombées de la pandémie.

Singh a déclaré lors de l’appel sur les résultats que Johnson Controls, le géant de l’ingénierie des bâtiments et des installations, était devenu un client d’Accolade. Le contrat commence avec pas moins de 30000 employés de Johnson Controls aux États-Unis dans le cadre de l’initiative COVID Response Care d’Accolade, qui aide les employeurs à offrir des services de formation, de test, de recherche des contacts, de retour au travail et d’autres services.

Johnson Controls a également signé en tant que plus grand client Accolade pour la santé et les avantages sociaux pour l’année prochaine, couvrant tous ses employés américains, a déclaré Singh.

Également au cours du trimestre, Accolade a lancé un programme pilote avec la US Defence Health Agency, son premier client du gouvernement fédéral.

Singh a déclaré que la pandémie avait élevé l’importance des soins de santé pour les entreprises d’une manière qui pourrait à terme stimuler la demande pour les services d’Accolade, faisant des soins de santé et du bien-être «plus un avantage à cocher, mais plutôt quelque chose qui a un impact direct sur la continuité des activités. «

«Nous envisageons un monde où, tout comme les comités d’audit du conseil examinent désormais régulièrement les protections infosec pour leurs entreprises, d’autres comités du conseil examineront désormais les stratégies de soins de santé pour leurs entreprises», a déclaré Singh lors de l’appel.

Dans le cadre de son rapport sur les résultats, Accolade a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires compris entre 158 millions de dollars et 161 millions de dollars au cours de son exercice actuel, se terminant en février 2021, contre 132,5 millions de dollars au cours de son exercice précédent.

Les prévisions de bénéfice de la société pour l’exercice en cours indiquent une perte de 32 millions de dollars à 36 millions de dollars de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), comparativement à une perte de 33,1 millions de dollars l’année dernière.

La diversification de sa clientèle est un enjeu majeur pour l’entreprise, en raison d’une concentration de gros clients qui alimente son chiffre d’affaires. Les quatre plus grandes entreprises clientes d’Accolade (Comcast Cable, American Airlines, Lowe’s et State Farm) étaient responsables d’un total de 59% de son chiffre d’affaires de 132,5 millions de dollars pour son exercice 2020, qui s’est terminé en février, selon ses précédents rapports financiers. . Son plus gros client, Comcast, était responsable de près d’un quart de son chiffre d’affaires 2020.

Accolade a été fondée en 2007 par Michael Cline et Tom Spann. La société est dirigée depuis 2015 par Singh, qui a déjà cofondé le géant des logiciels de frais de voyage Concur, qui a vendu à SAP pour 8,3 milliards de dollars en 2014. Le co-fondateur de Concur, Mike Hilton, est le directeur produit d’Accolade.