Greg Adams, PDG de Stabilitas.

La société de gestion d’événements critiques OnSolve a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Stabilitas, une startup de Seattle âgée de 7 ans qui vend des logiciels de réponse aux menaces.

Stabilitas associe des connaissances expertes participatives à la technologie pour aider à alerter les clients des incidents de sécurité susceptibles d’affecter les employés en déplacement et d’autres actifs. OnSolve propose un produit similaire.

«Rejoindre OnSolve était un choix naturel, car nous nous concentrons tous deux sur la sécurité des personnes et des organisations», a déclaré Greg Adams, PDG de Stabilitas, dans un communiqué. «L’intelligence des événements critiques alimentée par l’intelligence artificielle de Stabilitas, associée aux principales solutions de communications critiques mondiales d’OnSolve, fera passer la gestion des événements critiques au niveau supérieur.»

Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

L’expérience militaire passée a aidé Adams et son co-fondateur Chris Hurst à créer Stabilitas en 2013.

Adams était un chef d’équipe des forces spéciales dans l’ouest de l’Afghanistan et a aidé à coordonner avec diverses organisations du monde des affaires, du gouvernement et des organismes sans but lucratif. Hurst était un plongeur de l’armée et a dirigé des équipes d’ingénierie à travers le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique du Sud avant de diriger une équipe de gestion des risques chez Mercy Corps. Les co-fondateurs ont fréquenté West Point ensemble et étaient également camarades de classe au même programme à Harvard.

Stabilitas restera à Seattle et ses 15 employés rejoindront OnSolve, qui maintiendra la marque Stabilitas. La startup de Seattle avait levé 5 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs tels que Tappan Hill Ventures, TFX Capital, CrowdSmart, AoA, Bellingham Angels, Cascade Angels, Pasadena Angles et les Santa Barbara Angels.

Adams est maintenant directeur de la stratégie chez OnSolve.

Fondée en 2017, OnSolve est basée à Alpharetta, en Géorgie, et emploie 320 personnes.

«Nos clients seront désormais en mesure de tirer parti des dernières avancées technologiques pour anticiper, analyser et gérer plus rapidement et plus précisément les crises afin de garder les gens en sécurité, informés, assurés et productifs quand cela compte le plus», a déclaré Mark Herrington, PDG d’OnSolve dans un communiqué. «Cette acquisition nous permet également de fournir de manière unique la résilience et la continuité de l’entreprise en combinant la connaissance de la situation, les communications critiques et la gestion des incidents.»

Factal est une autre startup de Seattle qui aide les entreprises à protéger leurs employés et leurs actifs contre les menaces du monde entier.