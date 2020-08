Donald Trump ne veut pas de TikTok aux États-Unis. La raison, selon la vision du président blond de la nation nord-américaine, est que l’application chinoise serait un outil d’espionnage qui chercherait à voler des données aux citoyens américains. De cette manière, le gouvernement du pays asiatique pourrait suivre et influencer d’une manière ou d’une autre ses décisions politiques en ayant accès aux données de navigation des adolescents et des jeunes, le public qui consomme l’application qui a été téléchargée plus de 2000. Des millions de fois, selon la société d’études de marché Sensor Towe.

La bataille contre TikTok n’est ni nouvelle ni unique aux États-Unis. L’Inde a opposé son veto à 59 applications chinoises en juin sur des questions de sécurité nationale, y compris TikTok. Un mois plus tard, le secrétaire d’État de l’Union américaine, Mike Pompeo, a déclaré qu’ils envisageaient d’interdire l’utilisation de TikTok et que ceux qui le téléchargeaient mettraient leurs informations privées dans des situations difficiles, le tout pour qu’elles « finissent entre les mains du Parti communiste. de Chine ».

Ce qui précède est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles, à l’heure actuelle, le problème du vol de données par Internet en inquiète beaucoup. Mais qui et pourquoi cherchent-ils à obtenir nos données? Pourquoi nos habitudes de navigation sont-elles surveillées en permanence? Premièrement, parce que ces données sont utilisées par des entreprises de tout secteur pour diriger une publicité personnalisée.

Quand ils suivent ta trace, il n’y a pas d’échappatoire

C’est pourquoi après avoir effectué une certaine recherche ou un certain achat (et que vous avez laissé la trace de vos données de navigation), vous verrez, en quelques heures ou quelques jours, les produits liés que vous avez recherchés et acquis sur le Web. C’est ce qu’on appelle la publication dirigée. Internet partage vos informations avec des tiers (entreprises, entreprises) qui commencent à nous bombarder de produits susceptibles de nous plaire.

La segmentation des informations aide les entreprises à atteindre précisément le type d’utilisateurs idéal pour ce qu’elles veulent vendre. C’est dans ce processus que nos habitudes de consommation Internet valent de l’or.

Il y a d’autres dangers

Dans un autre aspect plus dangereux, ces données de navigation permettent aux cybercriminels d’extorquer de l’argent aux utilisateurs qui volent leurs données ou leur identité. Lorsqu’ils obtiennent cette charge d’informations via des canaux illégaux ou non, les informations de l’utilisateur peuvent être entre de mauvaises mains et ensuite être vendues dans des zones dangereuses telles que le dark web.

Mais comment allez-vous obtenir ces données de navigation?

La manière la plus courante par laquelle les deux obtiennent nos données est à partir des cookies que nous activons lors de la saisie d’une page ou des informations qui restent dans le cache de votre ordinateur et qui deviennent le reflet de vos intérêts et loisirs. Tout cela est transformé en informations précieuses pour les entreprises et les criminels.

Dans des applications comme TikTok, «les applications sont du code et tout le code a des failles de sécurité, c’est inévitable», déclare Marta Beltrán, directrice du diplôme d’ingénieur en cybersécurité à l’Université Rey Juan Carlos dans une interview pour El País. «Dans le cas du presse-papiers, il est utilisé pour détecter le spam et éviter les envois en masse. Dans TikTok, comme dans d’autres, il n’était pas limité comme il se doit. Mais ils ont eu une mise à jour et ils l’ont corrigée.

J’aime ou tout enregistrer via les réseaux sociaux tels que Facebook génère des informations classées par des algorithmes pour nous connaître individuellement en tant que consommateurs et développer des profils sociaux pour les agences de publicité. L’inscription se poursuit même si nous avons fermé la page: les cookies Facebook continuent d’espionner tout ce que nous faisons en ligne.

«Le règlement sur la protection des données vise à informer l’utilisateur de tout ce qui se passe avec ses informations. Une entreprise ne peut pas commercialiser ou traiter les données à d’autres fins qui n’étaient pas autorisées ou informées à l’utilisateur lui-même si elles étaient autorisées », explique Eduard Blasi, expert et professeur de troisième cycle en protection des données à l’Université ouverte de Catalogne ( UOB).

