Mike McSherry, PDG de Xealth. (Photo Xealth)

La pandémie COVID-19 oblige les systèmes hospitaliers à adopter des outils numériques à un rythme record. Ils reçoivent l’aide de startups telles que Xealth, une entreprise basée à Seattle qui vient d’annoncer un partenariat clé avec Cerner et un investissement du géant de la santé coté en bourse.

Xealth fera équipe avec Cerner, une entreprise technologique de premier plan dans le domaine des dossiers de santé électroniques (DSE), pour aider les hôpitaux à intégrer des programmes de santé numérique. Cerner a également investi 6 millions de dollars dans la startup, aux côtés de LRVHealth, une société de capital-risque axée sur la santé basée à Boston.

Fondée en 2017 par deux vétérans de la start-up de Seattle et issue de Providence Health & Services, Xealth utilise les données des patients pour recommander les services d’une variété de fournisseurs pour une éventuelle prescription. L’entreprise permet aux médecins et aux infirmières d’émettre des ordonnances numériques telles que des applications et des médias numériques. Il achemine également le flux de données des services vers le DSE de l’hôpital.

«Les cliniciens trouvent et commandent facilement les bons outils et programmes numériques à partir de leurs flux de travail de DSE actuels, envoient ces ordres de santé numériques au smartphone ou à l’ordinateur du patient, puis surveillent l’engagement des patients, en analysant les effets des outils sur les soins aux patients», a déclaré Xealth PDG Mike McSherry.

Xealth est déjà intégré à Epic, et l’accord avec Cerner signifie que Xealth travaille désormais avec les deux plus grands fournisseurs de DSE hospitalier aux États-Unis.

«L’investissement de Cerner est une prise de conscience et l’engagement que la santé numérique, la télésanté et la télésurveillance font désormais partie de la prestation des soins à venir», a déclaré McSherry.

McSherry a déclaré que la pandémie avait «vraiment transformé les outils numériques en incontournables», car les hôpitaux visent à traiter les patients en toute sécurité sans risquer une exposition au COVID-19.

«Nous avons travaillé pratiquement 24 heures sur 24 pour aider nos clients, y compris Providence, à mettre en place des flux de travail spécifiques au COVID-19 et à l’automatisation en quelques jours seulement autour des visites de télésanté, de la surveillance à distance des patients, de la santé comportementale et du soutien des visites aux patients hospitalisés», a-t-il déclaré.

Les clients de Xealth incluent Providence, Duke Health, UPMC, Atrium Health, Partners et le réseau de santé Froedtert & the Medical College of Wisconsin.

La startup gagne de l’argent en octroyant une licence à sa plate-forme aux prestataires de soins de santé. Les concurrents incluent Redox et Sansoro Health, qui intègrent tous deux des applications tierces dans les DSE.

(Image Xealth)

Xealth est l’une des nombreuses startups de santé numérique qui ont vu la demande augmenter cette année. Le financement par capital-risque pour le secteur de la santé numérique aux États-Unis devrait battre un nouveau record en 2020; les entreprises ont déjà levé 5,4 milliards de dollars jusqu’en juin, selon RockHealth.

«Alors que la pandémie semble avoir alimenté l’appétit des investisseurs pour les entreprises de santé numérique en particulier, leur attention pourrait changer en cas de ralentissement économique à plus long terme», a déclaré RockHealth dans un récent rapport. «D’un autre côté, il n’y a jamais eu un plus grand besoin – ou demande – de soins de santé basés sur la technologie, un point de vue que la communauté des investisseurs dans le domaine de la santé numérique a jusqu’à présent affirmé de façon retentissante cette année.»

Les géants de la technologie, notamment Apple, Amazon, Google et Microsoft, investissent également massivement dans les produits et services de santé numériques.

McSherry a lancé Xealth avec le co-fondateur Aaron Sheedy. Les deux hommes travaillent ensemble depuis plus de deux décennies, remontant leurs racines dans un bureau partagé chez Microsoft dans les années 90. Ils ont travaillé ensemble chez Swype, le célèbre fabricant de claviers SMS qui a levé les investissements de Nokia et Samsung et vendu à Nuance Communications en 2011. McSherry était PDG de Swype et est devenu le vice-président de la publicité et du contenu de Nuance et Sheedy son vice-président des produits mobiles.

Ils ont franchi le pas dans les soins de santé après que McSherry a été invité par le PDG de Providence, Rod Hochman, à devenir entrepreneur en résidence chez Providence Ventures en 2015.

La société a reçu un prêt de 1 à 2 millions de dollars du programme de protection des chèques de paie du gouvernement fédéral. Il a eu un petit nombre de licenciements pour aider à gérer les coûts, étant donné que ses clients ont perdu des milliards de dollars de revenus en raison de la pandémie avec des procédures annulées ou retardées, des chirurgies et des visites chez le médecin, a déclaré McSherry.

Xealth emploie désormais 58 personnes. Le financement total à ce jour est de 28,5 millions de dollars. Les autres bailleurs de fonds incluent Atrium Health, Cleveland Clinic, Froedtert et le Medical College of Wisconsin, MemorialCare Innovation Fund, Providence Ventures et UPMC, ainsi que McKesson, Novartis, Philips et ResMed.